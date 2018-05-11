Евровидение 2018. Кто прошел в финал конкурса

Завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018. К десятке финалистов из первого полуфинала, странам большой пятерки, присоединилось еще 10 конкурсантов. Представляем полный список финалистов.
В ходе первого полуфинала Евровидения 2018 состоялось выступление участников из 19 стран. На сцене стадиона Мео-Арена выступили представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра.
По итогам голосования в финал Евровидения-2018 прошли: Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия, Кипр.
Вторая десятка финалистов стала известна во время второго полуфинала и выглядит так: Норвегия, Сербия, Дания, Молдова, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения, Украина.
Кроме двадцатки финалистов, которые были определены в ходе полуфиналов, в гранд-финал Евровидения-2018 автоматически попадают страны Большой пятерки – Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, а также страна-хозяйка конкурса – Португалия.
Полный список участников финала Евровидения 2018 выглядит так:
Албания - Евгент Бушпепа, Mall
Чехия - Миколас Йозеф, Lie to Me
Литва - Ева Засимаускайте, When We're Old
Израиль - Нетта Барзилай, Toy
Эстония - Элина Нечаева, La Forza
Болгария - EQUINOX, Bones
Австрия - Сезар Семпсон, Nobody But You
Финляндия - Саара Аалто, Monsters
Ирландия - Райан О’Шонесси, Together
Кипр - Элени Фурейра, Fuego
Норвегия: Александр Рыбак - That'S How You Write А Song
Сербия: Саня Илич и Балканика - Nova deca
Дания: Расмуссен - Higher Ground
Молдова: DoReDos - My Lucky Day
Нидерланды: Вэйлон - Outlaw in 'Em
Австралия: Джессика Маубой - We Got Love
Венгрия: AWS - Viszlát nyár
Швеция: Бенджамин Ингроссо - Dance You Off
Словения: Леа Сирк - Hvala, ne!
Украина: Melovin - Under the Ladder
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