Евровидение 2018. Кто прошел в финал конкурса

Завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018. К десятке финалистов из первого полуфинала, странам большой пятерки, присоединилось еще 10 конкурсантов. Представляем полный список финалистов.

В ходе первого полуфинала Евровидения 2018 состоялось выступление участников из 19 стран. На сцене стадиона Мео-Арена выступили представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра.

По итогам голосования в финал Евровидения-2018 прошли: Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия, Кипр.

Вторая десятка финалистов стала известна во время второго полуфинала и выглядит так: Норвегия, Сербия, Дания, Молдова, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения, Украина.

Кроме двадцатки финалистов, которые были определены в ходе полуфиналов, в гранд-финал Евровидения-2018 автоматически попадают страны Большой пятерки – Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, а также страна-хозяйка конкурса – Португалия.

Полный список участников финала Евровидения 2018 выглядит так:

Албания - Евгент Бушпепа, Mall

Чехия - Миколас Йозеф, Lie to Me

Литва - Ева Засимаускайте, When We're Old

Израиль - Нетта Барзилай, Toy

Эстония - Элина Нечаева, La Forza

Болгария - EQUINOX, Bones

Австрия - Сезар Семпсон, Nobody But You

Финляндия - Саара Аалто, Monsters

Ирландия - Райан О’Шонесси, Together

Кипр - Элени Фурейра, Fuego

Норвегия: Александр Рыбак - That'S How You Write А Song

Сербия: Саня Илич и Балканика - Nova deca

Дания: Расмуссен - Higher Ground

Молдова: DoReDos - My Lucky Day

Нидерланды: Вэйлон - Outlaw in 'Em

Австралия: Джессика Маубой - We Got Love

Венгрия: AWS - Viszlát nyár

Швеция: Бенджамин Ингроссо - Dance You Off

Словения: Леа Сирк - Hvala, ne!

Украина: Melovin - Under the Ladder

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