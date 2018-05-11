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Евровидение 2018. Когда и где смотреть финал

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Онлайн трансляция финала Евровидения 2018 начнется 12 мая в 22:00 по киевскому времени
© Eurovision Song Contest

Онлайн трансляция финала Евровидения 2018 начнется 12 мая в 22:00 по киевскому времени

В субботу, 12 мая в столице Португалии, Лиссабоне состоится финал Евровидения 2018, в ходе которого определится победитель международного песенного конкурса.

В гранд-финале Евровидения 2018 выступят 26 участников конкурса – десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, представители стран Большой пятерки - Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, которые прошли в финал автоматически, а также страна-хозяйка Евровидения 2018 Португалия.

Евровидение 2018. Финал. Онлайн-трансляция

Напомним, из первого полуфинала в финал Евровидения 2018 прошли: Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия и Кипр. В свою очередь, из второго полуфинала путевку в финал получили Норвегия, Сербия, Дания, Молдова, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.

В этом году в Украине Евровидение 2018 транслируют сразу два телеканала — СТБ и UA: Перший. Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2018 с сопутствующей текстовой трансляцией также можно будет на НВ Style. Прямая трансляция гранд-финала Евровидения 2018 начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ночью 11 мая во время жеребьевки определился порядок выступления финалистов Евровидение 2018. Участник от Украины MELOVIN выступит первым.

MELOVIN - Under The Ladder.  Видео выступления в полуфинале

Порядок выступления финалистов Евровидения 2018

  1. Украина. MELOVIN – Under the Ladder
  2. Испания. Amaia y Alfred – Tu canción
  3. Словения. Lea Sirk – Hvala, ne!
  4. Литва. Ieva Zasimauskaitė – When We’re Old
  5. Австрия. Cesár Sampson – Nobody But You
  6. Эстония. Elina Nechayeva – La Forza
  7. Норвегия. Alexander Rybak – That's How You Write А Song
  8. Португалия. Cláudia Pascoal – O jardim
  9. Великобритания. SuRie – Storm
  10. Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – Nova deca
  11. Германия. Michael Schulte – You Let Me Walk Alone
  12. Албания. Eugent Bushpepa – Mall
  13. Франция. Madame Monsieur – Mercy
  14. Чехия. Mikolas Josef – Lie to Me
  15. Дания. Rasmussen – Higher Ground
  16. Австралия. Jessica Mauboy – We Got Love
  17. Финляндия. Saara Aalto – Monsters
  18. Болгария. EQUINOX – Bones
  19. Молдова. DoReDos – My Lucky Day
  20. Швеция. Benjamin Ingrosso – Dance You Off
  21. Венгрия. AWS – Viszlát nyár
  22. Израиль. Netta Barzilai –TOY
  23. Нидерланды. Waylon – Outlaw In 'Em
  24. Ирландия. Ryan O’Shaughnessy – Together
  25. Кипр. Eleni Foureira – Fuego
  26. Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

Победитель Евровидения 2018 будет определен в прямом эфире по результатам голосования стран, принимающих участие в конкурсе.

Стоит отметить, что в этом году изменились правила проведения конкурса. Согласно корректировкам в регламенте конкурса, которые ранее внес Европейский вещательный союз, страны-участницы отныне не имеют права выдвигать исполнителей или делегатов, которым запрещен въезд в страну-хозяйку. Также, согласно новым правилам, телеканал-организатор должен соблюдать все установленные регламентом сроки, при нарушении которых ЕВС оставляет за собой право передать конкурс другой стране.

Корректировки были включены в устав после проведения Евровидения 2017 в Киеве, в частности, после скандала с российской певицей Юлией Самойловой и после задержек при подготовке мероприятия.

Кроме того, были изменены правила подсчета голосов национальных жюри. Ранее в случае, если один из пяти членов жюри ставил песню на последнее место, а остальные в первое, то это лишало конкурсную композицию возможности получить максимальные 12 баллов. Однако с этого года мнение одного жюри в отдельности будет иметь меньшее значение по сравнению с мнением большинства. Таким образом, чем ниже один из членов жюри оценивает песню, тем меньше у него шансов повлиять на общее количество баллов, соответственно, чем выше он оценивает композицию – тем больше влияния оказывает на общую оценку.

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