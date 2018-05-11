Евровидение 2018. Когда и где смотреть финал

В субботу, 12 мая в столице Португалии, Лиссабоне состоится финал Евровидения 2018, в ходе которого определится победитель международного песенного конкурса.

В гранд-финале Евровидения 2018 выступят 26 участников конкурса – десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, представители стран Большой пятерки - Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, которые прошли в финал автоматически, а также страна-хозяйка Евровидения 2018 Португалия.

Напомним, из первого полуфинала в финал Евровидения 2018 прошли: Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия и Кипр. В свою очередь, из второго полуфинала путевку в финал получили Норвегия, Сербия, Дания, Молдова, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.

В этом году в Украине Евровидение 2018 транслируют сразу два телеканала — СТБ и UA: Перший. Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2018 с сопутствующей текстовой трансляцией также можно будет на НВ Style. Прямая трансляция гранд-финала Евровидения 2018 начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ночью 11 мая во время жеребьевки определился порядок выступления финалистов Евровидение 2018. Участник от Украины MELOVIN выступит первым.

MELOVIN - Under The Ladder. Видео выступления в полуфинале

Порядок выступления финалистов Евровидения 2018

Украина. MELOVIN – Under the Ladder Испания. Amaia y Alfred – Tu canción Словения. Lea Sirk – Hvala, ne! Литва. Ieva Zasimauskaitė – When We’re Old Австрия. Cesár Sampson – Nobody But You Эстония. Elina Nechayeva – La Forza Норвегия. Alexander Rybak – That's How You Write А Song Португалия. Cláudia Pascoal – O jardim Великобритания. SuRie – Storm Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – Nova deca Германия. Michael Schulte – You Let Me Walk Alone Албания. Eugent Bushpepa – Mall Франция. Madame Monsieur – Mercy Чехия. Mikolas Josef – Lie to Me Дания. Rasmussen – Higher Ground Австралия. Jessica Mauboy – We Got Love Финляндия. Saara Aalto – Monsters Болгария. EQUINOX – Bones Молдова. DoReDos – My Lucky Day Швеция. Benjamin Ingrosso – Dance You Off Венгрия. AWS – Viszlát nyár Израиль. Netta Barzilai –TOY Нидерланды. Waylon – Outlaw In 'Em Ирландия. Ryan O’Shaughnessy – Together Кипр. Eleni Foureira – Fuego Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

Победитель Евровидения 2018 будет определен в прямом эфире по результатам голосования стран, принимающих участие в конкурсе.

Стоит отметить, что в этом году изменились правила проведения конкурса. Согласно корректировкам в регламенте конкурса, которые ранее внес Европейский вещательный союз, страны-участницы отныне не имеют права выдвигать исполнителей или делегатов, которым запрещен въезд в страну-хозяйку. Также, согласно новым правилам, телеканал-организатор должен соблюдать все установленные регламентом сроки, при нарушении которых ЕВС оставляет за собой право передать конкурс другой стране.

Корректировки были включены в устав после проведения Евровидения 2017 в Киеве, в частности, после скандала с российской певицей Юлией Самойловой и после задержек при подготовке мероприятия.

Кроме того, были изменены правила подсчета голосов национальных жюри. Ранее в случае, если один из пяти членов жюри ставил песню на последнее место, а остальные в первое, то это лишало конкурсную композицию возможности получить максимальные 12 баллов. Однако с этого года мнение одного жюри в отдельности будет иметь меньшее значение по сравнению с мнением большинства. Таким образом, чем ниже один из членов жюри оценивает песню, тем меньше у него шансов повлиять на общее количество баллов, соответственно, чем выше он оценивает композицию – тем больше влияния оказывает на общую оценку.

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