Евровидение 2018. Когда и где смотреть финал

В субботу, 12 мая в столице Португалии, Лиссабоне состоится финал Евровидения 2018, в ходе которого определится победитель международного песенного конкурса.
В гранд-финале Евровидения 2018 выступят 26 участников конкурса – десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, представители стран Большой пятерки - Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, которые прошли в финал автоматически, а также страна-хозяйка Евровидения 2018 Португалия.
Евровидение 2018. Финал. Онлайн-трансляция
Напомним, из первого полуфинала в финал Евровидения 2018 прошли: Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия и Кипр. В свою очередь, из второго полуфинала путевку в финал получили Норвегия, Сербия, Дания, Молдова, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.
В этом году в Украине Евровидение 2018 транслируют сразу два телеканала — СТБ и UA: Перший. Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2018 с сопутствующей текстовой трансляцией также можно будет на НВ Style. Прямая трансляция гранд-финала Евровидения 2018 начнется в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, ночью 11 мая во время жеребьевки определился порядок выступления финалистов Евровидение 2018. Участник от Украины MELOVIN выступит первым.
MELOVIN - Under The Ladder. Видео выступления в полуфинале
Порядок выступления финалистов Евровидения 2018
- Украина. MELOVIN – Under the Ladder
- Испания. Amaia y Alfred – Tu canción
- Словения. Lea Sirk – Hvala, ne!
- Литва. Ieva Zasimauskaitė – When We’re Old
- Австрия. Cesár Sampson – Nobody But You
- Эстония. Elina Nechayeva – La Forza
- Норвегия. Alexander Rybak – That's How You Write А Song
- Португалия. Cláudia Pascoal – O jardim
- Великобритания. SuRie – Storm
- Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – Nova deca
- Германия. Michael Schulte – You Let Me Walk Alone
- Албания. Eugent Bushpepa – Mall
- Франция. Madame Monsieur – Mercy
- Чехия. Mikolas Josef – Lie to Me
- Дания. Rasmussen – Higher Ground
- Австралия. Jessica Mauboy – We Got Love
- Финляндия. Saara Aalto – Monsters
- Болгария. EQUINOX – Bones
- Молдова. DoReDos – My Lucky Day
- Швеция. Benjamin Ingrosso – Dance You Off
- Венгрия. AWS – Viszlát nyár
- Израиль. Netta Barzilai –TOY
- Нидерланды. Waylon – Outlaw In 'Em
- Ирландия. Ryan O’Shaughnessy – Together
- Кипр. Eleni Foureira – Fuego
- Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente
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Победитель Евровидения 2018 будет определен в прямом эфире по результатам голосования стран, принимающих участие в конкурсе.
Стоит отметить, что в этом году изменились правила проведения конкурса. Согласно корректировкам в регламенте конкурса, которые ранее внес Европейский вещательный союз, страны-участницы отныне не имеют права выдвигать исполнителей или делегатов, которым запрещен въезд в страну-хозяйку. Также, согласно новым правилам, телеканал-организатор должен соблюдать все установленные регламентом сроки, при нарушении которых ЕВС оставляет за собой право передать конкурс другой стране.
Корректировки были включены в устав после проведения Евровидения 2017 в Киеве, в частности, после скандала с российской певицей Юлией Самойловой и после задержек при подготовке мероприятия.
Кроме того, были изменены правила подсчета голосов национальных жюри. Ранее в случае, если один из пяти членов жюри ставил песню на последнее место, а остальные в первое, то это лишало конкурсную композицию возможности получить максимальные 12 баллов. Однако с этого года мнение одного жюри в отдельности будет иметь меньшее значение по сравнению с мнением большинства. Таким образом, чем ниже один из членов жюри оценивает песню, тем меньше у него шансов повлиять на общее количество баллов, соответственно, чем выше он оценивает композицию – тем больше влияния оказывает на общую оценку.
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