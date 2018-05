Евровидение 2018: как выступил представитель Украины Melovin

Сегодня вечером, 10 мая, завершился второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2018. Последним среди участников выступил украинский певец Melovin.

На сцене Евровидения Melovin исполнил песню Under the Ladder. Ранее о своей конкурсной композиции артист говорил так: "Она о создании своего собственного будущего без правил, которым необходимо следовать".

Выступление Melovin во втором полуфинале Евровидения-2018 получилось ярким и зрелищным. Постановщиком номера артиста стал известный хореограф Константин Томильченко, который ставил конкурсный номер Джамалы в 2016 году.

Интересный образ Melovin, которого называют поющим Дракулой, подчеркнули спецэффекты на сцене. Номер нашего исполнителя начался с того, что артист появился из-под поднимающейся крышки своего рояля. В течение выступления Melovin пел и играл на музыкальном инструменте, но в один момент по взмаху руки певца загорелась лестница, ведущая к роялю, что выглядело очень эффектно.

По результатам голосования Melovin прошел в финал, с чем мы его поздравляем и будем держать кулаки в финале 12 мая!

Under The Ladder - текст песни

[verse]

Curtains down, I'm laughing at the trial

Help me to unravel

Tangle of my innocence inside

Faith's bout to be severed

(Oh oh oh oh)

Won't get any better

(Oh oh oh oh)

Walk under the ladder

Shout out just one reason what's this for

[chorus]

You can see that whatever the weather

That the wind's always there, always fair

(Oh oh oh)

And it has always been now or never

The decision has got to be made

(Oh oh oh)

[verse]

Desperate thoughts, your hope calls you a liar

Fear begins to revel

Nothing but your will sets you on fire

Fire lasts forever

(Oh oh oh oh)

Can't get any better

(Oh oh oh oh)

Dance under the ladder

If you dare, so what you're waiting for

Melovin, Under The Ladder - перевод

[куплет]

Занавес опущен, я смеюсь на суде.

Помоги мне распутать

Узел моей внутренней невинности,

Вера вот-вот будет разорвана.

(O o o o)

Уже не станет лучше.

(O o o o)

Ходи под лестницей.

Прокричи хотя бы одну причину, для чего все это

[припев]

Видишь, несмотря на погоду

Всегда есть ветер, и он всегда попутный.

(O o o o)

Во все времена было "сейчас или никогда",

И нужно сделать выбор.

(O o o o)

[куплет]

Отчаянные мысли, твоя надежда зовет тебя лжецом.

Страх начинает пировать.

Ничто, кроме твоей воли, не зажжет тебя,

А огонь горит вечно.

(O o o o)

Уже не станет лучше.

(O o o o)

Танцуй под лестницей,

Если осмелишься, так чего же ты ждешь?

Melovin - биография артиста

Константин Бочаров, более известный как Melovin, родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Исполнитель родился в простой семье: мама Кости - бухгалтер, а отец - водитель. С музыкой будущий представитель Украины на Евровидении 2018 познакомился в четыре года, когда бабушка подарила ему музыкальную шкатулку с мелодией К Элизе Бетховена.

К творчеству душа Melovinа лежала еще в детства. Он был единственным мальчиком в школьном хоре, участвовал в различных постановках, писал сценарии, а на школьных переменах постоянно давал мини-концерты в кабинете музыки.

В 2009 году Костя Бочаров поступил в школу Народного театра Самоцвіти, после чего участвовал и побеждал во многих городских конкурсах и фестивалях актерского мастерства, а также был ведущим развлекательных событий и мероприятий.

В сентябре 2015 года Бочаров поступил в Киевский институт музыки им. Р. М. Глиэра. В этом же году певец принял участие в шестом сезоне украинского талант-шоу Х-Фактор, где стал победителем.

В 2017 году Melovin впервые принял участие в национальном отборе на Евровидение. Со своим треком Wonder исполнитель занял только третье место, а на конкурс, который проходил в Киеве, отправились O.Torvald.

В этом году удача музыканту улыбнулась. Melovin стал лидером финала нацотбора и отправился на Евровидение в Португалию.

Смотрите также

Читайте последние подробности песенного конкурса Евровидение 2018: новости, участники, фото, видео в спецтеме НВ STYLE