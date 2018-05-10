Евровидение 2018: как голосовать во втором полуфинале

Уже сегодня, 10 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2018. Сегодня на шоу выступит представитель Украины Melovin, а значит украинцы смогут отдать свой голос за других участников полуфинала.

Трансляция второго полуфинала Евровидения начнется в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть шоу в прямом эфире можно будет на телеканах UA: Перший, СТБ, на официальном канале Евровидения в Youtube, а также – в нашей онлайн-трансляции на НВ STYLE.

Согласно правилам конкурса, голосовать за представителя своей страны зрители не могут, поэтому SMS, отправленные за представителя Украины Melovin, засчитаны не будут. Однако украинцы смогут проголосовать за любого другого понравившегося участника Евровидения 2018.

Чтобы отдать свой голос за выбранного конкурсанта, зрителям необходимо позвонить или отправить SMS-сообщение с порядковым номером артиста на номер 7766. Количество звонков или SMS с одного номера не могут превышать 20-ти. Стоимость SMS – 5 грн с НДС. Дополнительный сбор в ПФ – 7,5%.

Еще один способ проголосовать за конкурсанта Евровидения 2018 – сделать это через приложение Eurovision App.

Линии для голосования будут открыты в течение 15 минут после выступления последнего участника полуфинала. Напомним, что последним сегодня вечером на сцену выйдет именно Melovin.

Для вашего удобства публикуем порядковые номера выступлений стран-участниц второго полуфинала:

01 - Норвегия

02 - Румыния

03 - Сербия

04 - Сан-Марино

05 - Дания

06 - Россия

07 - Молдова

08 - Нидерланды

09 - Австралия

10 - Грузия

11 - Польша

12 - Мальта

13 - Венгрия

14 - Латвия

15 - Швеция

16 - Черногория

17 - Словения

18 - Украина не голосует

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