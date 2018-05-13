Евровидение 2018: как голосовали за Украину

Вчера, 12 мая, в Лиссабоне (Португалия) завершился финал Евровидения 2018. Победителем конкурса стала певица Нетта из Израиля. Представитель Украины Melovin занял 17 место из 26 возможных.

По правилам песенного конкурса, итоговые баллы каждого участника наполовину состоят из оценки профессионального жюри каждой страны и наполовину – из баллов, отданных телезрителями путем голосования. Такая система была введена для того, чтобы избежать ситуации, когда люди голосуют не за лучшую песню, а за композиции соседних стран.

Отметим, что для нашего Melovin'а баллы жюри и оценки телезрителей кардинально отличались. В сумме от членов жюри из всех стран украинский конкурсант получил лишь 11 баллов, в то время как народ дал музыканту 119 баллов.

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Как за Melovin'а голосовали члены жюри:

Азербайджан - 6 баллов

Молдова - 5 баллов

Как за Melovin'а голосовали телезрители:

Армения - 4

Азербайджан - 8

Беларусь - 12

Болгария - 1

Кипр - 2

Чехия - 12

Македония - 4

Франция - 4

Грузия - 8

Израиль - 7

Италия - 8

Латвия - 3

Молдова - 10

Черногория - 7

Польша - 12

Португалия - 4

Россия - 8

Сан-Марино - 5

Итого, согласно баллам жюри, Украина получила бы последнее место, но, по мнению телезрителей, наш Melovin занял бы седьмое место. При суммировании баллов Украина на Евровидении 2018 заняла 17-е место.

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