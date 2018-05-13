Евровидение 2018. Как голосовала Украина

12 мая в Лиссабоне (Португалия) прошел финал международного песенного конкурса Евровидение 2018. Победителя определяли благодаря сумме баллов от профессионального жюри и голосования зрителей.
Отметим, что в Украине голосование зрителей и баллы жюри отличались, хотя и победительница Евровидения 2018, исполнительница из Израиля Нетта Барзилай получила высокие оценки и от зрителей, и от членов жюри.
В состав украинского жюри вошли певицы Христина Соловий и Alloise, саунд-продюсеры Виталий Климов, Артур Даниелян, и радиоведущий Денис Жупник. Отданные ими баллы в прямом эфире объявила вокалистка коллектива Onuka Ната Жижченко.
Как голосовало украинское жюри:
12 баллов – Франция
10 баллов – Израиль
8 – Нидерланды
7 - Австрия
6 - Швеция
5 - Словения
Как голосовали украинские телезрители:
12 баллов - Израиль
10 баллов - Чехия
8 баллов - Дания
7 баллов - Франция
6 баллов - Молдова
5 баллов - Италия
4 балла – Кипр
3 балла - Эстония
2 балла - Литва
1 балл - Венгрия
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