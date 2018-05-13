Евровидение 2018. Как голосовала Украина

12 мая в Лиссабоне (Португалия) прошел финал международного песенного конкурса Евровидение 2018. Победителя определяли благодаря сумме баллов от профессионального жюри и голосования зрителей.

Отметим, что в Украине голосование зрителей и баллы жюри отличались, хотя и победительница Евровидения 2018, исполнительница из Израиля Нетта Барзилай получила высокие оценки и от зрителей, и от членов жюри.

В состав украинского жюри вошли певицы Христина Соловий и Alloise, саунд-продюсеры Виталий Климов, Артур Даниелян, и радиоведущий Денис Жупник. Отданные ими баллы в прямом эфире объявила вокалистка коллектива Onuka Ната Жижченко.

Как голосовало украинское жюри:

12 баллов – Франция

10 баллов – Израиль

8 – Нидерланды

7 - Австрия

6 - Швеция

5 - Словения

Как голосовали украинские телезрители:

12 баллов - Израиль

10 баллов - Чехия

8 баллов - Дания

7 баллов - Франция

6 баллов - Молдова

5 баллов - Италия

4 балла – Кипр

3 балла - Эстония

2 балла - Литва

1 балл - Венгрия

Украинцам больше всего понравилась конкурсантка из Израиля. Фото:eurovision.tv

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