Евровидение-2018 будут комментировать три украинские певицы

В этом году у Тимура Мирошниченко будут новые коллеги

В этом году в украинском комментаторском составе Евровидения грядут перемены.

Уже несколько лет подряд Евровидение, которое транслирует телеканал UA:Перший, комментируют Тимур Мирошниченко и Татьяна Терехова.

В этом году место Татьяны займут три украинские певицы, которые в свое время были участницами Евровидения, сообщает OGAE Ukraine.

"На каждом шоу будет новая коллега. Это наши успешные представительницы Украины на Евровидении. Так сложилось, что только девушки. Первый полуфинал мы будем работать с Марией Яремчук, второй – с ALYOSHA. И в финале ко мне присоединится Джамала. Более того, мы будем не только комментировать само шоу, мы еще полчаса до начала прямо из фан-зоны будем выходить в прямой эфир, вспоминать те времена, когда они выходили на сцену Евровидения, делать какие-то прогнозы или анализ того, что нас ждет", – рассказал Тимур Мирошниченко.

Напомним, Мария Яремчук принимала участие в Евровидении в 2014 году, с песней Tick-Tock певица заняла шестое место. ALYOSHA участвовала в конкурсе в 2010 году с песней Sweet People, артистка завоевала 10-е место. Джамала выступала на Евровидении в 2016 году, и с песней 1944 принесла Украине победу.

Отметим, что в этом году впервые Евровидение будет транслировать не только UA:Перший, но и телеканал СТБ. На СТБ шоу будет комментировать телеведущий и комик Сергей Притула.

Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй полуфинал – 10 мая, а финал – 12 мая. Представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале.

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