Бородатая женщина, индюк и 75-летний мачо. Самые эпатажные участники Евровидения за всю историю конкурса

Давно известно, что Евровидение – это конкурс не только песни, но и ярких, впечатляющих шоу. Порой участники так экспериментируют над своими образами и номерами, что забыть их невозможно даже спустя несколько лет.

В преддверии Евровидения-2018, которое уже сегодня вечером старует в португальском Лиссабоне, НВ STYLE решил вспомнить самых неодинарных, запоминающихся и безумных участников вокального состязания.

Dschinghis Khan, Германия, 1979

Это сейчас никого не удивишь блестящими нарядами и сумасшедшими танцами. То ли дело 1979 год, когда подавляющее большинство артистов просто стояли в одном положении и пели свою спокойную мелодичную композицию.

В 1979 году немецкая группа Dschinghis Khan, созданная специально для Евровидения, буквально поразила публику. Участники коллектива оделись в яркие наряды и безумно танцевали под ритмичную песню. На конкурсе группа завоевала лишь четвертое место, но после Евровидения стала популярной не только в Германии, но и в Восточной Европе, Австралии и Японии.

Baby Doll, Югославия, 1991

В 1991 годуна сцене Евровидения появилась представительница Югославии Драгана Шариф. Выступая под псевдонимом Baby Doll, певица впечатлила зрителей смелым образом куклы Барби.

Дана Интернешнл, Израиль, 1998

В 1998 году звездой Евровидения израильская певица-транссексуал Дана Интернешнл, настоящее имя которой Шарон Коэн. Артистка, сменившая пол, исполнила песню Divа и покорила поклонников конкурса. Кстати, победоносная композиция популярна и узнаваема до сих пор, что свидетельствует об огромном успехе Даны.

Sestre, Словения, 2002

В 2002 году с песней Samo ljubezen зрителей Евровидения удивляло трио трансвеститов из Словении Sestre. Артистки Марлена, Дафни и Императрица поднялись на сцену в костюмах стюардесс.

Lordi, Финляндия, 2006

В 2006 году песенный конкус Евровидение выиграла финская англоязычная хард-рок-группа Lordi. Эпатажный коллектив знаменит тем, что выступает в масках и костюмах монстров и исполняет песни на тему ужасов и тяжелой музыки. Рок в исполнении устрашающего мистера Лорди, живого мертвеца Амена, вион-орка Кита, графини-вампиршаи Авы и адского быка Окса не смог оставить зрителей равнодушными.

Верка Сердючка, Украина, 2007

Выступление украинской Верки Сердючки на Евровидении-2007 стало просто фееричным, эту песню и яркий номер европейцы помнят и любят по сей день. Когда Андрей Данилко надел блестящий костюм, на голову нацепил звезду и на всю Европу спел зажигательную Dancing Lasha Tumbai (созвучную фразе "Раша, гудбай"), сердца публики были покорены. И хотя Сердючка тогда заняла второе место, мы то знаем, что на конкурсе она была лучшей.

75 Cents, Хорватия, 2008

В 2008 году на Евровидении Харватию представил самый возрастной на тот момент конкурсант 75 Cents. Такой псевдоним талантливый хорватский дедушка взял в честь своего 75-ти летия. Вместе с группой Kraljevi ulice он исполнил песню Romanca и покорил зрителей.

Индюк Дастин, Ирландия, 2008

2008 год на Евровидении запомнился не только 75-летним мачо, но и выступлением Ирландии. Страна отправила на конкурс игрушечного индюка – героя детской национальной телепередачи. Несмотря на то, что пернатый певец смотрелся эксцентрично и весело, он не прошел даже в финал конкурса.

Бурановские бабушки, Россия, 2012

В 2012 году второе место на Евровидении досталось российскому фолк-коллективу из Удмуртии – Бурановским бабушкам. На фоне лирических баллад и современных танцевальных хитов веселая песенка Party For Everybody с текстом на удмуртском и припевом на английском оказалась очень оригинальной и впечатлила зрителей. Кстати, одна из участниц Бурановских бабушек, 77-летняя Галина Николаевна побила возрастной рекорд хорвата 75 Cents.

Кончита Вурст, Австрия, 2014

В 2014 году на Евровидении победила одна из самых зпоминающихся фигур конкурса – бородатая женщина Кончита Вурст. Настоящее имя австрийского трансвестита – Томас Нойвирт. Несмотря на то, что победа Кончиты Вурст на Евровидении вызвала неоднозначную реакцию в СМИ во многих странах мира, вокал и песня артистки действительно сильные.

Славко Калезич, Черногория, 2017

Черногорский актер, певец и автор песен Славко Калезич представлял свою страну на Евровидении-2017 в Киеве. И хотя со своей песней Space музыкант не вышел даже в финал, зрителям запомнился неординарный образ артиста – прозрачная кофточка, сияющие брюки и длинная коса, которой он постоянно крутил на сцене.

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