Евровидение введет новую систему голосования судей

Теперь коллегиальное решение будет иметь преимущество над мнением отдельных членов жюри

На международном песенном конкурсе Евровидение будет введена новая экспоненциальная система голосования судей. Об этом сообщает OGAE Ukraine.

Новые правила предусматривают, что коллегиальное решение будет иметь преимущество над мнением отдельных членов жюри.

Правило должно помочь избежать ситуаций, когда большинство членов жюри отдают предпочтение одному участнику, но особое мнение одного из судей сильно влияет на результат.

Сообщается, что происходили ситуации, когда большинство судей посчитали песню достойной топ-10, однако один из членов жюри поставил страну на 26 место в финале, и конкурсант не получил никаких баллов от страны.

"Поэтому если взять две воображаемые страны и сравнить старую и новую системы, то мы сможем увидеть, что в жюри №4 будет меньше шансов слить страну №2 именно в новой системе. Это и позволяет этой стране стать победителем такого сравнения, воображаемого поединка за первое место в конечном суммарном голосовании", – объясняют в официальном украинском фан-клубе Евровидение.

Напомним, 63-й песенный конкурс Евровидение состоится в Португалии, благодаря победе исполнителя Сальвадора Собрала на конкурсе в Киеве с лирической композицией Amar pelos dois.

Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а гранд-финал - 12 мая 2018. В этом году свое участие в вокальном соревновании подтвердили 43 страны.

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