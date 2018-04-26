Евровидение-2018. Полный список участников

До старта песенного конкурса Евровидение-2018 осталось совсем недолго. В этом году благодаря победе Салвадора Собрала на Евровидении-2017 в Киеве конкурс будет проходить в столице Португалии – Лиссабоне.

Первый и второй полуфиналы 63-го песенного конкурса Евровидение состоятся 8 и 10 мая, а финал – 12 мая 2018 года. В этом году свое участие в вокальном соревновании подтвердили 43 страны.

Поскольку все участники Евровидения-2018 уже известны, предлагаем ознакомиться с полным списком конкурсантов, которые будут удивлять зрителей своим вокалом и невероятными шоу уже менее чем через две недели.

В гранд-финал Евровидения-2018, который состоится 12 мая, автоматически попадают страны Большой пятерки – Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, а также страна-хозяйка конкурса – Португалия. Эти шесть стран в Лиссабоне представят такие музыканты:

Великобритания – SuRie с песней Storm

Германия – Михаэль Шульте с песней You Let Me Walk Alone

Испания - Альфред & Амайя с песней Tu canción

Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро с песней Non mi avete fatto niente

Франция - Madame Monsieur с песней Mercy

Португалия – Клаудия Паскоал с песней O Jardim

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Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision) 12 Лис 2017 р. о 5:29 PST

В первом полуфинале Евровидения-2018 выступят участники из 19 стран. Публикуем их имена и конкурсные композиции в порядке их выступления 8 мая, определенного путем жеребьевки.

1. Азербайджан - Айсель Мамедова, X My Heart

2. Исландия - Ари Оулавссон, Our Choice"

3. Албания - Евгент Бушпепа, Mall

4. Бельгия - Сеннек, A Matter of Time

5. Чехия - Миколас Йозеф, Lie to Me

6. Литва - Ева Засимаускайте, When We're Old

7. Израиль - Нетта Барзилай, Toy

8. Беларусь - Alekseev, Forever

9. Эстония - Элина Нечаева, La Forza

10. Болгария - EQUINOX, Bones

11. Македония - Eye Cue, Lost and Found

12. Хорватия - Франка, Crazy

13. Австрия - Сезар Семпсон, Nobody But You

14. Греция - Джанна Терзи, Oneiro Mou

15. Финляндия - Саара Аалто, Monsters

16. Армения - Севак Ханагян, Qami

17. Швейцария - Zibbz, Stones

18. Ирландия - Райан О’Шонесси, Together

19. Кипр - Элени Фурейра, Fuego

Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision) 20 Кві 2018 р. о 8:51 PDT

Во втором полуфинале, который пройдет 10 мая, выступят еще 19 участников, в том числе и представитель Украины Melovin.

1. Норвегия - Александр Рыбак, That's How You Write А Song

2. Румыния - The Humans, Goodbye

3. Сербия - Саня Илич и Балканика, Nova deca

4. Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг, Who We Are

5. Дания - Расмуссен, Higher Ground

6. Россия - Юлия Самойлова, I Won't Break

7. Молдавия - DoReDos, My Lucky Day

8. Нидерланды - Вэйлон, Outlaw in 'Em

9. Австралия - Джессика Маубой, We Got Love

10. Грузия - Iriao, Sheni Gulistvis

11. Польша - Gromee & Лукас Майер, Light Me Up

12. Мальта - Кристабель, Taboo

13. Венгрия - AWS, Viszlát nyár

14. Латвия - Лаура Риззотто, Funny Girl

15. Швеция - Бенджамин Ингроссо, Dance You Off

16. Черногория - Ваня Радованович, Inje

17. Словения - Леа Сирк, Hvala, ne!

18. Украина - MELOVIN, Under the Ladder

Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision) 16 Кві 2018 р. о 9:47 PDT

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