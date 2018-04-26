Евровидение-2018. Полный список участников

До старта песенного конкурса Евровидение-2018 осталось совсем недолго. В этом году благодаря победе Салвадора Собрала на Евровидении-2017 в Киеве конкурс будет проходить в столице Португалии – Лиссабоне.
Первый и второй полуфиналы 63-го песенного конкурса Евровидение состоятся 8 и 10 мая, а финал – 12 мая 2018 года. В этом году свое участие в вокальном соревновании подтвердили 43 страны.
Поскольку все участники Евровидения-2018 уже известны, предлагаем ознакомиться с полным списком конкурсантов, которые будут удивлять зрителей своим вокалом и невероятными шоу уже менее чем через две недели.
В гранд-финал Евровидения-2018, который состоится 12 мая, автоматически попадают страны Большой пятерки – Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, а также страна-хозяйка конкурса – Португалия. Эти шесть стран в Лиссабоне представят такие музыканты:
Великобритания – SuRie с песней Storm
Германия – Михаэль Шульте с песней You Let Me Walk Alone
Испания - Альфред & Амайя с песней Tu canción
Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро с песней Non mi avete fatto niente
Франция - Madame Monsieur с песней Mercy
Португалия – Клаудия Паскоал с песней O Jardim
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В первом полуфинале Евровидения-2018 выступят участники из 19 стран. Публикуем их имена и конкурсные композиции в порядке их выступления 8 мая, определенного путем жеребьевки.
1. Азербайджан - Айсель Мамедова, X My Heart
2. Исландия - Ари Оулавссон, Our Choice"
3. Албания - Евгент Бушпепа, Mall
4. Бельгия - Сеннек, A Matter of Time
5. Чехия - Миколас Йозеф, Lie to Me
6. Литва - Ева Засимаускайте, When We're Old
7. Израиль - Нетта Барзилай, Toy
8. Беларусь - Alekseev, Forever
9. Эстония - Элина Нечаева, La Forza
10. Болгария - EQUINOX, Bones
11. Македония - Eye Cue, Lost and Found
12. Хорватия - Франка, Crazy
13. Австрия - Сезар Семпсон, Nobody But You
14. Греция - Джанна Терзи, Oneiro Mou
15. Финляндия - Саара Аалто, Monsters
16. Армения - Севак Ханагян, Qami
17. Швейцария - Zibbz, Stones
18. Ирландия - Райан О’Шонесси, Together
19. Кипр - Элени Фурейра, Fuego
Во втором полуфинале, который пройдет 10 мая, выступят еще 19 участников, в том числе и представитель Украины Melovin.
1. Норвегия - Александр Рыбак, That's How You Write А Song
2. Румыния - The Humans, Goodbye
3. Сербия - Саня Илич и Балканика, Nova deca
4. Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг, Who We Are
5. Дания - Расмуссен, Higher Ground
6. Россия - Юлия Самойлова, I Won't Break
7. Молдавия - DoReDos, My Lucky Day
8. Нидерланды - Вэйлон, Outlaw in 'Em
9. Австралия - Джессика Маубой, We Got Love
10. Грузия - Iriao, Sheni Gulistvis
11. Польша - Gromee & Лукас Майер, Light Me Up
12. Мальта - Кристабель, Taboo
13. Венгрия - AWS, Viszlát nyár
14. Латвия - Лаура Риззотто, Funny Girl
15. Швеция - Бенджамин Ингроссо, Dance You Off
16. Черногория - Ваня Радованович, Inje
17. Словения - Леа Сирк, Hvala, ne!
18. Украина - MELOVIN, Under the Ladder
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