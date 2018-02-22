Евровидение 2018: Онлайн трансляция финала национального отбора Украины

Уже в субботу, 24 февраля, станет известно имя артиста, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение 2018.

Бороться за право представлять Украину на конкурсе, который пройдет в мае в столице Португалии Лиссабоне, будут шестеро музыкантов, которые победили в двух полуфиналах нацотбора на Евровидение 2018.

Напомним, в ходе первого полуфинала национального отбора в финал прошли исполнители Vilna, Laud и группа The Erised. Во втором полуфинале победу выбороли Melovin, Tayanna и Kadnay.

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Финал украинского национального отбора на Евровидение 2018 в прямом эфире будут транслировать телеканалы СТБ и UΛ:Перший. НВ STYLE также покажет онлайн-трансляцию и проведет текстовую трансляцию финала нацотбора. Начало финала – в 19:00.

Отметим, что выбирать победителя нацотбора на Евровидение 2018 в финале будут члены жюри Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken), а также зрители путем голосования (с помощью SMS-сообщений или через приложение Телепортал).

Национальный отбор Украины на Евровидение 2018 проходил с двумя полуфиналами. В каждом из полуфиналов выступало по девять конкурсантов. Имя артиста, который представит Украину на песенном конкурсе, определится 24 февраля в финале.

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63-й конкурс песни Евровидение пройдет в Лиссабоне благодаря победе Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois на конкурсе предыдущего года, который проходил в Киеве. Напомним, украинская столица принимала конкурс в 2017 году благодаря победе Джамалы в Стокгольме в 2016 году. Песня Джамалы 1944 тогда получила наибольшее количество баллов от жюри и зрителей.

Первый и второй полуфиналы Евровидения 2018 состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая 2018 года.

Принимать участие в конкурсе Евровидение 2018 будут 42 страны, в том числе Россия, представительнице которой Юлии Самойловой в прошлом году СБУ запретила въезд на территорию Украины, и Австралия, которая снова получила специальное разрешение от организаторов.

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