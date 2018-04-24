Евровидение-2018: даты проведения песенного конкурса в Португалии

В этом году Евровидение будет проходить с 8 по 12 мая

В 2018 году песенный конкурс Евровидение пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Эта почетное право досталось стране благодаря победе Салвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" на конкурсе предыдущего года в Киеве.

В этом году на сцену Евровидения поднимутся участники из 43 стран. На конкурс возвратилась Россия, которая в прошлом году не принимала участия в Евровидении из-за недопуска своей представительницы Юлии Самойловой после посещения аннексированного Крыма.

Отметим, что в этом году Европейский вещательный союз внес корректировки в регламент конкурса, согласно которым страны-участницы не имеют права выдвигать исполнителей, которым запрещен въезд в страну-хозяйку.

Даты Евровидения-2018

Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся во вторник 8-го и в четверг 10-го мая, финал – в субботу 12-го мая 2018 года. Представитель Украины певец Melovin выступит под последним, 18-м, номером во втором полуфинале 10 мая.

Яркое шоу европейской песни будет проходить на третьем по величине крытом стадионе в Европе и крупнейшем в Португалии – Meo Arena.

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