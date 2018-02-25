Что известно о представителе Украины на Евровидении 2018: биография и песни MELOVIN

В субботу, 24 февраля, стало известно, что на Евровидении 2018 Украину будет представлять певец MELOVIN с композицией Under The Ladder.

По случаю победы исполнителя в финале украинского национального отбора на Евровидение 2018, которое в мае этого года пройдет в Лиссабоне, НВ STYLE знакомит вас с биографией и творчеством MELOVIN.

Константин Бочаров, теперь более известный как MELOVIN, родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Исполнитель родился в простой семье: мама Кости - бухгалтер, а отец - водитель. С музыкой будущий представитель Украины на Евровидении 2018 познакомился в четыре года, когда бабушка подарила ему музыкальную шкатулку с мелодией К Элизе Бетховена.

© Melovin/Facebook

К творчеству душа MELOVINа лежала еще в детства. Он был единственным мальчиком в школьном хоре, участвовал в различных постановках, писал сценарии, а на школьных переменах постоянно давал мини-концерты в кабинете музыки, где собирались все небезразличные к таланту парня ученики.

В 2009 году Костя Бочаров поступил в школу Народного театра Самоцвіти, после чего участвовал и побеждал во многих городских конкурсах и фестивалях актерского мастерства, а также был ведущим развлекательных событий и мероприятий.

В сентябре 2015 года Бочаров поступил в Киевский институт музыки им. Р. М. Глиэра. В этом же году певец принял участие в шестом сезоне украинского талант-шоу Х-Фактор, где в итоге стал победителем.

© Melovin/Facebook

В 2016 году MELOVIN официально выпускает свой дебютный трек Не одинокая.

Кстати, псевдоним "MELOVIN" 20-летний украинский певец, композитор и автор песен придумал, соединив свой любимый праздник Хэллоуин и имя дизайнера Alexander McQueen.

Отметим, что артист не боится эксперементировать с образами. Его несменной фишкой является линза в левом глазу. Со зрением у MELOVINа все в порядке. По его словам, эта линза олицетворяет искусство.

В 2017 году MELOVIN впервые принял участие в национальном отборе на Евровидение. Со своим треком Wonder исполнитель занял только третье место, а на конкурс, который проходил в Киеве, отправились O.Torvald.

В этом году музыканту повезло больше, а точнее - максимально. Получив 5 из 6 возможных баллов от жюри и 6 баллов от телезрителей, MELOVIN стал лидером финала нацотбора. Теперь его ждет поездка в столицу Португалии Лиссабон, где он выступит во втором полуфинале Евровидения 10 мая.

Поздравляем музыканта с победой и предлагаем вам послушать песни из репертуара MELOVIN.

Hooligan

Unbroken

Wonder

PLAY THIS LIFE

SVIT V POLONI

FACE TO FACE

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