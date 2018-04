Плагиат и эротика. Самые громкие скандалы в истории Евровидения

Международный конкурс эстрадной песни Евровидение проходит, начиная с 1956 года, и является наиболее популярным песенным конкурсом в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей.

За всю свою историю Евровидение получило статус не только самого престижного и популярного, но и самого скандального музыкального конкурса. Предлагаем вспомнить самые громкие скандалы и конфузы Евровидения вместе с НВ STYLE.

Борода

Победа в конкурсе бородатого трансвестита Кончиты Вурст вызвала шок и негодование у России. Выигрыш трансвестита Томаса Нойвирта агрессивно критиковали российские политики, утверждая, что не отправят своего представителя на конкурс в 2015 году. Несмотря на смелые заявления, на Евровидение 2015 за победой, все же, отправилась Полина Гагарина.

Плагиаты

В 2013 году еще до начала проведения Евровидения разгорелся нешуточный скандал вокруг песни российской конкурсантки Дины Гариповой What If, написанной шведскими продюсерами Габриэлем Аларесом и Йоакимом Бьорнбергом. Поклонники конкурса и музыкальные критики в мелодии конкурсной композиции What if узнавали разнообразнейшие западные хиты - от From Sarah with love Сары Коннор до My heart will go on Селин Дион. Несмотря на явное сходство композиции Гариповой с другими известными хитами, песня не была снята с участия в Евровидении.

В плагиате также обвинили победительницу Евровидения 2013 Эмили де Форест. Конкурсная песня была очень похожа на композицию I Surrender группы K-Otic, записанную еще в 2002 году.

Опечатка

Кроме плагиатных скандалов, на Евровидении регулярно разгораются и скандалы политические. Так, в январе 2011 года на официальной странице конкурса в интернете Македония была названа именно Македонией, а не Бывшей югославской республикой Македония (БЮРМ), как она официально называется в документах ЕС.

Пут-ин

Нешуточный скандал разгорелся и в 2009 году, когда Грузия на национальном отборе отдала предпочтение группе Стефане и 3G с композицией We don't wonna put in, которая, по признанию участников коллектива, являлась протестом против политики России. В тексте названия легко угадывалась аналогия с фамилией Владимира Путина. Европейский вещательный союз потребовал от Грузии изменить текст песни или заменить ее, однако грузинская делегация отказалась пойти на уступки и объявила о своем решении не участвовать в конкурсе.

Послышалось

В 2007 году Россия обвинила украинского шоумена Андрея Данилко, выступавшего в образе Верки Сердючки, в неуважении. Россия оскорбилась, расслышав во время выступления представителя от Украины в финале конкурса вместо слов Лаша тумбай фразу Раша, гуд бай. Российские зрители обвинили артиста в неуважительном отношении, однако это не помешало Сердючке занять второе место в конкурсе.

В 2011 году публику шокировал представитель России Алексей Воробьев, который отличился матом в прямом эфире. В полуфинале певец, размахивая флагом своей страны, кричал: Это Россия! Это Россия, бл*дь! Иди сюда, бл*дь!. Тогда представителю Алексея пришлось оправдывать поведение Воробьева, объясняя ситуацию волнением исполнителя.

Немного эротики

Не обошлось и без эротического скандала. Победительница Евровидения 2010, 19-летняя Лена Майер-Ландрут из Германии начинала свою карьеру со съемок в эротическом фильме еще будучи несовершеннолетней. Накануне финала конкурса в сети появились фрагменты фильма, в котором девушка снялась еще в сентябре 2009 года: в нем участница Евровидения занималась сексом в бассейне.

Взлеты и падения

В 1999 году в Иерусалиме победительница прошлого года Дана Интернешнл появилась на сцене, чтобы поздравить очередного триумфатора конкурса, но, не устояв на высоких каблуках, упала. Церемонию награждения пришлось приостановить и вызвать пострадавшей врача.

В 1985 году ведущая финала Евровидения Лилл Линдфорс потеряла юбку, когда поднималась на сцену, а в 2010 году во время выступления испанского конкурсанта Даниэля Дихеса на сцену из зрительного зала неожиданно выскочил мужчина и начал танцевать.

Читайте последние подробности песенного конкурса Евровидение 2018: новости, участники, фото, видео в спецтеме НВ STYLE.