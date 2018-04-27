Украина на Евровидении-2018: Стало известно, кто поставит номер Melovin’а

Постановщиком номера представителя Украины на музыкальном конкурсе Евровидение-2018 Melovin’а стал известный хореограф Константин Томильченко. Именно он ставил конкурсный номер Джамалы в 2016 году.

"Это две абсолютно разные песни, разные подходы по режиссуре и сценографии, и две разные постановки, – говорит Томильченко. – Если у Джамалы была песня о внутренних переживаниях, песня-история, и там было логично оставить ее одну на сцене, чтобы она рассказала эту историю, и только поддержать ее светом и графикой, то Melovin – это шоу, драйв, экшн, заряд, загадочность. У него интересный образ, он интересный артист, и хочется это подчеркнуть, дать зрелищности, чтобы о его номере говорили. На этом мы и делали акцент".

За основу была взята постановка из финала Нацотбора. Ее подкорректировали, добавили спецэффектов и сделали номер более зрелищным. Один из ярких элементов, который решили оставить, – это огонь.

В этом году организаторы Евровидения решили уменьшить количество спецэффектов, чтобы сконцентрировать внимание на конкурсанте и песне. Украинская делегация везет с собой в Лиссабон реквизит, необходимый для номера. "Есть реквизит, мы объяснили португальцам, как он будет работать, но как это будет представлено на сцене, я пока не знаю. Тут сложность вот в чем: идея, которая заложена в постановку, будет выигрышно смотреться при правильной съемке, поэтому мне очень интересно, как наши коллеги раскадрируют и снимут номер Melovin’а. Это очень важно", - объясняет Томильченко.

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