Неожиданный поворот. Евровидение 2019 могут перенести из Израиля в Австрию

Спустя месяц после победы представительницы Израиля Нетты на Евровидении 2018, организаторы уже столкнулись с проблемами относительно проведения конкурса в следующем году.

Как пишет ESC Today, дискуссии о принимающем городе Евровидения 2019 продолжаются. Хотя сразу же после победы представитель Израиля заявил, что песенный конкурс пройдет в Иерусалиме.

Netta принесла победу Израилю. Фото: Eurovision Song Contes

На прошлой неделе стало известно, что за право принимать Евровидение будут бороться четыре израильских города.

Однако, по информации руководителя отдела продакшн Евровидения 1999 Арале Гольдфингер, несмотря на подготовку Израиля, обсуждается возможность изменения страны-хозяйки конкурса.

В недавнем интервью Голдфингер заявил, что слышал слухи о том, что Европейский вещательный союз (EBU) рассматривает передачу прав на проведение стране, которая заняла третье место на Евровидении 2018 - Австрии.

Он пояснил, что причинами такого решения являются заявления политических лиц Израиля. В частности, министр культуры и спорта Израиля Мири Регев потребовала от организаторов конкурса согласования трансляции с представителями власти, что не устраивает EBU.

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