Моноподы для селфи и мячи для гольфа. Список запрещенных на Евровидении-2018 предметов вызвал ажиотаж в Сети

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году пройдет в Португалии распространили список предметов, которые запрещены на территории локаций конкурса и будут изыматься охраной.
В список, кроме понятных взрывчатки, токсичных веществ и наркотиков, вошли совсем неожиданные вещи: к примеру, тележки для покупок, лестницы, удлинители, зонтики, липкая лента и мячи для гольфа, пишет ВВС.
Также на территорию нельзя будет приносить: стулья, шлемы, чашки, моноподы для селфи и внешние аккумуляторы, микрофоны и пиротехнику, а также политическую агитацию.
На официальном сайте Eurovision Song Contest говорится, что все запрещенные предметы будут конфискованы по соображениям безопасности.
Фаны Евровидения обсуждают забавные запреты в Сети:
"Черт, придется отложить поход в Tesco (супермаркет) до следующего раза"
I’m sorry but I can’t stop laughing...who complied this list? No trolleys. Damn I’ll have to schedule my Tesco shop another time.— Sasha ???????? (@eurotrashsash) 24 апреля 2018 г.
"Это просто смешно"
This is just hilarious. #Eurovision https://t.co/s1FO4qFJl5— crust123 (@crust123) 25 апреля 2018 г.
Напомним, 63-й песенный конкурс Евровидение состоится в Португалии, благодаря победе исполнителя Салвадора Собрала на конкурсе в Киеве с лирической композицией Amar pelos dois.
Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а гранд-финал – 12 мая 2018 года. В этом году свое участие в вокальном соревновании подтвердили 43 страны.
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