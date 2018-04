Моноподы для селфи и мячи для гольфа. Список запрещенных на Евровидении-2018 предметов вызвал ажиотаж в Сети

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году пройдет в Португалии распространили список предметов, которые запрещены на территории локаций конкурса и будут изыматься охраной.

В список, кроме понятных взрывчатки, токсичных веществ и наркотиков, вошли совсем неожиданные вещи: к примеру, тележки для покупок, лестницы, удлинители, зонтики, липкая лента и мячи для гольфа, пишет ВВС.

Также на территорию нельзя будет приносить: стулья, шлемы, чашки, моноподы для селфи и внешние аккумуляторы, микрофоны и пиротехнику, а также политическую агитацию.

На официальном сайте Eurovision Song Contest говорится, что все запрещенные предметы будут конфискованы по соображениям безопасности.

Фаны Евровидения обсуждают забавные запреты в Сети:

"Черт, придется отложить поход в Tesco (супермаркет) до следующего раза"

