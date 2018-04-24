Ковровая дорожка цвета океана. Каким будет торжественное открытие Евровидения 2018

В этом году тема и символика конкурса связана с океаном

С 2009 года международный песенный конкурс Евровидение приветствовал своих участников на красной ковровой дорожке. В этом году самое ожидаемое музыкальное событие организует для гостей синюю дорожку.

Поскольку тема и символика конкурса связана с океаном, организаторы решили заменить традиционный красный ковер ярко-синим.

Церемония открытия Евровидения 2018 состоится в воскресенье, 6 мая, на побережье в Лиссабоне, рядом с Музеем искусства, архитектуры и технологий.

Место, где пройдет торжественное открытие. Фото: eurovision.tv

Торжество начнется в 17:00 по местному времени и будет транслироваться в прямом эфире канала RTP1 в Португалии, а также на официальном канале Евровидения в YouTube.

Ведущими церемонии Синей дорожки станут четверо ведущих - Клаудиа Семедо, Инес Лопес Гонсалвес, Педро Грангер и Педро Пеним.

Напомним, в этом году Евровидение пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Это право досталось стране благодаря победе Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois на конкурсе в 2017 году в Киеве.

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