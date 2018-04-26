Как Лиссабон готовится к проведению Евровидения-2018. Фоторепортаж

Через несколько дней в Лиссабоне (Португалия) – городе который в этом году принимает музыкальный конкурс Евровидение-2018 – начнутся репетиции участников. Сцену на Altice Arena (Meo Arena) уже установили, а пресс-центр начинает приобретать свой окончательный вид.

Технические репетиции уже идут полным ходом, ведущие начали репетировать свои сценарии, а сцена Евровидения-2018 готова принимать участников.

НВ STYLE предлагает взглянуть, как сейчас выглядит Altice Arena, какой будет сцена Евровидения, а также как проходят последние приготовления:

Напомним, 63-й песенный конкурс Евровидение состоится в Португалии, благодаря победе исполнителя Салвадора Собрала на конкурсе в Киеве с лирической композицией Amar pelos dois.

Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а гранд-финал – 12 мая 2018 года. В этом году свое участие в вокальном соревновании подтвердили 43 страны.

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