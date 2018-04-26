Евровидение 2018. Три хита потенциальных победителей конкурса

До главного песенного конкурса года, Евровидения 2018 осталось меньше месяца. 63‑й конкурс песни впервые пройдет в столице Португалии городе Лиссабоне. Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая 2018 года.

В ожидании старта грандиозного ивента букмекеры делают свои прогнозы и уже успели определить главных фаворитов конкурса.

НВ Style предлагает узнать о главных фаворитах конкурса, а вместе с тем и познакомиться с их конкурсными композициями, которые уже совсем скоро прозвучат на сцене Евровидения 2018.

Согласно обновленному букмекерскому рейтингу конкурсантов Евровидения 2018, первое место пророчат Нетте Барзилай с песней Toy, которая представляет Израиль .

На втором месте в букмекерском рейтинге разместились представители Болгарии – группа EQUINOX с песней Bones.

Тройку фаворитов замыкает представитель Чехии Миколас Джозеф с песней Lie to Me.

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