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Евровидение 2018. Когда и где смотреть первый полуфинал

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Первый полуфинал состоится 8 мая
© Eurovision Song Contest

Первый полуфинал состоится 8 мая

Уже завтра, во вторник, 8 мая в Лиссабоне, столице Португалии состоится первый полуфинал Евровидения 2018.

В Украине Евровидение 2018 будут транслировать сразу два телеканала — СТБ и UA: Перший. Комментировать эфир на СТБ будет Сергей Притула, в то время как трансляцию на телеканале UA: Перший прокомментируют Тимур Мирошниченко и Татьяна Терехова.

Смотреть первый полуфинал Евровидения 2018 онлайн можно будет на официальном канале конкурса на YouTube. НВ Style также проведет онлайн-трансляцию полуфинала конкурса. Прямая трансляция первого полуфинала начнется в 22:00 по киевскому времени.

В первом полуфинале Евровидения 2018 выступят 19 конкурсантов.

В ходе первого полуфинала состоится выступление представительницы Израиля - Нетты Барзилай с песней Toy, которая лидирует в рейтингах букмекеров и является главной претенденткой на победу. Она выступит под седьмым номером.

Netta - TOY

Кроме того, в первом полуфинале выступит украинец ALEKSEEV, который представляет на Евровидении 2018 Беларусь с песней Forever. Его выступление состоится под восьмым номером.

 ALEKSEEV - FOREVER

Еще одна фаворитка Евровидения 2018, представительница Эстонии Элина Нечаева, которой букмекеры пророчат третье место на конкурсе, выступит в первом полуфинале под девятым номером и представит свою конкурсную композицию La Forza.

Elina Nechayeva - La Forza

Порядок выступления участников первого полуфинала Евровидения 2018:

  1. Азербайджан
  2. Исландия
  3. Албания
  4. Бельгия
  5. Чехия
  6. Литва
  7. Израиль
  8. Беларусь
  9. Эстония
  10. Болгария
  11. Республика Македония
  12. Хорватия
  13. Австрия
  14. Греция
  15. Финляндия
  16. Армения
  17. Швейцария
  18. Ирландия
  19. Кипр

Отметим, первый и второй полуфиналы 63‑го конкурса песни Евровидение 2018 состоятся 8 и 10 мая. Гранд-финал, в ходе которого определится победитель, пройдет 12 мая.

Местом проведения Евровидения 2018 в Лиссабоне был выбран третий по величине крытый стадион в Европе и крупнейший в Португалии – Altice Arena, который вмещает около 20 тысяч зрителей.

Напомним, вчера, 6 мая, в Лиссабоне состоялось торжественное открытие песенного конкурса Евровидение-2018. Церемония состоялась на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Впервые в истории Евровидения из-за океанской тематики конкурсанты из 43 стран выходили к ведущим не на традиционную красную, а на голубую дорожку. Смотрите, как это было - в фоторепортаже НВ Style.

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