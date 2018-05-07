Евровидение 2018. Когда и где смотреть первый полуфинал

Уже завтра, во вторник, 8 мая в Лиссабоне, столице Португалии состоится первый полуфинал Евровидения 2018.

В Украине Евровидение 2018 будут транслировать сразу два телеканала — СТБ и UA: Перший. Комментировать эфир на СТБ будет Сергей Притула, в то время как трансляцию на телеканале UA: Перший прокомментируют Тимур Мирошниченко и Татьяна Терехова.

Смотреть первый полуфинал Евровидения 2018 онлайн можно будет на официальном канале конкурса на YouTube. НВ Style также проведет онлайн-трансляцию полуфинала конкурса. Прямая трансляция первого полуфинала начнется в 22:00 по киевскому времени.

В первом полуфинале Евровидения 2018 выступят 19 конкурсантов.

В ходе первого полуфинала состоится выступление представительницы Израиля - Нетты Барзилай с песней Toy, которая лидирует в рейтингах букмекеров и является главной претенденткой на победу. Она выступит под седьмым номером.

Netta - TOY

Кроме того, в первом полуфинале выступит украинец ALEKSEEV, который представляет на Евровидении 2018 Беларусь с песней Forever. Его выступление состоится под восьмым номером.

ALEKSEEV - FOREVER

Еще одна фаворитка Евровидения 2018, представительница Эстонии Элина Нечаева, которой букмекеры пророчат третье место на конкурсе, выступит в первом полуфинале под девятым номером и представит свою конкурсную композицию La Forza.

Elina Nechayeva - La Forza

Порядок выступления участников первого полуфинала Евровидения 2018:

Азербайджан Исландия Албания Бельгия Чехия Литва Израиль Беларусь Эстония Болгария Республика Македония Хорватия Австрия Греция Финляндия Армения Швейцария Ирландия Кипр

Отметим, первый и второй полуфиналы 63‑го конкурса песни Евровидение 2018 состоятся 8 и 10 мая. Гранд-финал, в ходе которого определится победитель, пройдет 12 мая.

Местом проведения Евровидения 2018 в Лиссабоне был выбран третий по величине крытый стадион в Европе и крупнейший в Португалии – Altice Arena, который вмещает около 20 тысяч зрителей.

Напомним, вчера, 6 мая, в Лиссабоне состоялось торжественное открытие песенного конкурса Евровидение-2018. Церемония состоялась на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Впервые в истории Евровидения из-за океанской тематики конкурсанты из 43 стран выходили к ведущим не на традиционную красную, а на голубую дорожку. Смотрите, как это было - в фоторепортаже НВ Style.

Смотрите также

Читайте последние подробности песенного конкурса Евровидение 2018: новости, участники, фото, видео в спецтеме НВ STYLE.