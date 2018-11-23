Детское Евровидение 2018. Проголосовать за участницу от Украины можно уже сегодня

В воскресенье, 25 ноября, в Минске пройдет финал Детского Евровидения 2018.
Согласно правилам, уже сегодня, 23-00 в 21-00 по киевскому времени на сайте Детского Евровидения junioreurovision.tv начнется онлайн-голосование за участников конкурса. Украину на конкурсе с песней Say Love представляет 11-летняя винничанка Дарина Красновецкая, ставшая победительницей национального отбора.
Уже прошли первые репетиции.
Финал конкурса состоится 25 ноября в 17-00 в зале Minsk Arena. Трансляция международного песенного конкурса Детское Евровидение 2018 будет транслироваться в прямом эфире телеканала UA: Перший.
Участница от Украины Дарина Красновецкая выступит первой под номером 1. Над стилем Дарины Красновецкой и постановкой номера работала команда продюсеров, режиссеров и стилистов НСТУ под руководством Александры Кольцовой.
Всего в конкурсе принимает участие 20 конкурсантов из 20 стран.
Победителя конкурса определять по суммарному количеству голосов: профессионального жюри в каждой стране-участнице и онлайн-голосования зрителей.
С 23 по 25 ноября на официальном сайте все желающие могут проголосовать за исполнителей, которые им больше всего понравились (выбрать можно от трех до пяти участников), в том числе за конкурсанта от своей страны. Первый этап онлайн-голосования начнется 23 ноября в 21:00 и продлится до 25 ноября 16:59 (по киевскому времени), то есть до начала конкурса. Второй этап онлайн-голосования начнется сразу после выступления последнего конкурсанта и продлится 15 минут.
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