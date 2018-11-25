Детское Евровидение 2018. Какая страна победила и какое место заняла Украина

На главной концертной площадке Беларуси Минск Арене завершился финал Детского Евровидения 2018.

В конкурсе принимало участие 20 стран. Особенностью детского Евровидения является то, что дети и подростки исполняют песни на родном языке. Борьба была напряженной, но дружной. Девизом нынешнего конкурса стала фраза Light Up или Зажигай!

Среди участников конкурса было двое исполнителей, хорошо знакомых украинскому зрителю. От своего родного Казахстана выступала победительница шоу Голос країни Данелия Тулешова. Беларусь представлял Даниэль Ястрембский, знакомый телезрителю по шоу Україна має талант и Голос країни.

Результаты голосования зрителей и членов жюри разошлись.

Третье место заняла представительница Австралии, которая долго лидировала в голосовании жюри, но получила невысокие оценки зрителей.

Второе место занял дуэт из Франции. Ребята получили высокие оценки зрителей, в то время как жюри также не дали им очень высоких результатов.

Первое место впервые в истории участия в детском и взрослом Евровидении заняла Польша. Наивысший бал - 136 - зрители отдали Роксане Вегиль. Юная певица победила в конкурсе со 215 баллами.

Детское Евровидение 2019 примет Польша.

Украину в финале Детского Евровидения 2018 представляла 11-летняя Дарина Красновецкая. С песней Say Love она выступила первой и заняла четвертое место по результатам голосования жюри и четвертое место по результатам голосования зрителей. В итоге Украина заняла твердое четвертое место в финале.

Итоговая таблица конкурса выглядит так:

Скриншот эфира.

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