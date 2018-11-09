Читаем на украинском: 9 новых книг от писателей из Британии и США, которые стоит прочесть – выбор редакции

Украинские книгоиздатели нередко радуют читателей интересными новинками. Однако какие книги из тех, что появляются на книжных полках, действительно стоит прочитать? Предлагаем подборку из 9 книг британских и американских писателей.

Ежедневно в эфире Радио НВ можно услышать программу о литературе - Книга за книгой. В коротких записях ведущий программы и по совместительству главный редактор нашей радиостанции Валерий Калныш рассказывает о новинках украинского книжного рынка. Каждая запись - это четырехминутный обзор на ту или иную книгу. Мы решили выбрать самые интересные выпуски его передачи, посвященные новинкам художественной литературы из США и Британии.

Послушать записи самых интересных программ Радио НВ можно на страницах в SoundCloud, MixCloud и iTunes.

Кейт Аткінсон, За лаштунками в музеї

(Издательство Наш формат, 2018)

Фото: ilatanka via Instagram

Когда Кейт Аткинсон получила первую большую литературную премию, а было это в 1996 году, британские журналисты не могли найти не только слов, но и информации о лауреате. Так появился миф о неизвестной 44-летней домохозяйке, которая написала гениальный роман. С этой книгой она обошла даже самого Салмана Рушди и один из его лучших романов "Прощальный вздох мавра". Назывался дебютный роман Аткинсон "За кулисами в музее".

Аткинсон родилась в декабре 1951 года в провинциальном старинном городке Йорк на севере Англии. Городок, где прошло все ее детство, она изобразила в своем первом романе, который оказался весьма автобиографическим. В "За кулисами в музее" она описывает родителей главной героини в неприглядном свете - отца, как грубого бабника, а мать - как невменяемую и сварливую женщину. За подобные образы критики стали называть ее "непочтительным" рассказчиком.

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Деніел Кіз, П'ята Саллі

(Издательство Клуб Семейного Досуга, 2017)

Фото: dayb_721 via Instagram

"Пятую Салли" Киз написал за два года до другой своей знаменитой книги, а именно - "Таинственной истории Билли Миллигана". О ней мы тоже как-нибудь поговорим. А сейчас речь о "Пятой Салли"

Коз рассказывает историю Салли Портер - официантки из Нью-Йоркского ресторана. На первый взгляд это обычная, ничем не приметная женщина. Но дело в том, что в ней скрываются еще четыре женщины. Нора, холодная интеллектуалка-художница; Дери, жизнерадостная сорвиголова; сексуально обеспокоена Белла, которой не удалось стать актрисой; и, наконец, Джинкс, переполненная злобой и ненавистью потенциальная убийца.

Перед психиатром реальной Салли Портер стоит непростая задача: с помощью слияния четырех разных личностей создать пятую - Салли.

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Ґабріель Зевін, Славетне життя Ей-Джея Фікрі

(Издательство Vivat, 2018)

Фото: lera_monroe via Instagram





Эй-Джей Фикри - не самый положительный и приветливый человек. На острове Эллис, куда не так-то просто добраться, он владеет единственным книжным магазином в этих краях. Его жена погибла, магазин не пользуется популярностью. Ко всему прочему, из его дома исчезает раритетное издание Эдгара По.

Кто-то назвал книгу "Славная жизнь Эй-Джея Фикри", автором которой является выпускница Гарварда, автор еще шесть романов и сценария к фильму "Порочные связи", одой книгам. Для Зевин и ее героя книжный магазин Island Books, над входом которого висит вывеска "Ни один человек не остров, каждая книга - мир" стал своеобразным убежищем от невзгод и окружающего мира, а книги - лучшими собеседниками. И так будет не только для Эй-Джея. Когда он окончательно разуверился в реальности, в книжном магазине появляется двухлетняя Майя и ее игрушка, к которой прикреплена записка.

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Ганья Янаґігара, Маленьке життя

(Издательство КМ-Букс, 2017)

Фото: anastasiia.zaremba via Instagram

В центре внимания книги судьба четырех друзей: юриста Джуда, актера Виллема, художника Джей-Би и архитектора Малкольма. И хотя героев четверо, ядро ​​сюжета - жизнь одного из них, Джуда. А друзья и их истории вращаются вокруг него, как спутники. Джуд красивый, умный и работоспособный, у него складывается блестящая карьера, он находит замечательных друзей, любовь и семью, но при этом - и Янагигара неоднократно это подчеркивает - он неисцелим. "Я хотела создать героя, которому никогда не станет лучшее", - говорит об этом сама писательница.

"Маленькая жизнь" - книга о власти прошлого и ее структура полностью отражает замысел: роман не линейный - время в нем движется одновременно вперед и назад. Все начинается, когда героям где-то по 25 лет, а дальше идет мозаика из событий прошлого и будущего. Такая композиция позволяет сделать историю не только очень динамичной, но и добавить в нее элемент тайны. Автор сама постоянно заостряет на этом внимание: "Джуд боялся, что если не будет двигаться вперед, то соскользнет обратно, в прошлое, в жизнь, которую он оставил и о которой никому из них не рассказывал".

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Джонатан Сафран Фоєр, Ось я

(Издательство Клуб Семейного Досуга, 2017)

Фото: gor.na via Instagram

Джонатан Сафран Фоер родился в 1977 и вырос в Вашингтоне. Образование он получил в Принстонском университете, где на каждом курсе получал премии на конкурсах литературного мастерства. После окончания университета он работал ассистентом в морге, продавцом в ювелирном магазине, преподавателем математики, служащим архива, "литературным негром". В 1999 году, собирая материалы для диссертации, Фоер посетил Украину, где искал сведения о своем дедушке по линии матери. Работа над диссертацией плавно трансформировалась в роман "Полная иллюминация", который был опубликован в 2002 году. Затем был роман "Жутко громко и запредельно близко". И после этого наступила тишина.

Те, кто следит за творчеством Фоера, ждали новую сагу 11 лет. "Вот я" рассказывает историю четырех поколений еврейской семьи Блох, которая находится на грани распада. У Джекоба и Джули три сына. С ними живут и отец, и дед Джекоба. За месяц, описанный в романе, семья переживает ряд потрясений: подозрение в измене, проблема одного из сыновей в школе с национальной самоидентификацией, подготовка к бар-мицва, которую мальчик не желает отметить, неадекватность старого патриарха. Наряду с этим семья Блох сталкивается с довольно типичными жизненными трудностями и масштабными геополитическими катаклизмами. Огромное землетрясение на Ближнем Востоке еще больше дестабилизирует и без того неустойчивых регион. И приводит к паническим призывам Израиля к евреям во всем мире вернуться домой и защитить свою Родину.

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Фіона Бартон, Вдова

(Издательство Vivat, 2018)

Фото: oxan.ready.to.read via Instagram

Фиона Бартон написала роман от имени обычно молчаливой стороны - жены обвиняемого в преступлении мужчины. Роман от имени женщины, безусловно стоящей за спиной мужа, олицетворяя всем своим видом поддержку и уверенность в его невиновности. Будучи журналисткой с богатым опытом, Бартон видела таких женщин много. Наверное, смотря сериалы о политиках, видели и вы. Вспомните, как некий политик делает признание в супружеской измене, а за руку держит жена, которая простила. Во всяком случае, она хочет, чтобы так думали журналисты.

До того, как написать "Вдову", Бартон работала для британских Daily Mail и Daily Telegraph. Работая журналистом в The Mail on Sunday, она стала репортером года. И вот, наблюдая за женами ньюсмейкеров, у Фионы Бартон родился образ Джин Тайлер.

Она вела спокойную, размеренную и совершенно серую жизнь в своем аккуратном загородном доме вместе с мужем Гленом. Они познакомились, когда ей было всего 17 лет. Влюбленная девушка - удобный материал для создания будущей универсальной жены. Неназойливая и понимающая кухарка, экономка, горничная. В общем, это была какая-то очень мещанская идиллия и она бы длилась и дальше, если бы мужа Джин не обвинили в похищении двухлетней девочки. В это было совершенно невозможно поверить, ведь Глен так любит детей. Он ни за что в жизни не причинил бы зла ребенку. Да, у него есть свои прихоти. Но у кого их нет?! Это просто немыслимо. Но со временем Джин придется серьезно задуматься над вопросом: кто он это Глен - любящий муж или бессердечный убийца?

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Кадзуо Ішіґуро, Похований велетень

(Издательство Видавництво Старого Лева, 2018)

Фото: ilatanka via Instagram

Формально, Ишигуро написал роман-путешествие. Действие "Похороненного великана" разворачивается в средневековой Англии во времена после правления короля Артура. Пожилая супружеская пара, Аксель и Беатрис, не видели своего сына много лет. Поселок, где они живут, на длительное время накрывает какой-то особый туман. После чего жители забывают то, что было с ними час назад.

Глобальное беспамятство, неспособность сохранить в голове даже самые простые и драгоценные события прошлого, накрывает в том числе и Акселя с Беатрисой. Они помнят, что у них якобы был сын, который уехал в другую деревню. Но почему так произошло и как его вернуть - неизвестно. И вот для того, чтобы найти ответы на свои вопросы, старики отправляются в рискованное путешествие через холмы и долины, населенные всякой нечистью. Сначала путь их лежит в саксонскую деревню, потом - в зачарованный монастырь, а оттуда - в странное и страшное подземелье под ним. Драконы, монахи, рыцари, чудовища - длинное и опасное путешествие. По всем признакам "Похороненный великан" - стопроцентное фэнтези.

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Дот Гатчисон, Сад метеликів

(Издательство Vivat, 2018)

Фото: ulianaprus via Instagram



Вы специальный агент ФБР. Вы только что спасли дюжину девушек из плена. Они жили в "саду". Так это место называют и они, и их надзиратель - маньяк, которого девушки, логично, называют "садовником". Когда они увидели стены в этом "саду", вам едва удалось удержать завтрак в желудке. Вы ничего не понимаете. Прежде всего то, как в большом городе можно годами держать людей в плену. Но вот перед вами сидит девушка. Живое подтверждение тому, что и такое возможно.

Она была одной из них. Те, другие, спасены, уже в больнице. Все они молоды и красивы, а на их спинах - крылья. Татуировки идеальные, выполненные в мельчайших подробностях. Ваше собеседницу зовут Майя. Пока она молчит. Но если задать правильный вопрос, она все расскажет - и о "садовнике", и о "саде". О боли, страхе, отчаянии, смирении. Вопрос в том, сможете ли вы выдержать этот рассказ.

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Ден Браун, Джерело

(Издательство Клуб Семейного Досуга, 2018)

Фото: oleg__klisch via Instagram

Дэн Браун выпустил пятую часть серии книг о Роберте Лэнгдоне - историке, знатоке символов и специалисте по религии. Браун пишет по шаблону. Берет известный город, Лэнгдона (сначала в качестве стороннего наблюдателя, а затем - спасителя мира, который, благодаря своим знаниям, распутывает какую-то религиозную загадку). Неотъемлемыми атрибутами его книг являются также католические священники, красавица и близкий знакомый из прошедших времен.

На этот раз события происходят в Бильбао и Барселоне. Эдмунд Кирш, студент Лэнгдона, миллиардер и футуролог, собирается сделать прорыв в понимании человечеством фундаментальных вопросов существования - откуда мы пришли и куда идем. Во время презентации, которая транслируется по всему миру, Кирш после пролога с записью лекции Лэнгдона сообщает, что его намерение - положить конец эре религии и вступить в эру науки. Перед этим он показал эту презентацию трем известным богословам - точнее, столпам католицизма, ислама и иудаизма.

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