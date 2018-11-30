Знания не купишь. Чего нельзя требовать от школы? Блог Даши Малаховой

Оплачивая школу, вы покупаете ремонт, компьютеры и статус – но не знания и не счастье вашего ребенка

Этот текст об ответственных родителях, но если у вас нет детей – читайте. Это сейчас вам кажется, что это вам не нужно, но все случится быстро, и от ползунков до выбора школы один миг. Потому что я потеряла 12 лет, прежде чем поняла, что значит быть родителем. За это время у меня выросло двое детей – представляете, а я даже не знала, кто я. Вам пригодится потом. Читайте.

В сентябре мы открыли общеобразовательную школу с лицензией от министерства образования и науки. В этом году мы сделали один 7 класс и теперь готовимся к полноценной средней школе со следующего учебного года. Но сейчас о нашем классе.

Изначально мы решили набрать 11 детей в 7 класс и в течение первого полугодия добрать троих учеников. Это было сделано для того, чтобы не получить раскол в классе на две группы, хорошо подружить ребят, ведь, как мы думали – дети к нам пришли сложные.

На каждом собеседовании мы слышали, что все поменяли от двух до пяти школ, и мы представляли себе группу очень сложных детей. Но если уже сказали «гоп», то нужно прыгать, делать школу и не дрейфить. Вот мы и сделали.

Шло время, дети проявляли себя самым нормальным образом, и мы начали думать, что с первого дня превратили 11 сложных, адских тинейджеров в прекрасных подростков. Но нет.

Школа – это такой себе транзит, сели-просидели, заплатили за статус, «ваш ребёнок станет лидером»

Оказалось, что просто их неуемные родители искали для своих детей тот вариант, который будет обучать, уважать, понимать, зажигать их детей. Поэтому дети были нормальные, а вот родители неуемные, постоянно меняли школы.

Не-истерички, которые меняют школу каждую четверть, а те, что давали шанс, ждали-смотрели, но не уходили в родительскую школьную кому «будь, как будет!». Спасибо им за это! Но они получили результат. Дети хотят ходить в школу и (вроде) любят её.

Потом мы сделали тестовую масштабную рекламную кампанию, обозначили ценность частного образования, как делают все, немудрёно затаргетировали на людей с доходом выше среднего и с айфоном (так мы представляли себе успешного родителя) потратили тысячи евро и получили опыт.

Всех детей, которые к нам попали и успешно учатся привели родители вне этой рекламы. Читали нас, узнали от друзей, бесконечно искали и наткнулись на нас. Но не через рекламную кампанию, которая дала нам около 200 лидов и все мимо. Люди из рекламы искали просто частную школу, чтоб дать денег и забыть, поэтому ни с кем не срослось. Люди с хорошим доходом наши люди, но они должны быть осознанными. И деньги не главное. Сейчас мы начали выделять стипендии для лучших учеников. В следующем году будет целая школьная программа для таких детей.

Покупая школу, родители часто покупают ремонт, микроскопы, стеклянные стены, компы, слоганы, место расположения. Не спрашивают о системе обучения, проектах, акцентах, работе в группе – soft skills, дополнительных занятиях, о тьюторском договоре, о том, кто эти люди, которые будут учить их детей. Школа – это такой себе транзит, сели-просидели, заплатили за статус, «ваш ребёнок станет лидером» чтоб всем рассказывать как все круто в школе, что там цветные стены или красивая столовая.

Этот текст о том, как важно исследовать, думать, анализировать и не торопиться. Не о частных школах, не о крутых кружках, не о языковых школах или репетиторах. Это о вас, родители.

Каждый знает банальную истину – мы капитаны наших жизней и детей.

Но, готовы ли мы это признать и возложить ответственность на себя или нет? Я никогда не представляла себе, какую важную роль наши решения играют в наших жизнях и в жизнях наших детей. И что до 14-16 лет родитель не просто направляет, а рулит кораблем, в котором сидит ребёнок.

Мне не нравятся альтернативные школы, где основная мысль в том, что ребёнок должен быть счастлив, где они наматывают друг на друга нитки в 13 лет, где нет ответственности, желания познать науку, исследовать, размышлять, готовиться к университетской жизни и работе с людьми.

Я в ужасе от количества школ, которые открываются как эко-лавки в своё время. Можно меня не любить за это, можно не соглашаться, можно что угодно. Но я каждый день вижу счастливых детей и фантастических преподавателей и дело все в них.

Спасибо коллегам за то, что рассказывают «как пах наполеон» на истории, «обсуждают любовь в литературе и искусстве» на одноименном занятии, «достают ДНК из фруктов» на лабораторке, за «неделю Англии и английских ученых» которые должны сами себя презентовать от первого лица.

Ежедневно каждый из нас, включая детей, должен развиваться, но это совсем не значит, что мы никто, что мы ноль, что мы должны ежедневно совершенствоваться. Мы уже совершенны, просто в мире столько всего интересного и нужно выбирать то, что достойно вас.

Вот и выбирайте.

Текст публикуется с разрешения автора.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь