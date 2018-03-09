Жизнь, которой завидуют все: как ее построить? Блог Энтони Мура

Если вы хотите жить той жизнью, которой нет у других, вы должны делать что-то, чего другие не делают

Большинство людей живут не той жизнью, которой хотели бы. Вместо этого, они живут так, как нужно или как от них ожидают. Главная мотивация – создавать видимость, что они круты. И в большинстве случаев их мечты теряются где-то в процессе.

Как следствие, здоровье подорвано, ведь все это притворство очень выматывает. Они злоупотребляют веществами, чтобы изменить ситуацию. Их отношения страдают. Видение затуманено, эмоциональное здоровье разбалансировано.

Даже те, у кого вроде есть все, часто лишь притворяются. Как сказал однажды американский писатель Сет Годин: “Проблема в том, что наша культура предполагает сделку подобную той, которую заключил Фауст: мы продаем свой гений и артистизм за видимую стабильность”.

Зависть сложно отнести к положительным качествам. Как сказал предприниматель Джон Вестенберг: “То время, что вы тратите на зависть, люди тратят на работу”.

Но вы можете построить жизнь, которая заставит людей оглядываться и станет чьим-то идеалом. Потому что, хотя каждый определяет счастье по-своему, есть пять общих знаменателей:

Сильные, значимые отношения с друзьями и семьей; Живительная работа, которая что-то меняет; Уверенность и гордость; Финансовая независимость; Долговечное наследие.

Невероятных результатов можно достичь, совершив несколько резких поворотов. Писатель Тим Феррисс провел серию экспериментов, чтобы посмотреть, как быстро можно освоить сложный навык – выучить иностранный язык, научиться играть на музыкальном инструменте или выигрывать в покер.

При помощи ряда трюков он освоил эти навыки за несколько месяцев. И отметил: “Чтобы достичь невероятных результатов, не нужен неограниченный бюджет, нужен лишь качественный инструментарий”. Интенсивная краткосрочная сосредоточенность дает исключительные результаты.

Вот мои советы для того, чтобы построить идеальную жизнь, которой будут завидовать 99% людей.

1.Прокачайте ваши отношения, просто высказывая то, что хотели бы.

Гарриет Бичер-Стоу писала: “Самые горькие слезы над могилами проливают о несказанных словах и несовершенных поступках”.

Когда мы с женой ходили на добрачную консультацию, то получили совет, изменивший наши жизни: всегда делайте первый шаг.

Это значит, что если вы можете помочь отношениям, сделайте это. Не ждите, пока действовать будет другой человек.

Многие поддерживают напряженные и даже искусственные отношения с семьей, иногда – с друзьями. Все из-за того, что люди, как правило, ждут, пока первый шаг сделает кто-то другой: скажет “привет”, организует встречу или извинится.

Все дело в гордости. Она убивает браки, дружбы и даже целые семьи. Если вы хотите глубоких, осмысленных отношений, действуйте первыми. Даже тогда, когда это стоило бы сделать не вам. Советую первыми:

Начинать разговор;

Отправлять сообщение;

Говорить, что скучаете;

Говорить, что любите;

Извиняться и просить о прощении;

Устраивать встречи;

Делать комплименты;

Благодарить;

Говорить, что цените сделанное человеком.

Я долго чувствовал неловкость, когда говорил братьям и сестре, что люблю их. Это были трое самых любимых людей в мире, а я не мог об этом сказать!

Теперь я постоянно признаюсь им в любви. Пишу об этом, говорю во время телефонных разговоров, в минуты кризисов, на празднованиях и на каникулах. То же я говорю друзьям. Каждому важному человеку в своей жизни – менторам, друзьям, семье, даже сотрудникам я говорю о том, что для меня они особенны.

Глупо бояться говорить такие вещи любимому человеку. И все же очень многие люди не могут сказать этих простых слов, которые оживят отношения и тронут человека за душу.

2.Как сделать так, чтобы работа обрела смысл.

Как говорил Бенджамин Фоли: “Цель жизни – не расслабляться на пляже, потягивая целый день мохито. Цель в том, чтобы найти то, что вы любите и что добавляет ценности миру”.

Я не буду говорить вам, что для успешной жизни вы должны любить каждую минуту, потраченную на работу. В книге “Американские горки предпринимателя” Даррен Харди говорит, что не любит свою работу 95% времени.

Честно говоря, мне кажется, что это многовато. Но это показывает, что даже очень успешные личности часто не получают удовольствия от работы.

Впрочем, не секрет, что большинство людей не испытывают радости и удовлетворения подобных тому, что приносило бы истинное дело их жизни.

Не нужно увольняться. Не нужно переворачивать жизнь с ног на голову, чтобы, наконец, “писать”, создать онлайн-компанию или стать шеф-поваром. Однако, если вы хотите быть удовлетворены работой, вы обязаны находить время на развитие своих талантов. Лучше всего инвестировать в свободное время.

Как сказал Николас Коул: “Успешные люди не рассматривают его как “свободное время”. Они воспринимают его как единственное время, когда могу делать то, чему действительно хотели бы посвятить жизнь. И не воспринимают ни минуты как данность”.

Когда мы с женой переехали в Южную Корею, чтобы преподавать английский, я получил с десяток интересных и хорошо оплачиваемых предложений подработок вне школы: частные уроки, работа с молодежной баскетбольной командой, работа барабанщиком в местной церкви, ведение подкастов и так далее.

Но я отказался. Я хотел оградить свободное время, чтобы посвятить его строительству устойчивого онлайн-бизнеса, в рамках которого мог бы создавать контент, способный менять жизни людей.

На сегодня я создал столько дополнительных источников дохода (онлайн-курсы, гонорары за статьи, партнерские ссылки и так далее), которых мне вполне достаточно для жизни.

То же самое будет с вами. Возможно, ваша работа понадобится вам для обеспечения финансовой стабильности. Тем временем можно по-другому проводить свободное время. Инвестируйте в себя. Найдите отдушину для своих идеи й пристрастий.

От этого выиграет каждая сфера вашей жизни: отношения, здоровье, доход, сосредоточенность и даже расслабление.

3.Как начать гордиться собой.

Я не горжусь собой, когда:

Делаю деньги главной целью;

Залипаю в социальных сетях и завидую чужим успехам;

Поддаюсь базовым желаниям: похоти, страху, злости, эгоизму, лени;

Гонюсь за титулом и славой вместо истинного влияния.

Большинство людей не может сказать, что гордится собой. Чаще всего, так дают о себе знать нерешенные проблемы времен молодости. Они продолжают высасывать кровь из их благополучия во взрослом возрасте.

Прежде у меня тоже были проблемы. Я был очень зависим от порнографии с 10 лет. Прятал порнуху в туалете, на крыше, даже на заднем дворе школы. И ненавидел себя за это. Меня переполняли стыд, страх и отвращение к себе.

В семье дела обстояли плохо. Мои родители собирались развестись, хотя неплохо держались, и я очень их за это ценил. Но урон уже был нанесен. В школе было трудно, надо мной постоянно издевались из-за моего заикания.

Все это накапливалось, уничтожая мою способность устанавливать связь с людьми. Нельзя было просто взять, а замести все это под ковер. Точнее, я делал это в течение 13 лет. Но когда понял, что хочу жениться на моей теперешней супруге Кими, то знал, что накопленный эмоциональный мусор разрушит наши шансы на счастье.

Поэтому я начал ходить к психологу. Он посоветовал мне пройти 12-ступенчатую программу по борьбе с зависимостью. Он заставил меня записать каждый пример того, за что мне было стыдно (я исписал 18 страниц с двух сторон).

Результат? Теперь мне гораздо лучше, моя жизнь – идеальна.

Шучу. На выходных я разговаривал по Skype со своим психологом, сидя в корейской кофейне, и в итоге расплакался, потому что, представьте себе, у меня все еще есть неразобранный эмоциональный багаж.

Но я больше не зависим от порнографии. Удивительно, но я действительно горжусь собой большую часть времени. Мне не верится, как прекрасен мой брак с Кими. Я могу устанавливать глубокую связь с людьми и использовать свою историю, чтобы помочь им.

Дело вот в чем: вы, я и все остальные имеют эмоциональный багаж, который тянет назад. Если его не распаковать, можно так и не почувствовать гордость и любовь к себе.

4.Как достичь стопроцентной финансовой независимости.

До тех пор, пока вы возлагаете финансовую безопасность на свою работу, вы не достигнете финансовой независимости. Я до сих пор этому учусь и не могу назвать себя финансово защищенным и независимым.

Но я работаю над этим. За несколько последних месяцев я добился больших успехов в получении пассивного дохода и диверсификации поступлений. Я зарабатываю на партнерских ссылках, онлайн-курсах, платных статьях, коучинге и еще нескольких вещах.

На старой корпоративной работе я получал тысячи долларов в месяц, но не был в безопасности. Я полностью полагался на них. Сегодня вас запросто могут уволить. Такого понятия как “гарантия занятости” больше существует.

Моя жизнь кардинально отличается от той, которую ведет большинство людей моего возраста. Один из лучших советов по финансовой безопасности я услышал в онлайн-курсе от гуру Дейва Рамзи: “Живите не так, как другие, чтобы потом иметь возможность жить, как никто другой”.

Большинство людей тратит деньги на вещи, которые им не нужны. Они покупают гаджеты, соревнуются друг с другом в том, у кого больше машина, дом или двор.

“Абсурдно ставить на первое место самый модный девайс, крутую машину или трендовую игрушку, а не вещь, которая принесет вам максимальное удовольствие”, – написал в книге “Суета” Нил Пател. Но это именно то, что делает большинство людей.

Я не покупаю вещей. Моя жена шутит, что вынуждена заставлять меня купить новую пару носков. Но на то, чтобы полностью избавиться от долгов, у нас ушло четыре года. И от старых привычек сложно избавиться. И живу сейчас так, что бы потом иметь возможность вести невероятную жизнь, которую многие не смогут себе позволить.

В общем, если вы хотите абсолютной финансовой независимости, то не можете полагаться только лишь на своего босса. Вы должны начать создавать доход. Вероятно, из нескольких источников. Для этого есть десятки способов.

Если хотите абсолютной финансовой независимости, то не полагайтесь лишь на своего босса

5.Оставьте после себя что-то и отдыхайте с миром.

Признаюсь честно – я пока немного знаю о наследии.

Я лишь приближаюсь к 30-летию. Мне еще многое предстоит сделать. Чувствую себя приблизительно так, как Эдмонд Дантес в “Графе Монте-Кристо”, когда его старший сокамерник сказал: “Твоя жизнь, мой юный друг, еще недостаточно длинна, чтобы признать, что ты прошел через какие-то важные события”.

Но если и есть что-то, чему я научился, то это тому, что каждый человек в любое время может работать над своим наследием.

В книге “Автостопом по галактике” Дугласа Адамса инопланетянин подытоживает историю человечества одной насмешливой фразой: “В основном безвредна”.

Большинство людей не думают над тем, что оставят после себя. Они проживают маленькие, в основном безвредные жизни, движутся по траектории, на которой не оставляют почти никакого следа, или же оставляют что-то плохое.

Но стоит сознательно сосредоточиться на том, как люди будут о вас помнить. Чего вы достигли? Какие цели реализовали? Как смогли позитивно повлиять на жизни других?

Многие люди ошибочно считают, что им нечего оставить после себя. Но как сказал основатель компании CD Baby Дерек Сайверс: “То, что кажется вам очевидным, для кого-то может быть невероятным”.

Вы извлекли много важных уроков, который еще не прошли другие. Вы можете им помочь. Предостеречь их. Научить их тому, как избежать ошибок.

Один из лучших примеров “наследия” среди тех, что я встречал, выглядел так.

Несколько лет назад я был на мели и в ужасном эмоциональном состоянии. Я не мог оплатить жилье и был безнадежен. Я готовился к тому, что переехать обратно к родителям. Но люди с моих курсов по изучению Библии скинулись и дали мне денег, чтобы оплатить месяц аренды квартиры. А один парень ночью наполнил бак моей машины бензином.

Я никогда не забуду того, что они для меня сделали. С тех пор я ищу возможность отплатить. Это и есть наследие.

Итог.

Чтобы построить жизнь, которой будут завидовать, нужно время. Необходимо принять осознанное решение кардинально изменить жизнь.

Писатель Даррен Харди однажды сказал: “Успешные люди делают то, что неуспешные делать не хотят”. Если вы хотите жить той жизнью, которой нет у других, то должны делать что-то, чего другие не делают.

Начните же. Говорите людям, что любите их. Инвестируйте свободное время. Разберитесь с багажом, который тенят вас назад. Научитесь управлять своими финансами. И сделайте выбор в пользу того, чтобы оставить что-то после себя.

Такой жизни большинство отчаянно желает, и позавидует, если увидит.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Энтони Мура. Републикация полной версии текста запрещена

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