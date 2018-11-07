Жить сегодняшним днем. Как перестать откладывать всё на потом? – психолог

Для того чтобы изменить будущее, действовать нужно уже сегодня

Величайшее заблуждение человека: мы питаем иллюзию, что у нас много времени. Именно благодаря этому мы позволяем нашей жизни просто проходить мимо нас. А сами благополучно надеемся, что придет тот день, когда все сложится и я стану: счастливым, здоровым, энергичным, любимым, успешным, востребованным, богатым и т. д. Этот список можно продолжать до бесконечности, ведь очень многим знакома история под названием «С понедельника», «Со следующей недели» или «В следующем году» или «Вот заработаю миллион – отдохну», «Сделаю карьеру – буду думать о детях» или «Сейчас поем, попью, погуляю – и сяду за работу». И так до бесконечности.

Люди питают иллюзии и именно ими защищаются от горькой правды жизни: никакого завтра нет и не будет. Завтра снова наступит сегодня, и вы снова начнете кормить себя и других завтраками. Но все же, неужели отсутствие понимания конечности времени – единственная причина? Нет, она важная, но не единственная.

В психологии есть понятие – прокрастинация. Это постоянное откладывание важных дел на потом, и замещение важных, существенных дел пустяками, бездумными, компульсивными действиями, которые не имеют значения и смысла.

Прокрастинацию можно разделить на два типа:

прокрастинация действий

прокрастинация решений

Если не действовать, то завтра будет то же, что и сегодня

В любом случае человек может строить детальные планы, мечтать, обдумывать. Но этап принятия решений и действий так и не наступает. Можно объяснять это недостаточной мотивацией или нехваткой энергии. Но, на мой взгляд, важнее не то, что у человека этого не хватает. Важно, отчего эта нехватка возникает, где происходит блокировка энергии и с чем она связана. Ведь если у нас возникает желание, то вместе с ним вырабатывается и энергия для реализации. Если этого не случается, значит где-то сбой. «Нарушились контакты» и энергия, как по проводам, не может течь свободно.

Рассмотрим самые распространенные причины прокрастинации:

Слабое понимание себя и своих желаний

Вы не приучены слушать себя, скорее руководствуетесь догмами или правилами «так правильно, так – нет», «этого нужно хотеть, этого – нет». Но так как желание не ваше – энергия на него не выделяется, и сил для реализации оказывается недостаточно.

Боязнь неудачи, критики, ошибок

Если вы в детстве часто сталкивались с негативной оценкой ваших действий, например, «все, что не сделаю – все не так», то вам сложно начинать действовать из-за боязни получить критическую оценку вновь.

Боязнь успеха, подсознательное нежелание быть видимым

Как только появляется успех, финансы, должность – вы испытываете стресс. На вас возложат всё больше ожиданий, они будут расти и дальше, а вы не выдерживаете груза ответственности. Да и повышенное внимание вам чуждо, ведь подсознательно вы не чувствуете себя достойным.

Вы застряли на противозависимой стадии и все время сопротивляетесь правилам, режиму, необходимости что-то делать

Это похоже на подростковый период «мама сказала одеть шапку – уши уже в трубочку свернулись, а шапка все еще в кармане». Если у вас были контролирующие родители, то есть много шансов, что вы воюете с ними во всех сферах жизни за право быть не таким как все. Быть индивидуальным, за право не делать того, что мне скажут. Сложность в том, что вы воюете и в тех сферах, где нет родителей, и этим изрядно усложняете свою жизнь.

Вы привыкли работать только на адреналине

Ежедневные действия по достижению цели вызывают скуку и апатию. Есть такой термин адреналинозависимость: когда у меня не хватает собственных ресурсов на то, чтобы просто сделать то, что я хочу – я жду «нагоняя» от начальника. Довожу ситуацию до краха, там, где «пан или пропал». В целом, сначала создаю сложности, потом с успехом их преодолеваю. Такая жизнь на надрыве.

Вы стараетесь отыскать идеальное решение и действовать только с гарантиями и наверняка

Сложность в том, что гарантий нет, и нельзя заочно выбрать дело жизни, пока ты не пощупал его. Например, как с едой: как понять, люблю ли я стейк и какой прожарки, кроме как попробовать и уж потом определиться.

Вы утратили интерес к делу, которым занимаетесь, к человеку с которым живете

Вы переросли ту сферу в вашей жизни и утратили к ней интерес. И тогда прокрастинация – это способ не сталкиваться с необходимостью что-то менять и оставаться в «зоне комфорта», ничего не предпринимая.

Вы застряли в неудачном прошлом опыте и боитесь его повторения

У вас был опыт, который вы оценили, как провал или неудачу. Прогорел бизнес, потеряли деньги, развалились отношения. И чтоб уберечь себя в дальнейшем от этой боли, вы предпочитаете не действовать.

Вам свойственно переоценивать перспективы или вы ожидаете молниеносного результата

Вы склонны верить в чудо и сказки. Ожидаете «без труда вытянуть рыбку из пруда». Но для того, чтобы в вашей жизни что-то случилось, не достаточно ждать, хотеть и верить. Важно еще делать.

Вы находитесь в плохом эмоциональном или физическом состоянии

Вы находитесь в кризисе, разводе, потеряли близкого вам человека или у вас пошатнулось здоровье. Конечно же, в таком состоянии трудно принимать решения и уж тем более находить силы на действия.

Итак. Если вы узнаете в своем поведении какие-то из вышеперечисленных схем, может пришло время всерьез задуматься: хочу ли я прожить всю жизнь в ожидании и бездействии? Или я готов что-то поменять?

Тогда первое, что стоит сделать – перестать питать иллюзию по поводу завтра и будущей чудесной жизни. Если не действовать, то завтра будет то же, что и сегодня. Ведь чтобы получить то, чего у вас не было, нужно начать делать то, что никогда не делали.

А изменения становятся возможны только с осознанием и признанием своей прокрастинации. И да, можно придумать тысячу схем о том, как поменять жизнь и что может вам помочь: поддержка, постановка целей, чтение книг, команда единомышленников. И все эти схемы важны, и поиск ресурсов необходим. И если невозможно справиться самому – обращайтесь за помощью к психотерапевту, коучу, ментору.

Главное, помните: действовать все равно придется вам – ведь это ваша жизнь! Как бы банально это не звучало – жизнь короткая штука, и это ваш выбор: провести ее в ожидании того, что счастье само постучится в двери. Или встать и сделать шаг навстречу. Решать вам.

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