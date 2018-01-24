Закулисье любимых мультфильмов. Рецензия на книгу "Планета Pixar"

История компании, сделавшей Стива Джобса миллиардером

Развитие современного кинематографа не перестает удивлять невероятными спецэффектами, компьютерной графикой и непредсказуемыми сюжетами. С каждым годом ошеломлять разбалованного зрителя становится сложнее. Это приводит к жесткой конкуренции за внимание аудитории.

Развитие анимации и компьютерных технологий заслуживает отдельного внимания. Погрузиться в мир мультипликации и своими глазами увидеть, как никому не известная анимационная студия превращалась в компанию-гиганта на рынке развлечений, поможет книга Лоуренса Леви «Планета Pixar», перевод которой выпустило издательство #книголав.

Книга рассказывает о непростой, но увлекательной жизни небольшой анимационной студии, ставшей первопроходцем в мире современной мультипликации. История Лоуренса Леви, коммерческого директора PIXAR, напоминает смесь фантастического путешествия в мир компьютерной графики и успешного бизнес-кейса по выводу небольшой студии на мировой рынок.

Эта история началась в далеком 1986 году, когда Стив Джобс, потеряв власть в Apple, приобрел подразделение компьютерной графики Lucasfilm и превратил ее в PIXAR. Наиболее интересные события начали происходить спустя несколько лет, в 1995-м, когда Джобс предложил Лоуренсу присоединиться к команде студии.

«История игрушек» – первый в мире полнометражный мультфильм, полностью созданный при помощи компьютерной анимации

В тот момент ситуация в компании была сложной не только в финансовом и стратегическом плане, но и в смысле личностных отношениях между Джобсом и сотрудниками. Команде еще только предстояло пережить отказ от целых направлений, невыгодный контракт с Disney, выход на IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества), премьере «Истории игрушек» и признание бренда.

Наблюдения автора погружают в ситуацию, где каждый может стать пусть не участником событий, но их частью. Вместе пережить первые эмоции от необычной атмосферы в студии, познакомиться и полюбить персонажей мультфильмов, а именно ковбоя Вуди и космонавта Базза, ощутить не только горечь провальных переговоров с инвесторами, но и невероятный адреналин от продажи первых акций.

Интересные факты, которые я узнал благодаря этой книжке:

«История игрушек» – первый в мире полнометражный анимационный фильм, созданный при помощи одной только компьютерной анимации. Напомню, произошло это в далеком 1995 году;

В оригинальном варианте мультфильма героев озвучивали Том Хэнкс и Тим Аллен;

Условия контракта с Disney были очень странными. Например, все идеи, предложенные сотрудниками PIXAR, не могли быть предложены для реализации другим компаниям. И это даже при условии, если сам Disney эти идеи не реализовывал;

Мультфильм «История игрушек» состоял из 114 тысяч кадров, а на создание одного кадра уходило от 45 минут до 30 часов;

«История игрушек» стала лучшим фильмом 1995 года со сборами $192 млн. На то время он занял третье место в списке самых успешных мультфильмов всех времен (лучше только «Алладин» и «Король Лев»);

Cтоимость акции после премьеры мультфильма выросли почти в два раза, что превратило Стива Джобса в миллиардера, а после продажи PIXAR компании Disney – в мультимиллиардера.

Книга будет интересна не только любителям мультипликации и компьютерной графики, но и бизнес-ориентированной аудитории, как пример построения успешной модели развития бренда.

Плюсы: уникальная история закулисной жизни анимационной студии подана увлекательно и доступно, интересный украинский перевод, полезные советы ведения переговоров и построения стратегии.

Минусы: значительное количество профильной бизнес-терминологии в тексте.

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