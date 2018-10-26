Взять паузу. Как научиться успевать все? – американский писатель Лео Бабаута

Переутомление и куча дел – не оправдание

Многие из нас – довольно занятые люди. Но мы не только разгребаем кучу дел, но и постоянно добавляем себе новые задачи.

Почему мы настолько перегружены? И как нам решить эту вечную проблему?

Если мы с вами похожи, то вам знакома привычка браться за новые проекты, новые вызовы, новые книги, новые программы… а затем на полпути осознавать, что у вас слишком много дел, и чем вы вообще сначала думали?

На этом этапе я обычно начинал всё упрощать – понимал, что свалил на себя чересчур много и отменял договорённости. Говорил, что не могу выполнить обещанное. Подводить людей, конечно, очень плохо, но какое же это облегчение – сбросить с себя непосильную ношу.

Вскоре я понял, что это становится привычкой. И совсем не красит меня.

Брать на себя слишком много, а потом отказываться от своих слов и проектов… это неизбежно ведёт к следующему:

Недоверие окружающих, так как люди не могут на тебя рассчитывать. Неспособность довести начатое до конца. Бегство от проблем, когда что-то становится сложным и дискомфортным – именно в тот момент, когда стоило бы сделать решительный шаг.

Жизнь слишком коротка для колебаний

Так что я решил испробовать другой подход.

Теперь я не убегаю. Я остаюсь в этом состоянии дискомфорта.

Теперь я не ищу оправданий, почему я не сделаю этого. Я переступаю через себя и даю железные обещания. И выполняю их.

Я могу отказаться от чего-то другого, но только не от своего слова. Я могу пересмотреть сроки выполнения так, чтобы завершить начатое. Но не бросить всё.

Теперь я научился брать паузу перед тем, как дать новое обещание. Я сомневаюсь и оцениваю, есть ли у меня на самом деле время. Мне нужно немного подождать и «остыть» перед важным шагом.

Теперь я научился не извиняться, поскольку слишком занят для важного дела. Если оно важно для меня, я могу выполнить. Если же у меня много других задач – то всего лишь нужно разработать план, чтоб выделить время на что-то значащее. И отбросить дела, которые на самом деле необязательны.

Если я должен извиниться, я прислушиваюсь к себе.

Если я перегружаю себя, то только из-за страха сказать нет перед данным обещанием.

Если я чувствую переутомление, то разрешаю себе ощущать усталость. А затем нахожу время для самой важной миссии.

Так мой подход сводится к шести пунктам:

Определять, когда я отказываюсь от чего-то важного – и перестать просто извиняться за это. Выделить время, создать план и реализовать его. Определять, когда я готов бросить что-то важное и уже обещанное, так как чувствую усталость. Выделить время и всё структурировать. Определять, когда я хочу сдаться из-за внутреннего дискомфорта. Окунуться в этот дискомфорт. Взять паузу перед новыми делами. У меня нет времени для чего-то нового прямо сейчас. Вместо этого, довести всё до конца. Бороться с чувством переутомления с помощью моментов тишины, медитации и осознания собственной свободы.

Стань человеком, который обладает железной волей к выполнению данных обещаний. Жизнь слишком коротка для колебаний.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена

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