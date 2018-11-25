Выходные для души. Об одиночестве в праздничные дни. Блог Беллы ДеПауло

Иногда мы чувствуем неуверенность и стыд, когда хотим провести выходные наедине с собой

Провести выходные и праздники наедине с собой – это прекрасно. Да, даже праздники, которые ассоциируются с большими компаниями, вроде Рождества или Нового года.

Я попытаюсь объяснить, в чем прелесть. Например, вспомните, как вы чувствуете себя, когда дел слишком много и их немедленно нужно решить. И как при этом мечтаете о капельке времени для себя, чтобы делать только то, что хочется – даже если хочется просто бездельничать.

Могу поспорить, что многие интуитивно понимают пользу того, о чем я говорю. Им не нужны объяснения, они понимают, какое удовольствие приносит время, проведенное наедине с собой.

Возможно, вы никогда не сталкивались с подобной мыслью. На нас давит общественная установка, дескать, мы должны хотеть проводить время с другими людьми. Кощунство – желать обратного. Думаю, те, кто любят одиночество (включая меня) могут испытывать некий стыд из-за подобного давления. Неважно, насколько хороший день вы себе запланировали, вы знаете, что не принято оставаться в одиночестве на праздники. Это как пойти ужинать самому – вы волнуетесь, что же подумают о вас другие. Я проводила опрос на эту тему и поняла, что эти страхи в целом безосновательны. Если убрать какие-то общественные установки, многие люди начали бы испытывать простую радость вместо неуверенности и стыда из-за одиночества.

Ведь никто не извиняется, если встречает праздник с другими

Я не противник выходных и праздников в большом кругу. У меня есть друг, который постоянно приходит ко мне в гости на День благодарения, и я рада его визитам. Мне одинаково нравится встречать этот праздник с семьей и с большими компаниями, где я даже не всех знаю. Я также путешествую со знакомыми, и мне это тоже нравится.

Но ведь никто не извиняется, если встречает праздник с другими. А вот человек, который хочет остаться наедине с собой, обычно занимает оборонительную позицию.

Именно из-за этого я пишу такой текст. Я хочу, чтобы вы знали: проводить праздники и выходные только в своей компании не просто нормально – это может быть восхитительно.

Каждый год с приближением праздников я слышу варианты времяпровождения на выходные для людей, страдающих от одиночества. Ничего не имею против этого. Понимаю, что многие и правда хотят быть в компании, и для них одиночество болезненно.

Но я хочу, чтобы мне задали противоположный вопрос. Например: «Белла, у вас есть совет для людей, которые хотят встретить праздники в одиночестве, но не знают, как это сделать?»

Да, есть пара идей. Конечно, вы можете вежливо отказаться от всех приглашений, хотя может быть, довольно сложно назвать честную причину (вы хотите побыть одни) человеку, который вас приглашает. Лучше постарайтесь уклоняться от приглашений. Например, я пытаюсь избегать темы праздников, когда они приближаются.

На выходные я больше всего люблю читать в свое удовольствие. Я так много читаю всего в рабочих целях, что у меня почти нет возможности читать книги, на которые не нужно писать рецензии или проводить по ним исследования.

Наслаждайтесь вашими выходными и праздниками!

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Беллы ДеПауло. Републикация полной версии текста запрещена

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