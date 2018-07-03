Выйти из зоны комфорта: 10 шагов, чтобы изменить свою жизнь

Успех не приходит к тем, кто сидит сложа руки

Нам свойственно думать, что люди, которые смогли добиться успеха, сделали это лишь потому, что им повезло: у них были влиятельные друзья, состоятельные родители или родственники, они оказались в нужном месте и в нужное время... Конечно все это имеет большое значение, но в основе лежит прежде всего их желание и вера, их готовность что-то менять и меняться, делать что-то новое и необычное, преодолевать трудности и препятствия, то есть делать первый шаг, а за ним еще один и потом еще один. И так бесконечно. Делать первый шаг – значит выходить из зоны комфорта, где все известно, понятно и очевидное; и переходить в зону риска, где нас ждут вызовы, новые задачи и новые проблемы, необычные ситуации и самое главное возможности и изменения.

Если мы надолго застрянем в нашей зоне комфорта, мы остановим свое персональное развитие и рост, и, как результат, мы начнем деградировать.

Успех приходит к тем, кто действует

Успешные люди потому и успешны, потому что в отличие от других, они шли вперед несмотря на страхи и препятствия, не останавливались на достигнутом, постоянно развивались и самосовершенствовались и после миллионов провалов находили в себе силы подниматься и идти дальше. Именно упорство и дерзость, цели и мечты побудили их быть лучшей версией себя и совершенствоваться, то есть – принимать вызовы, преодолевать трудности и выходить из зоны комфорта. Пока находимся в комфортной зоне, мы не можем раскрыть таланты, быть креативными и творчески мыслить, мы блокируем знания и даже положительный опыт; кроме того, наша мотивация снижается и у нас нет стремлений. Выход из этих ограниченных наших собственных внутренних границ дает возможность посмотреть на мир в целом и на конкретную проблему в частности под другим углом, увидеть возможности, которых раньше мы просто не замечали, и расширить границы нашей фантазии и нашего восприятия.

На эту тему мне очень понравились две книги: "Never stop" Мари Карачин и "Замечательное утро. Как не проспать жизнь" Гела Элрода. Первая книга о беге и не только, о силе воли и вдохновении, о мотивации и безумном желании никогда не останавливаться; конечно же о подготовке к марафонам и полумарафонам, о радости и боли, о счастье, которым нас наполняет бег и как он меняет нас. Вторая книга о важности изменений, о том, как прожить полноценную жизнь и наполнить его позитивом и при этом стать успешным и счастливым человеком.

После первой книги мне захотелось готовиться к моему первому полумарафону и что-то менять в своей жизни, а после второй – снова просыпаться рано утром и верить в то, что моя жизнь зависит от меня, и я сама выбираю быть ли мне счастливой, успешной и вдохновенной.

Успешные люди не рождаются такими

Итак, если вы действительно хотите стать успешными и счастливыми, вам нужно работать над собой и выходить из своей "теплой и приятной" зоны комфорта, а для этого нужно:

Поверить в то, что ваш уровень жизни во всех аспектах зависит именно от вас. И если хотите достичь десятого уровня счастья, удачи, здоровья, надо начать что-то делать, что-то менять. Ключ к успеху – движение вперед. Поэтому, действуйте и никогда не останавливайтесь. Верьте в себя и ваши таланты. Сделайте смелый шаг к вашей мечте, цели. Решить раз и навсегда постоянно учиться, расти, развиваться и совершенствоваться. Если не начнете меняться и расти, обречете себя на жалкое посредственное существование. Берите каждый раз новую высоту для покорения, ставьте новые более сложные и амбициозные вызовы. Перестать обвинять во всем время, которого ни на что не хватает. Вам действительно не хватает времени? Вы сможете найти нужное время, как только захотите и будете готовы меняться; вы поймете, что не так-то уж вы и заняты. Я думаю, что у действительно успешных людей времени гораздо меньше, чем у нас с вами, но они его находят для собственного развития и совершенствования, для изменений, для реализации своих желаний и целей. Перестать бояться. Сделать первый шаг страшно всем, разница лишь в том, что кто-то думает, что лучше он будет в привычной зоне комфорта – здесь вроде и так неплохо; а кто-то берет и делает и не волнуется, что что-то может не получиться или случится провал. Как говорил Дон Маркис: "Успешные люди не рождаются такими. Они достигают успеха благодаря привычке делать то, что очень не любят делать неудачники. Успешным людям также не всегда нравится это делать. Но они собирают силы в кулак и делают то, что нужно ".

В тот момент, когда мы решаемся принять вызов, который заставляет нас выйти из зоны комфорта, мы становимся свободными и можем покорить любые вершины, мы становимся лучше, чем были раньше.

Если вы боитесь публичных выступлений, сходите на курсы ораторского или актерского искусства и начните выступать; если вы боитесь плавать, идите к бассейну и тренируйтесь; вам страшно знакомиться с новыми людьми, класс – начните посещать конференции и знакомиться с незнакомыми вам людьми. У каждого свои страхи и каждый человек лучше знает над чем нужно работать, но "не сидите под одеялом" потому что так комфортнее, боритесь со своими страхами и преодолевайте их.

Изменить ваши мысли. Составьте список личных аффирмаций (позитивные утверждения) и повторяйте их каждый день, чтобы вычеркнуть негатив из вашей жизни раз и навсегда и переключить мозг на положительные установки. Заняться спортом. Он переключает, он меняет вас в лучшем смысле, он делает вас не только здоровее, но и сильнее; он бодрит и высвобождает негативные мысли, освобождая место для новых идей. Начать вставать рано, раньше обычного – на полчаса или даже на час. Вы увидите, что успеваете намного больше и день проходит более продуктивно, а вы при этом бодры и полны энергии и оптимизма. Начать делать привычные ежедневные вещи иначе. Если вы привыкли ужинать в ресторане, приготовьте ужин дома, и наоборот. Поезжайте домой другой дорогой. Выйдите на одну станцию ​​раньше и пройдите пешком; или если у вас машина, поезжайте в общественном транспорте. Измените прическу или имидж вообще. Использовать все накопленные знания на практике. Если вы много знаете, но ничего из этих знаний не используете в вашей собственной жизни, вы зря потратили ваше время. Начните с малого, внедряйте что-то не очень сложное и более понятное для вас. Понимать, что любые ошибки – это только ваш опыт, который делает вас сильнее, лучше, успешнее и профессиональнее. Итак, делайте ваш первый шаг и не думайте о проблемах или ошибках. Лучше сделать ошибку, но получить опыт, чем всю жизнь что-то хотеть сделать, но так и не реализовать вашу мечту.

И самое главное – изменения начинаются уже сегодня именно в этот момент, а не завтра, не послезавтра, не через год, а именно сейчас в эту минуту.

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