Всего 20 минут. Простая техника, чтобы начать любой проект. Блог Лео Бабауты

Любое препятствие можно преодолеть, для этого необходимы всего 20 минут и полная самоотдача

Я столкнулся с приятелем, который много лет мечтает начать собственный бизнес и чувствует, что застрял.

Подобно многим людям, желающим основать свое дело, написать книгу или открыть блог, запустить другое творческое или предпринимательское начинание, он застрял в нерешительности и бездействии.

Поделюсь простой техникой, чтобы преодолеть эти трудности и предпринять что-то для старта своего бизнеса, книги, организации или другого дела. Она занимает всего 20 минут.

И может изменить жизнь.

Как преодолеть все препятствия

Но сперва давайте посмотрим на то, что мешает людям делать шаги и как обойти эти личные препятствия.

Ощущение перегруженности. Ключ к преодолению этого препятствия в том, чтобы выбрать один посильный отрезок, крошечное действие и просто начать. Нельзя сразу взобраться на гору. Можно сделать шаг. Поэтому полностью сосредоточьтесь на первом шаге, а затем – на следующем.

Ключ к преодолению этого препятствия в том, чтобы выбрать один посильный отрезок, крошечное действие и просто начать. Нельзя сразу взобраться на гору. Можно сделать шаг. Поэтому полностью сосредоточьтесь на первом шаге, а затем – на следующем. Неуверенность в том, как начать. Если честно, то не имеет значения, как начинать. Значение имеет само лишь действие, начало. Когда начнете, всегда можете изменить курс. Например, вы не знаете, как начать блог – нужно ли писать, завести домен, выбрать тему, прочесть много статей о блогинге? Почему бы просто не выбрать что-то одно и не сделать? Неважно, что именно это будет.

Если честно, то не имеет значения, как начинать. Значение имеет само лишь действие, начало. Когда начнете, всегда можете изменить курс. Например, вы не знаете, как начать блог – нужно ли писать, завести домен, выбрать тему, прочесть много статей о блогинге? Почему бы просто не выбрать что-то одно и не сделать? Неважно, что именно это будет. Нерешительность относительно сложных выборов. Чтобы справиться с этим, просто доверьтесь своему самому глубинному чутью. Да, вы можете сделать неправильный выбор (хотя, этого нельзя знать наверняка). Но, сделав выбор и предприняв какое-то действие, вы узнаете, верно ли поступили. Вы узнаете это в действии, а затем сможете сделать другой выбор.

Чтобы справиться с этим, просто доверьтесь своему самому глубинному чутью. Да, вы можете сделать неправильный выбор (хотя, этого нельзя знать наверняка). Но, сделав выбор и предприняв какое-то действие, вы узнаете, верно ли поступили. Вы узнаете это в действии, а затем сможете сделать другой выбор. Необходимость сделать все правильно (перфекционизм). Это лишь оправдание из-за чувства неуверенности. Не нужно делать что-то идеально. Просто делайте, а затем сможете улучшить.

Это лишь оправдание из-за чувства неуверенности. Не нужно делать что-то идеально. Просто делайте, а затем сможете улучшить. Ожидание подходящего времени. Это лишь еще один способ отложить дело и оправдаться из-за неуверенности. Правильное время никогда не настанет. Просто двигайтесь!

Это лишь еще один способ отложить дело и оправдаться из-за неуверенности. Правильное время никогда не настанет. Просто двигайтесь! Страх поражения. Эта неуверенность есть у каждого. Мы не знаем, чем все закончится, потому что знать это невозможно. Мы хотели бы контролировать результат, но не можем. И, если честно, было бы невероятно скучно, если бы мы всегда и во всем контролировали результат. Не знать – прекрасно, если мы способны это принять. Чтобы преодолеть препятствие, позвольте себе полностью ощутить страх, погрузившись в его телесное ощущение. Будьте внимательны, любопытны, открыты чувству страха, позвольте себе немного любви и сострадания. Из этой точки открытости и любопытства начинайте движение, делайте крошечные шаги. Начните развивать доверие тому, что с вами все будет хорошо. По сути, так и будет – даже если дела пойдут плохо, вы справитесь.

Эта неуверенность есть у каждого. Мы не знаем, чем все закончится, потому что знать это невозможно. Мы хотели бы контролировать результат, но не можем. И, если честно, было бы невероятно скучно, если бы мы всегда и во всем контролировали результат. Не знать – прекрасно, если мы способны это принять. Чтобы преодолеть препятствие, позвольте себе полностью ощутить страх, погрузившись в его телесное ощущение. Будьте внимательны, любопытны, открыты чувству страха, позвольте себе немного любви и сострадания. Из этой точки открытости и любопытства начинайте движение, делайте крошечные шаги. Начните развивать доверие тому, что с вами все будет хорошо. По сути, так и будет – даже если дела пойдут плохо, вы справитесь. Незнание того, как делать, неуверенность в своей способности сделать. Неопределенность, о которой тут снова идет речь, – это нормально. Работайте с ней так же, как со страхом. Когда окажетесь в точке открытости и любопытства, просто скажите себе, что никто не знает, способен ли сделать что-то сложное. Это необходимо узнать, попробовав. Сделайте первый шаг. Это вы сделать сможете. На самом деле, вероятно, что каждый следующий шаг вам тоже под силу. Один маленький шаг за раз. Если не получится, попросите о помощи.

Неопределенность, о которой тут снова идет речь, – это нормально. Работайте с ней так же, как со страхом. Когда окажетесь в точке открытости и любопытства, просто скажите себе, что никто не знает, способен ли сделать что-то сложное. Это необходимо узнать, попробовав. Сделайте первый шаг. Это вы сделать сможете. На самом деле, вероятно, что каждый следующий шаг вам тоже под силу. Один маленький шаг за раз. Если не получится, попросите о помощи. Откладывание работы и бесконечное чтение всего на свете. Это вновь неуверенность, которая проявляется в виде прокрастинации. Действуйте так же, как в предыдущих двух пунктах.

Итак, это список препятствий и решений. Мы можем отметить несколько общих мотивов. Превратим их в простую технику старта.

20-минутная техника

Во-первых, я предполагаю, что у вас есть идея бизнеса, проекта, книги или блога, некоммерческой организации, которую вы хотели бы основать, что-то в таком духе. Если нет, то выберите, а затем возвращайтесь и попробуйте следующий шаг.

Даже если дела пойдут плохо, вы справитесь

Во-вторых, я предполагаю, что вы делаете проект, потому что чем-то очень увлечены. Вы хотите служить людям. Вы делаете это не только лишь потому, что хотите казаться хорошим или заработать денег (это тоже может произойти, но мотив должен быть глубже). Если такого мотива нет, проведите час на прогулке в тишине и покое, чтобы заглянуть внутрь себя. Что трогает вас до слез?

Итак, моя техника предполагает, что эти два пункта у вас есть.

Теперь опишу технику.

В течение двух минут прочувствуйте страх и неопределенность. Это маленькая медитация. Если ощущаете страх провала или любую неуверенность, остановитесь на две минуты. Спокойно сядьте и позвольте себе полностью ощутить страх, стресс, неуверенность. Не свои истории об этих чувствах, но физические ощущения. Где в теле локализуется этот страх? На что он похож? Позвольте себе его почувствовать, сделайте интенсивней, чтобы почувствовать его без границ, открытым и нежным сердцем. По истечении двух минут обратите внимание на то, что с вами все в порядке, что вы можете оставаться открытым и сидеть ровно посреди страха и неопределенности. Выберите один крошечный шаг. Теперь потратьте одну минуту на то, чтобы выбрать один самый маленький шаг, который можете сделать. Может, это будут первые 15 минут на набросок книги или 15 минут на звонки людям, чтобы попросить о поддержке. В вашем списке может быть десять или сто таких шагов, это не имеет значения – выберите один. Пускай вами движет чутье. Неважно, если выберете неправильный шаг. Не позволяйте неуверенности обойти этот этап. Можно чувствовать неуверенность и быть в порядке. Так что пускай это ощущение будет, но вы все равно делайте выбор. Установите таймер на 15 минут и сделайте этот шаг со всей отдачей. Теперь, когда выбор сделан, позвольте себе на 15 минут погрузиться в это дело. Всего 15 минут. Будьте преданы тому, что вам не безразлично, или людям, ради которых это делаете. Не позволяйте себе отвлекаться, пока не прозвенит таймер. Просто продолжайте. Сохраняйте ровную позу. Вы сможете. Улыбайтесь, пока занимаетесь делом. Повторяйте и повторяйте. Уделите две минуты тому, чтобы проанализировать, как все прошло, чему вы научились. Был ли это хороший шаг? Стоит ли переключиться на что-то другое (не из страха, но исходя из того, что вы только что поняли)? Нужно ли что-то адаптировать? Эта небольшая часть процесса позволяет вам получить больше информации, чему-то научиться. Затем похлопайте себя по спине, чтобы ощутить выполненный долг. Вдохните и обратите внимание на изменения, которые произошли внутри вас за эти 20 минут.

Теперь вы начали свой бизнес или проект. Предприняли маленький шаг, а для движения этого достаточно. Продолжайте двигаться. Повторите эти шаги несколько раз. Обращайте внимание на прогресс. Пускай он вас воодушевляет каждый день. Когда нужно, просите о помощи, напоминайте себе о том, что вам по-настоящему небезразлично, служить своим людям всем сердцем, ощущайте неуверенность и радость посреди всей этой шаткости.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь