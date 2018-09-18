Все начинается в детстве. Кто такие нарциссы и когда их следует избегать

Нарциссическая личность озабочена своим образом в глазах других и поддержанием собственного самоуважения, часто в ущерб всему, что ее окружает и может быть ценным в ее жизни

Степень личностных нарушений нарциссов простирается от уязвимой и нестабильной самооценки, склонности к депрессиям, токсическому стыду и зависти до серьезных зависимостей, сексуальных извращений и антисоциальных, садистических проявлений.

Предрасположенность к нарциссическим нарушениям закладывается в раннем детстве. На это отчасти влияют обстоятельства, в которых рождается ребенок. Но во многом будущий характер ребенка определяется чувствительностью, эмпатичным отношением к нему матери, и ее способностью достаточно хорошо выполнять за ним уход, поддерживая эмоциональную связь и помогая в важном процессе формирования идентичности.

Доктор психологии Сэнди Хотчкис подробно описывает важнейший для становления идентичности и формирования психологической автономии ребенка процесс «сепарации-индивидуации». «Все дети проходят через стадию, когда представление о своей грандиозности и всемогуществе является нормальным способом мышления, и ощущение обладания полным правом, сопутствующее этим установкам, может вызывать ярость у раздраженного младенца. В начале этой стадии стыд не входит в эмоциональный спектр ребенка, но он станет его основным орудием в борьбе, прежде чем завершится его эмоциональное развитие в раннем детстве. Именно та степень, в которой дети научаются хорошо справляться со стыдом, и будет определять, станет ли он нарциссической личностью».

Неизбежные ограничения вызывают сильную эмоцию стыда

Когда ребенок начинает ходить, он становится все более автономным от матери физически, но еще не умеет самостоятельно справляться со своим перевозбуждением от удовольствия или фрустрации. Прочная связь с матерью позволяет ребенку бесстрашно исследовать окружающий мир. В то же время, чем активнее становится ребенок, тем больше «нельзя» он слышит, что периодически приводит его в естественное на этом этапе состояние «легкого уныния». Фактически это время, когда ребенок учится справляться со своими эмоциями, что и служит формированию отдельного «Я» и определенной эмоциональной сдержанности. Эта стадия называется «практическим осуществлением» и длится приблизительно с 10 до 18 месяцев (…).

Неизбежные ограничения вызывают сильную эмоцию стыда. Испытывая его впервые, ребенок переживает это как предательство матерью их идеального слияния. Задача матери — наносить травму понимания отдельности и не всегда главенствующего положения ребенка осторожно и деликатно. Избыточный стыд, с которым ребенок не в состоянии справиться, будет формировать нарциссическую личность. Если же соотношение фрустрации и поддержки, которое дает мать, будет адекватно развитию и способностям ребенка — это послужит увеличению его эмоциональной автономии и постепенному освобождению от нарциссического этапа в его развитии.

Завершается процесс «сепарации-индивидуации» стадией «восстановления отношений» (18-36 месяцев). В этом возрасте ребенок умеет гораздо больше, чем 10-месячный младенец, но он становится более робким, поскольку все лучше осознает свою уязвимость, отдельность от матери и расстается с заблуждениями относительно своего величия. Настроение и поведение становятся амбивалентными: пока еще расщепленная детская психика находится попеременно то в состоянии ненависти к «плохой» матери, то в состоянии любви к ней «хорошей». Гневом и яростью ребенок реагирует на потерю иллюзии контроля и осознанием своего места в жизни и в мире. Затем возвращается к матери, чтобы успокоиться и убедиться, что мать все еще с ним в отношениях. В конце этой стадии у ребенка должно появиться реалистичное ощущение себя и осознание автономии других.

Повторно нарциссическая проблематика и задачи поиска собственной идентичности разворачиваются в подростковом возрасте. Прогноз успешного прохождения этой стадии часто зависит от опыта более раннего периода.

Застревая на стадии инфантильного нарциссизма, не пройдя процесс «сепарации-индивидуации» детская психика постепенно формирует нарциссические защиты и развивается по нарциссическому типу. Ребенок, перегруженный стыдом, и так и не научившийся с ним справляться, будет стараться всеми силами его избежать. В процессе развития это может приводить либо к отказу от собственного «Я» в угоду требований родителей, социума, и формированию ложной идентичности, либо к более серьезным личностным патологиям нарциссического характера.

Психоаналитик Отто Кернберг выделяет три разновидности нарциссизма: нормальный взрослый, нормальный инфантильный и патологический нарциссизм.

Нормальный взрослый нарциссизм свойственен здоровой психологически автономной личности с целостной идентичностью, в которой интегрированы «хорошие» и «плохие» части личности, которая вбирает в себя, а не расщепляет их. Благодаря этому человек может регулировать свое самоуважение, достигать намеченных целей, участвовать в зрелой конкуренции, радоваться своим успехам.

Инфантильный нарциссизм выделяется как этап развития, к которому, при определенных обстоятельствах, может регрессировать и психика здорового человека. На его основе возникают патологии характера на уровне невроза, что укладывается в рамки условной психологической нормы.

Для патологического нарциссизма характерна ненормальная структура «Я», которая может относиться к одному из двух типов.

В первом случае человек постоянно ищет симбиотические отношения, в которых может идентифицироваться с партнером путем идеализации, проецируя на него свое инфантильное «Я», как бы обмениваясь с партнером своими функциями. Хотя эти нарциссические конфликты серьезнее неврозов, они еще частично соответствуют интегрированному «Я». Это так называемая «псевдозрелая личность», часто служащая «нарциссическим расширением» одного или обоих нарциссических родителей и стремящаяся во взрослом возрасте достраивать идентичность за счет слияния с кем-то могущественным и сильным.

Второй, более тяжелый тип патологического нарциссизма – нарциссическая личность в собственном смысле слова. Этот особый тип патологии характера предполагает наличие грандиозного «Я». Когда обесцененные или отвергаемые части собственной личности отщеплены, вытеснены или спроецированы. Человек психически не достиг так называемого «постоянства объекта». В его внутреннем мире по-прежнему существует «плохая» и «хорошая» мать. Внутреннее расщепление заставляет его воспринимать расщепленно и образы окружающих людей. (…)

Часто нарциссы выступают в роли эксплуататоров и паразитов. При способности быть поверхностно обаятельными, они манипулятивны, проявляют холодность и жестокость и склонны бессознательно «портить» то, что получили от других, из-за внутренних конфликтов зависти.

Некоторым нарциссическим личностям присущи общая импульсивность, параноидные тенденции и нарциссическая ярость, свойственные пограничной личности. Их частая и распространенная проблема — большой разрыв между способностями и притязаниями. Их самооценка также зависима от других людей, но они способны к установлению постоянных отношений. (…).

Американский психоаналитик Хайнц Кохут основным источником тревоги, вызванной осознанием уязвимости и хрупкости идентичности при нарциссических расстройствах, называет неспособность психики регулировать самоуважение и поддерживать его на нормальном уровне.

Он говорит о раннем тяжелом разочаровании в матери, вызванном ее недостаточно эмпатичным и внимательным уходом за ребенком, или длительным физическим отсутствием. Когда она не выполняла в достаточном для ребенка объеме функции барьера от сильных раздражителей и не служила объектом удовольствия, успокоения и утешения, - те функции, которые во взрослом возрасте человек выполняет или инициирует для себя самостоятельно. Это приводит к тому, что оптимальные состояния умиротворения и комфорта не встраиваются в психику, генерируется слишком много тревоги, с которой младенец не может справиться самостоятельно. Это фиксирует детскую психику на так называемых «архаичных» объектах, и служит формированию зависимого характера.

При этих наиболее ранних нарушениях привязанности процесс детской «сепарации-индивидуации» зачастую уже проходит с определенными искажениями, оставляя формирование идентичности и автономии не завершенным, а иногда существенно нарушенным.

Патологически нарциссические личности умеют извлекать всевозможные выгоды из собственной патологии. Поэтому, либо избегают терапии, либо приходят в нее в основном с целью обыгрывания своих агрессивных аффектов и утверждения собственной грандиозности. К среднему возрасту, а иногда, в силу определенных жизненных обстоятельств – и раньше, нарциссические защиты ослабевают, и если такой человек доходит до терапии, она может быть весьма эффективной (…).

Текст опубликован с разрешения автора

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