Все, что нужно знать о событийном кейтеринге

Событийный кейтеринг сегодня – это больше чем выезд на локацию с целью накормить гостей. Это демонстрация исключительной гостеприимности на личной территории, когда гастрономия полностью внедряется в идею мероприятия.

АЛЕКСАНДР КОТОЛУП, основатель кейтеринговой компании Фигаро-Кейтеринг

Когда безупречные по вкусу и подаче блюда сопровождаются концептуальным декором, оригинальным текстилем и анимационным шоу. Когда атмосфера позволяет гостям проникнуться и полностью вовлечься в процесс, наблюдая, как повара в реальном времени создают блюдо, эффектно разделывают большую дичь, рисуют абстрактную картину шоколадом или готовят мороженое в жидком азоте. Это когда концептуальность присутствует в каждой детали, поэтому весь персонал облачается в стилистике мероприятия – в изящных балерин или артистов на ходулях, героев известного романа или легендарного фильма. Предела креативу нет. Вся философия событийного кейтеринга выстроена на креативных решениях и эффекте WOW. Так, чтобы о том дне, когда кейтеринг обслуживал гостей, с воодушевлением вспоминали через месяц, год и даже 5 лет.

О культуре кейтеринга в Украине

Рост культуры событийного кейтеринга колоссальный. Особенно, в корпоративном сегменте. Сегодня компании приглашают профессионалов кейтеринга, но что было 20 лет назад? Когда в офис приезжали иностранные делегации, угощения для них на скорую руку готовила девушка-секретарь. Покупала колбасу, сыр и хлеб в соседнем магазине, доставала икру и собирала бутерброды. Или вспомним свадьбы 90-х.

Вся философия событийного кейтеринга выстроена на креативных решениях и эффекте WOW

Некоторые семьи заказывали банкет в ресторане, а другие накрывали праздничный стол дома. Но традиции изменились! Сегодня, когда уровень событийного кейтеринга достиг высокого уровня, приглашая гостей на территорию своего загородного дома, вы проявляете к ним большее почтение, чем если бы позвали в ресторан. Вы открываете перед гостем двери своего дома и тем самым показываете свое уважение и заботу. Своя территория, свой дом, свой ресторан и своя атмосфера в кругу только самых близких. Это дорогого стоит. Я бы сравнил сферу питания со способом передвижения, когда приготовление еды своими руками дома – это маршрут пешком, визит в ресторан – словно поездка на такси, а заказ кейтеринга на свою территорию – это личный самолет!

О ключевых отличиях кейтеринга от ресторана

Есть заведения общественного питания и есть общественный транспорт. А есть личный транспорт и личный кейтеринг. Ресторан своей стабильностью ограничивает нашу потребность в разнообразии. Только эта локация, только этот интерьер, только этот стол с белой скатертью и статичное меню. Скучно. Редко откроешь что-то новое для себя. Выбирая кейтеринг, вы получаете свободу выбора: любое место, накрытие, меню – все, чего пожелает воображение! И ценность в том, что все будет очень индивидуально, создано исключительно для Вас и Ваших гостей. Такую свободу я сравниваю с поездкой по собственному маршруту. Это как лететь в Квебек через Исландию, но не прямым рейсом, а позволить себе остановку на сутки возле гейзеров, где можно насладиться величием природы и ощутить всю ее мощь. Встретиться со своей мечтой. Чувствуете разницу? Праздник с участием событийного кейтеринга становится незабываемым событием. Ведь банкет можно воплотить где угодно – в горах, в полях, в лесу…да хоть на Марсе!

Просто заходите на сайт, выбираете понравившуюся концепцию, и праздник сам приезжает к Вам

Почему будущее событий за кейтерингом?

Большинство современного поколения миллениалов – интроверты. Они предпочитают закрытое общество близких друзей и комфортный формат событий без посторонних глаз. Илон Маск свой 47-й День рождения провел в офисе и даже не вышел с друзьями отметить праздник в ресторане. Но я уверен, если бы кто-то предложил ему идею заказать кейтеринг, он охотно согласился бы, ведь это привычная ему территория. Считаю, что с годами все больше событий будут уходить в закрытый формат. И кейтеринг будет идеальным решением для такой социальной тенденции. Когда можно оставаться в зоне комфорта. Просто заходите на сайт, выбираете понравившуюся концепцию, и праздник сам приезжает к Вам.