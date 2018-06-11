Восемь самых модных диет 2018. Блог спортсмена-любителя

Только вам выбирать, чем питаться, как жить и какие эксперименты над собой ставить

Пару месяцев назад моя подруга психолог загорелась новой типологией личности. Существует теория, которая делит людей на типы, исходя из того, какие гормоны преобладают в химическом составе мозга. Выделяют четыре ведущих гормона – серотонин, тестостерон, эстроген, дофамин. Преобладание одного из этих веществ в мозге человека определяет поведение, характер и предпочтения. Автор теории Хелен Фишер считает, если у вас преобладает гормон серотонин, вы будете общительны, консервативны и немного предсказуемы. Людям приятно находиться рядом, от вас исходит надежность и уверенность. Вам в голову вряд ли придет сумасшедшая идея, вы последовательны, практичны и по-житейски разумны, осторожны, не склонны к неоправданным рискам и экспериментам. Если люди, у которых преобладает серотонин, вздумают сбросить вес, они будут использовать традиционные и известные диеты. Например, безуглеводные, низкокалорийный, белковые, диеты Аткинса или Дюкана. Они доверяют тому, что проверено и общеизвестно.

Если вы человек, в мозге которого преобладает гормон тестостерон, то должны отличаться упрямством, прямолинейностью и решительностью. У вас математический склад ума, вы стремитесь все систематизировать и просчитывать. Если решите правильно питаться или похудеть, диету будете выбирать вдумчиво, основываясь на ее действенности, научности, наличии исследований, реальных живых примерах. Вам подойдут те виды диет, которые проработаны вашими друзьями годами. Или предпочтете диету, которая соответствует вашим задачам на данный момент времени. Если вы тяжелоатлет, выберете оптимальную фитнес-диету, если марафонец, диету для выносливых и так далее.

Существуют также такие гормоны как эстроген и окситоцин. Если у вас преобладают эти вещества, вы вдумчивы, хорошо чувствуете людей, склонны доверять окружающим. Люди с этим типом личности выбирают слушать свой организм, его потребности, подсчету калорий предпочтут интуитивное питание. Они могут отказаться от мяса потому, что не чувствуют это “своей” пищей. Люди с явно выраженным гормоном эстрогеном склонны доверять друзьям или наставникам. Если они уважают человека, будут прислушиваться к его советам, возможно, попадут под влияние, начнут перенимать взгляды и привычки. Окружение – тот фактор, который будет напрямую влиять на образ жизни эстрогенщиков. Соответственно худеть они будут интуитивно, по своим ощущениям или опираясь на рекомендации значимых людей.

Четвертый тип гормональной теории – это дофаминщики. Гормон дофамин отвечает в организме за ощущение сверх радости, кайфа, эйфории. Люди, в мозге которых преобладает дофамин, креативны, склонны к экстремальным видам спорта, энергичны, постоянно ищут приключения. Именно для этого четвертого типа постоянно создаются новые виды диет, режимов питания, фуд-трендов. Дофаминщики пробуют все новое, не боятся рисковать и стремятся выбирать отличное от других.

Итак, если вы чувствуете, что в вас преобладает дофамин и норадреналин, этот список новых чудо-экстремальных диет создан специально для вас. Он поможет расширить сознание и точно удивит даже искушенного читателя. Я проштудировала англоязычный интернет на предмет диетических фуд-трендов и сделала подборку самых неожиданных и удивительных программ.

Диета Аллилуйя

“В Бытие 1:29 Бог первоначально дал нам царство растений для пищи. Наше понимание творения состоит в том, что человечество – это жемчужина всего Бога, сотворенного, и Он поставил нас на место, чтобы быть хорошими стюардами Его создания. Итак, думать, что растения были сделаны для нас пищей, просто имеет смысл...”

Краеугольным камнем программы является убеждение, что употребление сырых продуктов – лучший способ получить необходимые питательные вещества, восстановить поврежденные клетки и жить (на Земле) долго.

На мой взгляд, диета ничем не отличается от стандартной сыроедческой – овощи (желательно зеленые) и фрукты. Мясо, яйца, молочные продукты, алкоголь запрещены к употреблению. О пастбищах овец, упоминаемых в Библии, о хлебе и рыбе, приумноженных Христом, разработчики диеты предпочитают не упоминать. Останавливаются только на свежих овощах и фруктах, которые переданы нам господом прямо из райского сада.

Диета “Пуленепробиваемый кофе”

Это супермодный кофе, изготовленный из кофейных зерен, выращенных в высоких горах Тибета. Пуленепробиваемый кофе изначально воспринимался как напиток, а сегодня превратился в полноценный продукт питания. Что такое пуленепробиваемый кофе? В принципе, это смесь специальных кофейных зерен с низкой формой, травяного масла и масла из триглицеридов средней цепи (MCЦ). Эти дополнения повышают содержание калорий в чашке до 400 единиц. Пуленепробиваемый кофе может похвастаться насыщенностью (очевидно, с высоким содержанием жира) и не требует дополнительной твердой пищи. Пьешь кофе, получаешь необходимые калории и микроэлементы и стройнеешь без дополнительной твердой пищи.

Диета прерывистого поста

Пост – это вовсе ничего не есть. Прерывистый пост – не есть через определенные промежутки времени. Например, два дня через два. Суть диеты состоит в необходимости увеличения способностей организма использовать накопленный жир для топлива. Однако в настоящее время нет доказательств того, что голод на несколько дней более эффективен для снижения веса по сравнению с общим ограничением потребляемых калорий.

Бутоны цветов снижают артериальное давление и улучшают сон

Цветочные диеты

Цветочные и фруктовые ароматы могут поступать в воду в виде съедобных цветов, в десерты и напитки. Бутоны цветов хороши для здоровья человека, они снижают артериальное давление и улучшают сон. Съедобные цветы можно смешивать с игристыми напитками, фруктовыми соками, молочными коктейлями.

Суп из капусты

Диета супа из капусты входит в группу монопродуктовых диет. Суть данной диеты – питаться исключительно супом из капусты, сельдерея, лука, помидоров и моркови. Все ингредиенты этой незамысловатей диеты гипоалергенны (кроме помидоров), легки в употреблении и дешевые. Можно назвать эту диету питанием для малоимущих.

Очистительная диета

Слабительный чай, кленовый сироп, смесь выжатых лимонов, кайенский перец, очистительные клизмы, употребление 659-1300 калорий в день, вуаля – и вы худышка.

Диета “сшивания ушей”

Апологеты китайской акупунктуры полагают, что определенные точки на ушах отражают органы в теле. Согласно этой гипотезе, чтобы перестать переедать, достаточно придавить или пережать зону ушной раковины, отвечающую за желудок. Доказательств существования ушных зон, отвечающих за органы тела, официальная наука отрицает, но эффект плацебо и сила самовнушения давно доказана и работает отлично.

Фриганская диета

Человечество создает слишком много отходов. Огромное количество того, что мы бросаем в мусор, может стать повторным источником пищи.

Корни, арбузные корки и стебли брокколи создадут новую эру безотходной кулинарии.

Мы живем во времена двойных, иногда тройных, гибридных стандартов. Наше время – это время дилетантов, когда экспертом может называть себя каждый. И только вам выбирать, чем питаться, как жить и какие эксперименты над собой ставить.

Делайте выбор, руководствуясь и сердцем, и своими собственными мозгами.

Будьте здоровы, стройны и спортивны!

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