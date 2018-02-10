Восемь причин, почему женщины не любят секс. Блог психолога

Стрессы, переутомление, рождение детей, эмоциональное и сексуальное насилие – все это может отбить желание заниматься сексом

Мы можем сильно любить своих родителей и друзей, но это любовь лишь эмоционального или интеллектуального характера. В человеческой же психологии заложено стремление к более сильному единению. Именно сексуальные отношения дают возможность пережить моменты слияния с другим человеком, стать на время единым целым. Поэтому секс является одной из главных составляющих отношений в паре.

Но порой в интимной сфере наступает кризис, и чаще всего под удар попадают именно женщины. Рассмотрим наиболее распространенные причины подобных проблем:

Прошла влюбленность

Когда люди только начинают встречаться, они испытывают очень сильное влечение друг к другу, у них высокое либидо. Влюбленность – это период сильного полового влечения, заложенного в нас природой для продолжения рода. Этот период длится от года до трех лет.

В период влюбленности в отношениях, как правило, все хорошо: люди многое прощают друг другу, многого не замечают. Но когда влюбленность проходит, либидо начинает снижаться, и многие ошибочно полагают, что прошла любовь. На самом деле прошла влюбленность, любви только предстоит появиться.

Тем не менее, сексуальная жизнь претерпевает изменения, и к ним нужно быть готовыми. Необходимо строить отношения на других началах.

Стресс

Стресс может возникать по разным причинам: неурядицы на работе, финансовые разногласия, острые проблемы, рождение детей – все это влияет на сексуальную жизнь.

Физиологически устроено так, что женское возбуждение сильно зависит от того, чувствует ли она себя в безопасности, отдохнувшая ли она, расслаблена ли. Если женщина переживает стресс, ее либидиозная часть угнетается, секса ей не хочется.

Беременность и рождение детей

Во время беременности у женщин либидо зачастую пропадает. Впрочем, иногда оно может, наоборот, повышаться – все зависит от пола ребенка и от самой женщины, наперед не предугадаешь.

В послеродовой период и в период кормления грудью у многих выделяется очень высокий уровень пролактина, который тоже подавляет влечение.

У некоторых женщин либидо может быть снижено до полугода, у других – дольше. Это не должно вызывать никаких опасений, это нормально. Нужно быть готовыми, и помнить, что это временно.

Если в паре присутствует близость, сексуальные отношения могут поддерживаться и дальше. Женщина, возможно, не будет испытывать сильного желания, но если она чувствует нежность, близость к своему мужу, если у них эмоциональные отношения, проблем с сексом не будет. Но заставлять себя, переламывать, особенно если больно, не стоит. Если мужчина в этот период требует от женщины секс, та будет испытывать еще больший стресс. Это, в свою очередь, приведет к еще большему подавлению либидо.

Поэтому если мужчина стремится, чтобы женщина его хотела, нужно подумать, как ее разгрузить. Иногда женщина ухаживает за двумя детьми, и получает мужа-ребенка в нагрузку: подай ему носки, постирай рубашку, насыпь борща. Таким образом, мужчина еще больше усиливает стресс у женщины. Вместо этого нужно думать, как дать ей отдохнуть.

Если мужчина стремится, чтобы женщина его хотела, нужно подумать, как ее разгрузить

Эмоциональное насилие в отношениях

Ранее я упоминал, что если женщина устала, а мужчина требует от нее секса, это только усугубляет ситуацию. Но требование секса – не единственное проявление эмоционального насилия.

Бывает эмоциональное насилие на почве денег: когда женщина сидит в декрете, а мужчина ставит себя выше лишь потому, что зарабатывает. Или просто ее подавляет. Или они постоянно ссорятся по каким-то причинам. Все это приводит к тому, что либидо сворачивается и понемногу пропадает. Не говоря уж о физическом насилии в семье.

Пережитое в детстве домашнее насилие

Опять же, под удар чаще всего попадают женщины. Домашнее насилие со стороны отца или брата может вызвать сильный страх по отношению к мужчинам, отторжение и подавление влечения к ним.

Сексуальное насилие или его угроза, домогательства

Не важно, в каком возрасте это случилось, но подобный опыт может сильно ударить по либидо женщины. Она не будет доверять мужчинам, не сможет расслабиться. Более того, после половых отношений у таких женщин могут появляться болевые ощущения. И даже болезни. В таких ситуациях лучше обратиться к психологу.

Стыд, ограничивающие моральные и религиозные убеждения, навязанные родителями установки

“Поматросит и бросит”, “мужчинам доверять нельзя”, “им только одно нужно”, “принесешь в подоле”, “ты не знаешь, что у него в голове” – такие посылы могут идти как от мамы, так и от папы. По сути, родители устанавливают сильный запрет на проявление сексуальности. И снова-таки под удар попадают в основном женщины, потому что у мужчин сексуальность поощряется.

Если у вас есть подобные убеждения, они могут угнетать вашу сексуальную жизнь.

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