Восемь парадоксальных навыков успешных людей. Блог Тревиса Бредберри

Успешных людей отличает способность сочетать несочетаемое – энергичность со спокойствием, а экстравертность с интровертностью

Знаете, что говорят о выборе? У каждого он есть. Если хотите увидеть это правило в действии, вбейте в поиск “черты характера успешных людей”. Часть результатов наверняка приведет вас к известному стэнфордскому эксперименту с зефиром, который показал, что способность отсрочить вознаграждение является главным компонентом успеха.

Однако эта теория далеко не единственная:

Согласно стэнфордскому психологу Кэрол Двек, все зависит от мышления. Она провела серию экспериментов, показавших: если обычный человек рассматривает свои возможности как “зафиксированные активы”, то успешные люди обладают так называемым “мышлением роста”. Иными словами, успешные люди сосредотачиваются на самосовершенствовании и преодолении вызовов, а не на собственных ошибках как следствии своих непоправимых недостатков.

В другом исследовании ученые оценили социальные навыки 700 детей, посещающих детские сады. 20 лет спустя исследователи обнаружили у участников эксперимента прочную взаимосвязь между социальными навыками и успехом. Дети с лучшими социальными навыками с большей вероятностью оканчивали колледжи и получали работу, в то время как дети с проблемами в социальных навыках чаще вырастали нарушителями правопорядка, алкоголиками и потенциальными кандидатами на места в социальном жилье.

Список можно продолжить. Так в чем же дело? Почему теории относительно того, какие черты необходимы для успеха, так разнятся? Думаю, все дело в том, что большинство успешных людей настолько сложны, что в них сочетаются парадоксальные черты характера.

Чаще все они обладают не той или иной чертой, а обеими. И это является ключом к их успеху. Вот несколько примеров.

1.Они вежливы, но абсолютно не боятся раскачивать лодку. Я называю успешных людей “любезными нарушителями”. Их никогда не устраивает статус-кво. Они постоянно задают вопросы вроде “а что если?” и “почему бы и нет?” Они не боятся поставить под сомнение устоявшуюся истину, но при этом не разрушают ничего только ради разрушения. Они делают это ради улучшения. При этом они вежливы и внимательны, не обращают внимания на чужие ошибки, лишь бы унизить человека. Это, впрочем, не значит, что они сидят, сложа руки, и позволяют другим двигаться в ложном направлении. Они, не колеблясь, скажут, когда придет время изменить курс.

2.Они очень страстны, но при этом рациональны и объективны в отношении работы. Успешные люди увлечены работой, но не позволяют этой страсти мешать их мыслям. Они обладают способностью сделать шаг назад и критически взглянуть на свою работу, а также принять ошибки. Если это катастрофа, они это признают, потому что понимают – лучше попробовать нечто иное, чем выпускать под своим именем то, что не соответствует их уровню. Такая способность отстраниться также помогает им принимать обратную связь и не воспринимать ее на свой счет.

3.Они мыслят конвергентно и дивергентно. Конвергентное мышление – это то, что измеряется тестами на IQ: рациональное мышление, которое, как правило, приводит к одному правильному решению. Дивергентное мышление менее определенное. Оно связано с генерированием идей, постановкой вопросов, на которые нет однозначно правильных или неправильных ответов. Те и другие важны. Не имеет значения, насколько высокий ваш IQ, вы не станете успешными, если не можете мыслить за рамками пресловутой коробки. С другой стороны, вам необходимы навыки рационального мышления, чтобы корректно судить о сильных сторонах своих идей. Вот почему этот парадокс так важен.

4.Они энергичны и спокойны. Кажется, будто успешные люди обладают нескончаемой энергией, когда дело касается их пристрастий. Но они не безрассудны. Они способны контролировать энергию. Они тяжело работают и фокусируются на задаче, но делают это так, что кажется, будто это легко и весело. Некоторые энергичные люди скорее гиперактивны и несфокусированы, прыгают от одного дела к другому. Успешные люди знают, как обуздать энергию, чтобы она работала во благо прогрессу и не подрывала его.

5.Они любят работать и развлекаться. Успешные люди олицетворяют расхожую цитату: “Делай то, что любишь, и ты не будешь работать ни дня”. Все дело в том, что они любят то, чем занимаются, и находят глубокое удовлетворение в мозговых штурмах, решении проблем и преодолении сложных проектов. И хотя они относятся к работе очень серьезно, получаемые радость и удовольствие размывают привычную линию разграничения между работой и развлечением.

6.Они амбиверты. Успешные люди чувствуют себя комфортно в обоих амплуа: в зависимости от ситуации они могут быть экстравертны или интровертны. Они могут тихо сидеть в конце конференц-зала и слушать, что происходит. Или могут выйти на сцену, схватить микрофон и увлечь огромную толпу. В обеих ролях им будет одинаково комфортно.

7.Они наивны и умны. Никто не будет спорить с тем, что интеллект – важная составляющая успеха, но многие успешные люди по-детски лишены способности принимать ограничения, которые многие другие воспринимают как должное. Они не принимают те ограничения, которые обозначают другие люди.

8.Они скромны и горды. Гордиться своей работой – необходимое условие успеха. Но успешные люди знают, что они не очутились бы на своем месте, если бы не работа предшественников и тех, кто шел к успеху вместе с ними. Они знают, что достигли успеха не в одиночку, принимают это, а потому им не нужно никому ничего доказывать. Поэтому очень многие успешные люди оказываются крайне скромными.

