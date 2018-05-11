Восемь глупейших причин заключить брак. Блог психолога

Люди и общество в целом слишком легкомысленно относятся к отношениям и браку

За годы практики я имел дело с огромным количеством пар, которые полагали, что поженились, исходя из верных причин. Некоторые вначале были влюблены, испытывали физическое влечение, подходили друг другу эмоционально и интеллектуально, а также разделяли общие ценности. У них бывали проблемы, но они давали себе шанс справиться с труднейшей задачей, которую подкидывает нам жизнь: поддерживать достаточно счастливые, здоровые и продолжительные отношения. Подумайте только, сколько курсов в старшей школе или университете были посвящены теории отношений? Вероятно, ни одного, но, готов поспорить, у вас было, по меньшей мере, три курса по математике. Не то чтобы в этом не было никакого смысла, ведь, безусловно, они пригодятся, когда вы будете считать, сколько алиментов должны выплачивать.

Когда же мы научимся? Когда сосредоточимся на исправлении того, что нас по-настоящему разрушает, вместо того, чтобы заглушать боль едой, лекарствами, музыкой и спортом? В этом всем нет ничего плохого, я и сам все это люблю. Но если использовать их для побега от реальности, в частности – от отношений и семьи, то они сослужат службу не лучше, чем заплата на шине. К тому же, мы платим за все эти лекарства слишком дорого – средней руки питчер получает $ 12 млн в год за то, что нас развлекает, а рок-звезда зарабатывает и того больше. Так и проходит жизнь.

Я постоянно говорю о том, что люди не воспринимают отношения и брак достаточно серьезно, не делает этого и общество в целом. Мы предпочитаем сводить это к чему-то настолько же простому вроде езды на велосипеде. В результате люди заключают брак по самым странным причинам. Вот лишь несколько из тех, что я встречал в своей практике.

1.Я решил не ранить чувства своего партнера. Что? Если вы женились на ком-то из-за того, что были обеспокоены чьими-то чувствами, то как, по-вашему, он будет себя чувствовать, когда вы измените, человек вам наскучит, и вы перестанете заниматься сексом, уйдете спустя два года?

2.Я не мог сказать “нет”. Отлично, вы милый человек с шаткими границами. Возможно, в детстве на вас были возложены родительские функции, поэтому вы так и не научились отделять свои нужды от потребностей других. Поверьте, если это главная причина, по которой вы на него согласились, то рано или поздно вы все-таки скажите браку “нет”.

3.Мои родители обожали моего партнера. Что ж, пускай тогда родители с ним и живут, а вы обзаведитесь собственным жильем. Послушайте, это очень хорошо, если родителям нравится ваш партнер – одной проблемой в отношениях меньше. Но мнение родителей часто не созвучно тому, что подходит вам. Они могут думать о финансовой надежности или внуках. Иметь такое мнение хорошо, когда вы принимаете столь важное жизненное решение, однако принять его вы должны самостоятельно.

Будьте верны себе, своим чувствам и мыслям

4.Мне не нравился партнер, но он хорошо со мной обращался. Серьезно? Вы хотите сказать, что не могли найти кого-то, кто бы вам подходил и при этом хорошо с вами обращался? Мой вопрос звучит так: а как вы сами со временем будете обращаться с этим человеком?

5.Меня не влекло физически к моему партнеру, но мы разделяли одну веру. Что ж, лучше быть не от мира сего, ведь как только вы откроете для себе страсть и влечение, вам понадобится духовная помощь.

6.Мне были нужны деньги. Если мы ставим на первое место выживание, а не влечение, страсть или общие интересы, то, как только достигается ощущения безопасности, медовый месяц резко заканчивается.

7.Биологические часы тикали. Да, но вашему ребенку понадобиться хороший фундамент для того, чтобы развиваться. Возможно, сожительство было бы оптимальным вариантом до тех пор, пока отношения не стабилизируются.

8.У моего партнера было практически все из моего списка качеств идеального партнера. То, насколько такой подход окажется проблематичным, зависит от того, каких именно качеств будет недоставать. Например, если для вас неважен секс, то его нехватка, очевидно, не приведет к разрыву отношений. Проще говоря, вы должны признаться себе, что это за качества и что они не так уж нужны для здоровья ваших отношений. Если в партнере будет недоставать очень важных для вас черт, то проблем не избежать.

Мораль проста. Будьте верны себе, своим чувствам и мыслям. Оскар Уайльд писал: “Будьте собой, прочие роли уже заняты”.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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