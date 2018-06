Восемь гениальных “ужастиков”, которые вы наверняка не смотрели. А зря. Блог Алексея Бондарева

В прокат выходит ужастик Наследственность - фильм, который западные критики называют прорывом в жанре. Это отличный повод, чтобы вспомнить о лучших фильмах ужасов и мистических триллерах всех времен.

Я не то что бы большой фанат этого жанра, но лучшие его представители безусловно заслуживают внимания.

И, как это не парадоксально, современная широкая аудитория о большинстве этих фильмов даже не слышала. А зря.

Вот фильмы, которые мне запомнились буквально на всю жизнь.

Омен

Omen

1976 год

Режиссер - Ричард Доннер

Экранизация знаменитой книги о рождении сына Сатаны в человеческом обличье, которая во всем превосходит литературный источник.

У жены американского дипломата в Италии рождается мертвый ребенок. Боясь сообщить ей трагическую новость муж подменяет ребенка на брошенного матерью младенца с родимым пятном в виде трех шестерок.

Вскоре отец понимает, что воспитывает сына Зверя, но уже слишком поздно.

Фильм тягучий, мрачный и очень атмосферный. В главной роли актер-глыбыще Грегори Пек. Настоящая классика. Даже не верится, что начав с такого кино Ричард Доннер позже будет снимать что-то вроде Смертельного оружия.

Отвращение

Repulsion

1965 год

Режиссер - Роман Полански

Это сегодня Романа Полански помнят в основном по весьма политкорректному и глянцевому Пианисту. А начинал он с совсем других фильмов.

Именно он снял несколько классических триллеров, которые являются эталонами жанра. Например, Отвращение - фильм о молодой девушке-шизофреничке, которая остается одна в квартире на несколько дней.

Все ужасы из ее головы лезут наружу, стены трескаются, пространство сжимается, к девушке тянутся чьи-то руки.

Это все снято запредельно натуралистично, что попросту неимоверно, учитывая 1965 год и отсутствие современных спецэффектов. Ужас у Полански вышел настолько осязаемым, что после фильма боишься оставаться в четырех стенах. Я не шучу.

В главной роли - молодая Катрин Денев. И это одна из лучших ее ролей.

Шестое чувство

The Sixth Sense

1999 год

Режиссер - М. Найт Шьямалан

Индус Шьямалан нынче снимает всякую пургу. Но начинал он с фильма, который стал классикой сразу после выхода на экраны.

Это история о психиатре, который начинает работать с необычным мальчиком. Мальчик уверен, что видит мертвых людей.

Фильм отличается неимоверным напряжением и развязкой, которая бьет по голове будто кирпичом.

И Брюс Уиллис тут ни разу не улыбается, что только добавляет фильму кошмарности.

Ребенок Розмари

The Rosemary’s Baby

1968 год

Режиссер - Роман Полански

Еще один фильма Романа Полански, который я никогда не забуду. Молоденькая девушка выходит замуж за актера-неудачника. Но его дела начинают налаживаться после переезда на новую квартиру и знакомства с соседями, пожилой парой.

Вскоре у мужа появляются новые роли, а героиня узнает, что беременна. Но цепь странных событий и смутные воспоминания об одной ночи постепенно приводят ее к мысли, что добродушные соседи на самом деле являются сатанистами, а ее будущий ребенок зачат самим Дьяволом…

Это не только один из лучших в истории кино триллеров, но и довольно сильное философское произведение. Может ли мать отказаться от своего ребенка, даже если знает, что он от Сатаны?

Другие

The Others

2001 год

Режиссер - Алехандро Аменабар

Героиня увозит своих детей, страдающих от необычной болезни, связанной с боязнью солнечного света, на уединенный остров. Она устанавливает строгие правила - во всех комнатах всегда должен быть полумрак, нельзя открывать следующую дверь, пока не заперта предыдущая.

Вскоре героиня начинает подозревать, что они - не единственные жильцы уединенного особняка. Есть еще “другие”, которые периодически производят странный шум из потустороннего мира. Остается лишь гадать, кто же на самом деле из нашего, а кто - из “другого” мира.

Незамысловатый, но очень мастерски снятый фильм с красавицей Николь Кидман в главной роли.

Последний дом слева

The Last House on the Left

1972 год

Режиссер - Уэс Крэйвен

Один из тех фильмов, во время просмотра которых порой шевелятся волосы на голове, и вообще везде. Хочется закрыть глаза и повторять себе: “это лишь фильм, все лишь фильм”.

История вроде бы банальна. Две девицы из глубинки едут на рок-концерт, но по дороге становятся жертвами банды уродов. Те, в свою очередь получают по полной, когда случайно прячутся в доме родителей одной из жертв…

Сердце истории - размышления о сущности человеческой природы. Зверь прячется в каждом из нас. И этот зверь остается зверем в независимости от того, какие побуждения заставляют нас быть жестокими - похоть или стремление отомстить за своего ребенка.

А теперь не смотри

Don’t Look Now

1973 год

Режиссер - Николас Роуг

Супружеская пара, потерявшая дочь, отправляется в Венецию, чтобы наладить отношения и попытаться спасти свой пошатнувшийся брак.

Но загадочные события, которые начинают происходить в Венеции, лишь усугубляют ситуацию.

Удивительный фильм, пытающийся заглянуть в тайные уголки человеческой души и разобраться в природе человеческого безумия.

Плетеный человек

The Wicker Man

1973 год

Режиссер - Робин Харди

Название и сюжет могут быть знакомы по римейку этого фильма 2006 года с, прости Господи, Николасом Кейджем в главной роли.

Но это - совсем не “то пальто”.

Оригинальный фильм находится на недосягаемой для сегодняшнего “пластикового” кино высоте.

Полицейский инспектор приезжает на уединенный остров, чтобы расследовать гибель местной девочки. И постепенно понимает, что местные жители практикуют какие-то таинственные кельтские обряды…

И еще - это один из тех фильмов, концовка которых запоминается на всю жизнь.