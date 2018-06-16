Вкусные десерты из сезонных ягод: семь рецептов. Блог Татьяны Годард

Лакомиться вкусненьким, сохраняя при этом прекрасную форму, – вполне реально, особенно летом

Предлагаю несколько простых в исполнении и полезных диетических десертов из сезонных ягод.

Вишневая запеканка

Нам понадобится полкило вишни, 500 г творога 5% жирности, стевия по вкусу вместо сахара, два яйца, немного ванилина.

Из вишни удаляем косточки. Разогреваем духовку до 180 градусов. В кухонном комбайне или блендере перемешиваем до однородной массы творог, яйца, сахар и ванилин. В формочки для выпечки заливаем половину полученной смеси, затем кладем слой вишни и сверху поливаем оставшимся творожным миксом. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем около 50 минут.

Клубничный мусс

Ингредиенты: 400 г клубники, 200 г творога (5% жирности), 10 г желатина или агар-агара, стевия.

Желатин замачиваем в теплой воде согласно инструкции, чтобы он полностью растворился. Клубнику нарезаем и взбиваем в блендере вместе с творогом и сахарозаменителем (стевией). Клубнично-творожную массу соединяем с желатином и перемешиваем. Готовый клубничный мусс разливаем по бокалам и кладем на полчаса в холодильник.

Шоколадно-клубничный чизкейк без выпечки

Нам понадобится 500 г клубники, 400 г творога 5% жирности, 200 г молока, 15 г желатина или агар-агара, 30 г какао, стевия.

Замочите желатин в воде, чтобы растворился. Смешайте творог, 100 г молока, сахарозаменитель и какао. Затем взбейте все ингредиенты блендером до однородной массы. Растворенный желатин смешайте с оставшейся частью молока. Соедините обе заготовки, взбейте блендером и добавьте мелко нарезанную свежую клубнику. В форму поместите смесь для чизкейка, сверху украсьте клубникой. Отправьте десерт в холодильник на 6 часов.

Малиновая панакота

Ингредиенты: малина – 300 г, сливки (10% жирности) – 100 мл, молоко (1%) – 300 мл, желатин – 10 г, стевия, кокосовая стружка.

Залейте желатин теплой водой и оставьте, пока не растворится. Соедините молоко и сливки и поставьте на медленный огонь. Когда смесь нагреется, добавьте сахарозаменитель и растворенный желатин. Минуту проварить на медленном огне. Разлейте смесь по формам, положив в каждую из них 1 чайную ложку кокосовой стружки и малину. Когда панакота остынет, поставьте ее в холодильник на 3-4 часа. Готовый десерт украшаем ягодами малины.

Тарт с черникой

Для того чтобы приготовить тарт, потребуется 1 яйцо, 100 г овсяной муки, 1 чайная ложка оливкового масла, 1 столовая ложка кефира, 0,5 чайной ложки разрыхлителя, стевия. Для начинки: черника, 400 г творога (5% жирности), 3 яйца, 3 столовых ложки кукурузного крахмала, стевия.

Смешайте кефир с оливковым маслом и яйцом. В отдельной миске соедините муку, подсластитель (стевию) и разрыхлитель. Затем смешайте сухие и жидкие ингредиенты. Выложите тесто в форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 8 минут. Пока выпекается, соедините творог с яйцом, просеянным крахмалом и стевией. Когда корж охладится, выложите на него чернику и залейте творожной массой. Выпекайте 35 минут при температуре 180 градусов. Когда остынет, отправьте на 2 часа в холодильник. Украсьте свежей черникой.

Кофейные мафины с вишней

Ингредиенты: 200 г вишни, одно яблоко, одно яйцо, 100 г овсяных хлопьев, 200 мл нежирного кефира, 2-3 столовые ложки крепкого кофе, стевия, 1 чайная ложка разрыхлителя, корица, миндальная стружка.

Залейте овсянку кефиром и оставьте на 15 минут. Затем добавьте в полученную смесь натертое яблоко, яйцо, стевию, вишню, разрыхлитель, кофе и корицу. Перемешайте все ингредиенты и оставьте на 15-20 минут. Поместите тесто в формы для выпекания мафинов и украсьте миндальной стружкой. Выпекайте 30 минут при температуре 190 градусов.

Вишнево-банановое мороженое

Нам потребуется 3 банана, 200 г вишни, 6 фиников, корица, 1 столовая ложка какао.

Очистите бананы от кожуры и измельчите в блендере. Если смесь получится очень густой, добавьте 2-3 столовые ложки воды. Залейте финики теплой водой и отставьте на 10 минут, достаньте косточки. Взбейте в блендере финики, вишню без косточки и корицу. Смешайте обе массы, добавьте какао и отправьте мороженое в холодильник на 30 минут.

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