Виды спорта, от которых не худеют. Блог Марины Лукьяновой

Многие распиаренные виды физических нагрузок оказываются неэффективными и лишь демотивируют новичков

Нам всем нужен опыт успеха. Без этого опыта любое намерение превращается в рутину и забрасывается в долгий ящик.

Сколько десятков раз я обещала себе измениться с понедельника? Делать зарядку по утрам, жить по правилам тайм-менеджмента и, наконец, перестать прокрастинировать. Сценарий всегда повторялся: начало бодрое, а окончание грустное. Покупала абонемент, шла в зал, трудилась там полгода – девять месяцев, сдавалась и уходила. Я не видела желаемого результата в теле, а просто качать железо в спортзале для меня скучно и не интересно. Неоправданные ожидания сводят на нет любую мотивацию, бьют по самооценке и сворачивают с благостного пути.

Давайте поговорим о неэффективных видах физических нагрузок, если перед вами стоит задача банально похудеть. Сразу оговорюсь, при целенаправленных и регулярных тренировках даже домашняя зарядка покажет результат. Она даст бодрость духа, дисциплинирует ваше утро, но существенно не улучшит тело, не сделает его сильнее и выносливее.

Итак, если вы всерьез решили сбросить вес, давайте рассмотрим, почему некоторые распиаренные виды нагрузок часто оказываются неэффективными.

1. Групповые тренировки в зале. В каждом сетевом спортклубе есть отдельная комната с зеркалами, в которой под музыку двигаются женщины. АBS, функциональный тренинг, бодискульпт и так далее. Сама по себе затея посещать занятия с аэробными или силовыми упражнениями хороша, но оправдают ли посещение сугубо групповых занятий ваши ожидания? Обратите внимание на женщин, которые посещают эти тренировки. В 80% их тела не являются эталонными. Все потому, что тренируются они неэффективно и нерегулярно.

Групповые занятия – на то и групповые, что направлены на усредненного пользователя. Они могут оказаться для вас слишком сложными либо наоборот легкими. Вы выбираете их интуитивно, не советуясь с профессионалами, что может персонально для вас не сработать.

Текучка в групповых программах очень большая. Сама система выстроена таким образом, что даже если вы регулярно посещаете занятия, то быстро выучите наизусть очередность упражнений, а со временем потребуется новый уровень, который групповые программы не в состоянии предложить. Люди перестают посещать групповые программы еще и потому, что их никто не ждет или наоборот, они ходят за компанию с подружкой. В итоге, рано или поздно появляются важные дела, тренировки откладываются на условное завтра, посещаются все реже и забрасываются навсегда.

2. Занятия в тренажерном зале. Любой тренер в зале возьмется за вас и пообещает похудение. Но так ли это на самом деле? Важно понять, что нагрузки на тренажерах без существенного ограничения в питании не сделают вас стройнее. Они могут создать рельеф, нарастить мышцы, но не помогут сбросить вес. Как известно, мышцы весят больше жира, так что уменьшение объемов не гарантировано. Например, если вы хотите влезть в любимое платье, только физические нагрузки в тренажерном зале не повлияют на уменьшение размера.

Обратите внимание на тренеров женщин. Как правило, это крупные дамы, с хорошо прокаченными мышцами. Точеными фигурами могут похвастаться тренеры с астеническим телосложением, вприкуску с прокаченными ягодицами они действительно выглядят стройно и красиво. Но это скорее исключение из правила. Если вы не тонкокостны от природы, скорее всего, таскание железа без кардионагрузок – не ваш эффективный способ постройнеть.

Тренеры в залах с добрыми намерениями пытаются превратить женщин в свой эталон красоты – крупных, рельефных с хорошо прокачанным прессом и попой. Если вы занятой человек, не готовы уделять много времени залу и бешеным сушкам, а просто хотите сбросить вес, возможно, это не ваш метод.

Нет ничего эффективнее постоянства

3. Утренняя зарядка дома. Все зависит от степени запущенности, но если вы наедали лишнее годами, не надейтесь, что приседания, наклоны и махи вернут вас в форму себя шестнадцатилетней. Домашние хлопоты, рабочие проблемы и лень очень скоро положат вас обратно на диван.

4. Фитнес-марафоны, йога, пилатес-лагеря и другие виды нерегулярных тренировок. Ключевое слово в предыдущем предложении – нерегулярность. Все, чем вы занимаетесь регулярно, приведет вас к какому-то результату. Важно выбирать такие системы, которые станут постоянными и будут поддерживать ваше желание совершенствоваться.

Чтобы постройнеть, похудеть, уменьшиться в объемах, потерять пару килограммов – важно соединить в себе три составляющие.

Правильно поставленная мотивация. Только планомерная цель и ее обоснование сделают ваши тренировки регулярными. Ибо нет ничего эффективнее постоянства. Ограничение калорий и правильное питание. Это основа всех основ. Похудеть можно и без спорта, только жить придётся с растяжками и обвислой кожей. Но без питания никуда. Обязательства. Когда вас ожидает тренер или вы занимаетесь в группе, всегда чувствуете поддержку. Это дает волшебный пендель вставать в холод, темень и ливень, преодолевать лень и мчать навстречу к новой себе.

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