Весь мир в миниатюре: что делать и смотреть в Перу. Блог путешественницы

Перу — это страна, которая удивляет и вдохновляет. Здесь и непроходимые джунгли Амазонии, и затерянные в облаках города, и высокогорные озера, и плавучие острова

Вспоминая свое путешествие в Перу, первое, о чем хочется рассказать — это Мачу-Пикчу. Руины индейского поселения считаются главной архитектурной достопримечательностью страны. Когда попадаешь в затерянный город инков, чувствуешь его невероятную энергетику. Где-то далеко внизу слышен шум реки Урубамба, а вокруг — зеленые горы и белоснежные облака.

Там можно находиться часами: наслаждаться безумно красивыми пейзажами и медитировать. Выше Мачу-Пикчу расположена гора Уайна Пикчу. Обязательно решитесь на треккинг. Наверх ведут сотни каменных ступеней, преодолев которые, вы увидите потрясающую панораму древнего города.

Джунгли Амазонии

В Перу есть отличный способ отключиться от проблем внешнего мира – оказаться один на один с дикой природой Амазонии. Можно пожить в лоджах на берегу реки, устроить рыбалку на пираний или фотосафари на экзотических животных.

Каждый день мы отправлялись в мини-экспедиции по Амазонии, плавая с гидом на лодке или пробираясь сквозь лесные заросли. Видели самые большие в мире кувшинки, фотографировали обезьян, а еще нам повстречались кайманы.

Куско — столица Империи инков

Без посещения главных архитектурных достопримечательностей путешествие в Перу будет неполным. В Куско их огромное количество, ведь не зря инки нарекли свою столицу “пупом земли”. Обязательно поднимитесь на стены оборонительной крепости Саксайуаман, загляните в Храм солнца Кориканча и полюбуйтесь главным Кафедральным собором. Последний входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

3400 метров над уровнем моря — именно на такой высоте находится Куско. У многих людей здесь начинаются трудности с дыханием. Есть несколько способов побороть это состояние. Например, можно жевать листья коки или вдыхать специальное масло из смеси трав, которое продается в местных деревушках. Еще один проверенный вариант — кислородные баллоны. Они есть в каждом отеле. Несмотря на горную болезнь, город поразил меня своей атмосферой и колоритом.

Плавучие острова Урос и Такиле

Остров Урос необычен из-за своего происхождения. Можете себе представить: местные жители построили его своими руками, используя в качестве материала тростник. Срок годности такого “жилища” — не более 30 лет. А добраться туда можно на лодке.

На острове Такиле живут индейцы, которые до сих пор соблюдают обычаи своих предков. Взять хотя бы довольно необычное занятие местных мужчин — вязание. Такильцы настолько виртуозно овладели этим ремеслом, что их работы были признаны культурным наследием ЮНЕСКО. Еще одна интересная традиция: если видите женщину, которая ходит по острову в пестрых многослойных юбках, знайте — она счастлива. Считается, что чем крепче муж любит свою жену, тем больше юбок он ей дарит.

Город королей

Обязательно выделите пару дней на знакомство со столицей Перу — Лимой. В городе определенно есть на что посмотреть. Здесь и Парк Любви с его причудливыми памятниками в виде целующихся людей, и богемный район Барранко, в котором живут местные художники, и знаменитый фруктовый рынок, на котором можно устроить классный гастро-тур.

Лима — это город контрастов. Одни районы застроены фавелами, в других чувствуешь себя, как в украинской Конча-Заспе. Самым фешенебельным считается район Мирафлорес, где я жила. А еще столица считается меккой для любителей активного отдыха: тут вам и серфинг, и полеты на параплане, и много других экстремальных развлечений.

Лима — это город контрастов

Изобретения инков: соляные копи Марас и террасы Морай

Чем больше знакомишься с наследием древней цивилизации инков, тем чаще поражаешься их достижениям. До сих пор ученые теряются в догадках, зачем инки соорудили многоярусные террасы глубиной в 150 метров. Одни говорят, для земледелия, другие — для связи с инопланетными существами.

Еще одно изобретение, которое меня поразило — копи Салинас де Марас. С их помощью инки добывали соль. Эта удивительная система каналов и колодцев чем-то напоминает то ли гигантский пазл, то ли пчелиные соты. Особенно впечатляет вид на соляные копи с вершины холма. Находятся эти достопримечательности в Священной Долине, куда мы отправимся уже этой зимой. Однозначно рекомендую съездить туда на экскурсию: купить шоколад с розовой солью и сделать фото на дне многовекового амфитеатра.

Перуанский гастротур

Национальная кухня Перу — еще одна достопримечательность, которой можно посвятить отдельную статью. Самая необычная еда, которую мне довелось попробовать — это кукурузный лимонад, блюдо из морских свинок куи и мясо альпаки.

Советую заказать в баре коктейль Писко сауэр — водку с лаймом и перепелиными яйцами, а еще съесть севиче — сырую рыбу, замаринованную в соке лимона.

Зачем еще ехать в Перу

Перу — это идеальное travel-направление для искушенных путешественников. Для тех, кто хочет чего-то совершенно нового и необычного. Страна удивит:

Историческими контрастами: современные города граничат с руинами древних цивилизаций, а среди местных жителей можно встретить индейцев, живущих по старинным обычаям предков. Дикой природой: Перу окружена Андами, а еще в стране есть пустыня, джунгли, плавучие острова. Там находится самое большое высокогорное озеро Титикака и самая длинная в мире река Амазонка. Разнообразным животным миром: в стране обитают морские львы, пингвины, ленивцы, колибри, альпаки, ламы, кайманы, капибары и розовые дельфины. Экстремальными видами спорта: тут популярны полеты на параплане, серфинг, сэндбординг по пустыне, багги, рафтинг, каякинг на озере Титикака. Ценами: путешествовать по Перу недорого, а цены на еду и сувениры адекватные. Но попасть на Мачу-Пикчу — удовольствие не из дешевых.

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