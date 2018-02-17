Великие фильмы, которые так и не были сняты. Блог Алексея Бондарева

Бернардо Бертолуччи, автор Последнего Танго в Париже, мог бы снять шикарную экранизацию знаменитого детектива в стиле нуар

Как можно назвать неснятые фильмы великими, спросите вы. А запросто, отвечу я. Судите сами…

Каждый год в прокат выходят сотни фильмов, которые, в принципе, можно было бы и не снимать. Все эти супергеройские мочилова, идиотские романтические комедии и мелодрамы про студенток, отучающих миллиардеров от тяги к БДСМ… Кино как таковое вполне могло бы просуществовать без всей этой чепухи.

И на этом фоне особенно обидно, что в истории кино есть немало нереализованных проектов, которые могли бы подарить нам настоящие шедевры.

При мысли о некоторых из них, у меня просто слюнки текут. Вот несколько таких неснятых фильмов, по которым я очень грущу.

Кровавая жатва Бернардо Бертолуччи

На первый взгляд, упомянуть утонченного эстета Бертолуччи в одном предложении с классиком детективов в стиле нуар Дэшилом Хэмметом – все равно, что смешать красное сухое вино с кока-колой.

Но в реальности, такой условный дуэт вполне мог бы состояться в 1980-х, когда Бертолуччи, известный своими коммунистическими взглядами, всерьез собирался взяться за экранизацию дебютного романа Хэммета Кровавая жатва. Хэммет, который умер в 1951 году, также был ярым коммунистом и даже сидел в тюрьме за антиамериканскую пропаганду в эпоху маккартизма.

Бертолуччи написал аж два разных сценария по книге, но в конечном итоге, американские продюсеры так и не дали Бертолуччи денег на этот фильм. А жаль.

Хэммет – прародитель нуарного “крутого” детектива. Кровавая жатва – одно из лучших его произведений. Это довольно брутальная история о сотруднике частного детективного агентства, которого вызвали в город, охваченный войной между бастующими рабочими и местными гангстерами.

Я в свое время прочитал эту книгу взахлеб. Интересно, какой визуальный шедевр сделал бы из нее Бертолуччи. В особенности, если бы работал со своим выдающимся оператором Витторио Стораро (они вместе сняли такие фильмы как Конформист, Последнее танго в Париже, Последний император). Какой потрясающий мог бы получиться нуар.

Наполеон Стэнли Кубрика

Кубрик – один из тех немногих режиссеров, по отношению к которым слово гений не содержит и капли преувеличения.

Поэтому обидно, что ему так и не удалось реализовать один из самых важных проектов – биографический фильм о Наполеоне Бонапарте. Кубрик собирался снимать его вскоре после своего триумфального шедевра 2001: Космическая Одиссея.

И вдвойне обидно потому, что фильм перешагнул стадию проекта и фактически был запущен в работу. Для него были выбраны локации, построены многие декорации и пошиты костюмы. Пикантность фильму придает выбор на главную роль тогда еще молодого и малоизвестного Джека Николсона.

Николсон в роли Наполеона! Как вам такая перспектива?

К сожалению, судьба воспрепятствовала планам Кубрика. Провал в прокате масштабного исторического фильма о битве при Ватерлоо заставил продюсеров отказаться от проекта Наполеон.

А Кубрик все же заполучил Николсона в один из своих фильмов – Сияние.

Маленький принц Орсона Уэллса

Уэллса у нас знают мало, как-то так сложилось и это очень грустно. Он снял несколько фильмов, которые навсегда прописались во всевозможных рейтингах величайших картин всех времен и народов. В частности, это Гражданин Кейн, Процесс, Печать зла, Леди из Шанхая. Уэллса часто называют величайшим режиссером в истории.

Осознав этот факт, остается лишь горько сожалеть, что Уэллсу не суждено было воплотить один весьма необычный и масштабный проект. В конце 1940-х Уэллс загорелся идеей экранизировать знаменитую сказку Антуана де Сент-Экзюпери Маленький принц.

Причем, Уэллс считал, что фильм должен был сочитать живое кино с анимацией, которую он намеревался доверить студии Уолта Диснея.

Уэллс даже встречался с Диснеем, чтобы обсудить проект, но два титана не нашли общий язык. Согласно некоторым источникам, Дисней не захотел работать с Уэллсом, который все таки был бы главным в этом проект.

Фраза Диснея, которую он сказал своим сотрудникам после завершения переговоров с Уэллсом, стала крылатой. “В комнате должен быть только один гений”, - заявил Дисней.

Уэллс в свою очередь не видел другого аниматора, с которым можно было бы реализовать идею экранизации Маленького принца. И проект, который мог бы стать, мягко говоря, весьма новаторским для своего времени, так и остался нереализованным.

Властелин колец The Beatles

Звучит как шутка, но ливерпульская четверка, увлекшаяся в определенный момент кинематографом, была в шаге от экранизации знаменитого романа Дж. Р. Р. Толкиена.

Сейчас, после выхода трилогии Питера Джексона с эпичными баталиями, дорогущими спецэффектами, включая оцифрованного Голлума, кажется смешным, что Джон Леннон собирался играть Голлума. Пол Маккартни должен был играть Фродо. Джордж Харрисон намеревался предстать в роли Гэндальфа, а Ринго Старр – в роли Сэма.

Планы зашли настолько далеко, что в 1969 году были приобретены права на экранизацию романа. Сначала “битлы” предложили режиссерское кресло Стэнли Кубрику, но он отказался участвовать в проекте.

Официально – потому, что считал, что книгу Толкиена невозможно экранизировать. По другой версии (ее озвучил Питер Джексон после смерти Кубрика), великий режиссер просто не хотел, чтобы “битлы” снимались в фильме, поскольку были никудышними актерами.

Однако, отказ Кубрика не похоронил проект. Он обсуждался и дальше с участием авторов битловской Yellow Submarine, но уже в виде рок-оперы. Вы себе представляете Властелина колец в виде оперы? Я, например, не очень, но от этого вдвойне интересно.

Как бы то ни было, проект не состоялся, потому что The Beatles распались.

Дюна Алехандро Ходоровски

Когда я впервые услышал об этом проекте, я подумал, что это чья-то злая шутка. Потому что представить себе эпатажного чилийского режиссера Алехандро Ходоровски, ворочающего голливудскими миллионами для экранизации культового фантастического романа Фрэнка Герберта Дюна, уже само по себе испытание не для слабонервных.

В особенности тех, кто смотрел фантасмагорические фильмы Ходоровски – Крот, Священная гора, Похититель радуги.

Но это еще не все. В середине 1970-х, когда этот проект был на грани воплощения, Ходоровски собрал вокруг себя фантастическую (во всех смыслах!) команду. Над сценарием вместе с ним работал Дэн О’Бэнон (через пару лет Ридли Скотт снимет по его сценарию культового Чужого). За декорации и прочие художества отвечали Ральф МакКуарри (дизайнер грядущих Звездных войн) и Х. Р. Гигер (который нарисует Чужого для Ридли Скотта).

Если вам кажется, что этого мало для того, чтобы сожалеть о том, что Дюна Ходоровски так и не была снята, приведу еще один факт. Ходоровски планировал привлечь на роль Императора галактики не кого-то там, а… Сальвадора Дали. За минутное появление в кадре Дали был обещан миллион долларов!

К сожалению, проект был свернут из-за проблем с финансированием и разногласий Ходоровски с продюсерами.

Лично я считаю, что такой поворот событий – большая удача для… Джорджа Лукаса. Ведь если бы Дюна Ходоровски вышла первой, не известно, стали бы Звездные войны Лукаса таким культурным событием.

Примерно 10 лет спустя Дюну все же экранизировали. Режиссером выступил Дэвид Линч, который обошелся без пестрой толпы гениев-соавторов. И без Сальвадора Дали. Хотя приглашенная звезда в фильме все таки была – певец Стинг. Дюна Линча шикарна и является классикой кинофантастики.

Но мне кажется, у Ходоровски тоже могло получиться выдающееся кино. Это подтверждает вышедшая в 2013 году документалка Дюна Ходоровски, в которой режиссер довольно обстоятельно рассказывает о своем видении фильма.