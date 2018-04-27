Вас постоянно отвлекают? Два эффективных способа сосредоточиться. Блог Дариуса Фору

Всякий раз, когда вы не сфокусированы, вы разрешаете кому-то или чему-то проникнуть в ваш разум

Бывает ли так, что вам трудно завершить дело? Вас постоянно отвлекают уведомления, сплетни или другие случайные вещи?

Если ответ “да”, то мы с вами похожи. Ведь сосредоточенность на одном задании –едва ли не самое сложное в работе.

Ведь всегда найдется что-то, что вас отвлечет, правда?

Другой человек

Звонок

Встреча

Ложная тревога

Ваш кот

Чужой кот

Новости о недавнем матче.

Конечно, можно винить все эти отвлекающие факторы, но в действительности это проявление слабости. Ведь мы с вами знаем, что ничто не смогло бы вас отвлечь, если бы вы не позволили.

Это значит, что всякий раз, когда вы не сфокусированы, вы разрешаете кому-то или чему-то проникнуть в ваш разум.

Правда, страшно?

Именно так я воспринимаю любые вмешательства. Но должен признать, что не могу постоянно сохранять сосредоточенность. Иногда терплю неудачу. И это плохо.

Сплетни, просмотр Instagram 439 раз в день, просмотр 49 видео на YouTube и чтение плохих новостей не приносит вашей жизни никакой выгоды.

Что же делать, чтобы лучше фокусироваться? Вот две стратегии, которые я применяю всегда, когда не могу сосредоточиться на чем-то важном.

1.Избавляйтесь. Избавляйтесь. Избавляйтесь.

Каждый день мы что-то накапливаем. Я не говорю о покупках вроде одежды, кухонных принадлежностей, игрушек, гаджетов или декора для дома.

Мы накапливаем идеи.

Вы когда-то об этом задумывались? Мы оказываемся перед таким количеством идей, что принимаем часть из них и делаем своими собственными.

Например, многие люди советовали мне создавать видео для YouTube. Семья, друзья, члены команды, читатели, студенты – у всех есть идеи. Они хотят помочь.

Точно так же и я делюсь идеями с другими. Идеями о том, как они могут сделать свою жизнь, карьеру, бизнес или отношения лучше. Мы все так делаем. И ничего плохого в этом нет.

Однако это превращается в проблему, если вы не фильтруете тот вклад, который стремятся привнести другие. После того, как я услышал от окружающих, что мне стоило бы делать видео, то подумал: “Да! Мне нужно делать видео!”

Последние шесть месяцев я много об этом думал, вложил много времени в разработку стратегии. О чем будут эти видео? Где их записывать? Как монтировать? Какую музыку использовать?

Я много над этим трудился. И даже опубликовал недавно видео. Реакция была позитивной.

Есть лишь одна проблема: это поглощает слишком много времени и внимания. Как следствие, остается меньше времени на написание, создание новых курсов и подкастов – на то, что я по-настоящему хочу делать. У меня была причина начать вести блог: я люблю писать, и у меня это хорошо получается. Поэтому такая работа для меня легче, чем видео, в создании которых я не так хорош.

К тому же я получаю удовольствие от написания статей, книг и материалов для своего курса. Когда становится трудно, не обращаю на это внимание.

Но, работая на видео, я прихожу в отчаяние. И моя сосредоточенность на работе от этого страдает.

Что я сделал, когда мне не хватало сосредоточенности? Я спросил себя: “От чего мне нужно избавиться, чтобы сделать жизнь настолько простой, что сосредоточиться было бы легко?”

И я перестал фокусироваться на видео. Избавление от чего-то – важная стратегия, которую я применяю во многих аспектах своей жизни.

Мы накапливаем очень много ненужного багажа, от которого следует постоянно избавляться:

Идеи

Проекты

Работа

Предметы

И так далее.

Если вам сложно сосредоточиться, постарайтесь сфокусироваться. Сделайте жизнь максимально простой и легкой.

Будем честны. Кому хочется жить невозможной жизнью? Жизнь и так довольно трудная. Давайте не будем ее усложнять.

2.Думайте о прошлых успехах

Размышления о прошлых успехах и счастье стимулирует выработку серотонина. А он влияет на каждый участок мозга. Серотонин играет важную роль в функционировании тела, а также помогает избежать депрессии, повысить либидо, стабилизировать настроение, контролировать сон и регулировать тревогу.

В целом серотонин важен для нашего благосостояния.

Жизнь и так довольно трудная. Давайте не будем ее усложнять

Но есть также причина тому, почему серотонин необходим для нашей сосредоточенности. Это вещество регулирует отложенное удовлетворение. Когда его активность падает, то в долгосрочной перспективе это сказывается на вашем внимании. Вы с меньшей вероятностью будете следовать своему плану.

Если не получается сосредоточиться, то очень вероятно, что у вас низкий уровень серотонина. Поэтому вы отдаетесь приятным мелочам вроде прогулки, выпивки, шоппинга, секса или просмотра телевидения.

Чтобы улучшить свой фокус, подстегните активность серотонина. Исследования показывают, что это можно сделать при помощи упражнений. Но есть и другой, столь же эффективный, но на много более простой способ.

Вы должны вспомнить позитивный события из прошлого. Положительный эффект от этого доказывает в своей книге нейробиолог Алекс Корб.

Понимаю, звучит немного глупо. Но если что-то не работает, то нужно исправлять. Когда я не могу сосредоточиться, то первым делом осознаю, что есть проблема, требующая решения. Некоторые люди проживают свои жизни, не осознавая, что у них проблемы.

Нет, это ненормально – проверять телефон каждые две минуты.

Нет, постоянно сплетничать – это тоже ненормально.

Нет ничего нормального в скуке.

Сосредоточьтесь на своей жизни. Подумайте о том, что для вас важно. А затем возьмитесь за дело и не отвлекайтесь – придерживайтесь пути.

Удачи!

Перевод НВ

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