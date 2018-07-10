В поисках витамина молодости продукты, которые нужно есть каждый день. Блог Оксаны Скиталинской

Наше здоровье и продолжительность жизни лишь на 20% зависят от генов, другие же 80% мы держим в своих руках, и сами отвечаем за свое самочувствие и состояние тела
Не последняя роль принадлежит разнообразию рациона, которое обеспечивает поступление в организм широкого спектра биофлавоноидов или витамина Р.
Биофлавоноиды – это группа соединений, которая имеет чрезвычайно высокий уровень биологической активности по сравнению с витаминами. То есть витамины это круто и они крайне важны, но без биофлавоноидов они могут быть не активными или слабо активными. Особенно это касается аскорбиновой кислоты или витамина С. Только вместе с биофлавоноидами витамин С оказывает все свои полезные эффекты.
В зависимости от химической формулы (а биофлавоноидов насчитывают около 600), они могут иметь различные воздействия на организм:
- противоязвенное;
- противовоспалительное;
- противораковое;
- радиопротекторное;
- желчегонное;
- спазмолитическое.
Чем так ценны биофлавоноиды?
Они замедляют разрушение соединительной ткани. Но самым важным является то, что именно биофлавоноиды уменьшают проницаемость и ломкость капилляров, самых маленьких сосудов, а это означает хорошее питание тканей, существенное продление срока их работы и молодости организма.
Это значит – молодая кожа, сосуды, суставы, позвоночник, связки и работа внутренних органов, в частности, эндокринных желез (вот вам и "возрастное" ухудшение работы щитовидной и поджелудочной желез при игнорировании биофлавоноидов в рационе).
Где искать биофлавоноиды?
Это все разноцветные растительные продукты: ягоды, верхние слои и кожура фруктов и овощей.
Усваиваются биофлавоноиды плохо, поэтому их нужно потреблять ежедневно и желательно с каждым приемом пищи.
Источники:
- Черные ягоды – черноплодная рябина, черная смородина, шелковица, черный виноград, черника, голубика и др.
- Красные ягоды – вишня, клубника, земляника, малина, брусника, шиповник, крыжовник.
- Фрукты – яблоки, апельсины, лимоны и так далее.
- Овощи: зеленый петрушка, шпинат, щавель свежий, свекла, капуста белокочанная и синяя, картофель, морковь, лук и так далее.
- А также зеленый чай, гречка, бурый рис, оливковое масло и т.п..
Очень выраженный эффект имеют биофлавноиды, содержащиеся в ягодах, на работу головного мозга.
Ягоды входят в состав знаменитой MIND-диеты, которая предотвращает развитие нейрокогнитивных расстройств (потери памяти, неврозов, психозов и подобного, то есть помогает сохранить основу основ нашего здоровья – здоровый мозг).
Поэтому, наполняя свою вазочку ягодами, берите разные, а также не игнорируйте половинку яблочка с кожурой. Когда готовите томатный сок, добавьте туда моркови, свеклы, зубчик чеснока и листик базилика.
И делайте так каждый день в течение года.
Успех любит систему, а не "набеги".
Результат.
Вы почувствуете себя лучше, энергичнее, значительно снизите риск инсультов, инфарктов, а при соблюдении других условий – физической активности, достаточного сна – станете стройнее и моложе на вид.
Но здесь действует только одно условие – системность. Успех любит систему, а не "набеги".
Текст публикуется с разрешения автора.
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