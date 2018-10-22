В поисках любви. О чем врут люди, знакомясь онлайн?

Если вы писали «Прости, что пропал, у меня разрядился телефон», когда просто не хотели разговаривать – эта статья про вас

Почти четверть молодёжи ищет свою любовь с помощью сайтов и приложений для знакомств.

Главное преимущество такого относительно нового формата поиска отношений – огромное количество потенциальных партнёров. Но тут же возникает и ряд сложностей.

Возможно, вы слышали (или даже сами сталкивались) о неудачных свиданиях, запланированных онлайн. Причины могут быть разными: он оказался ниже, чем указано в профиле, её внешность отличалась от фотографий или же он активно поддерживал беседу в переписке, но за ужином набрал в рот воды.

Другими словами, профиль человека и стиль переписки могут вообще не соотноситься с реальной личностью.

В последних совместных исследованиях с профессором психологии Джеффом Хэнкоком мы задались вопросом: как часто люди лгут в приложениях для знакомств? И о чем конкретно они хотят соврать?

Соврать с целью понравиться партнёру – вполне рационально во многих случаях

Мы стали одними из первых, кто поднял эту тему, но некоторые также уделяли внимание уловкам в знакомствах онлайн.

Предыдущие труды в основном сосредотачивались на профилях людей в приложениях. Оказалось, что мужчины склонны преувеличивать свой рост и врать насчёт работы, а женщины преуменьшали вес и выставляли недостаточно точные фото.

Но профили – первая часть знакомства. Лишь после переписки вы решаете, стоит ли встречаться с человеком.

Чтобы понять, как часто и о чём именно лгут люди своим партнёрам, мы проанализировали сотни сообщений, отправленных уже после совпадения симпатий, но до личной встречи. Мы назвали этот период «фазой открытий». Более 200 участников предоставили нам свои переписки и указали на неправдивую информацию в них. Некоторые даже объясняли, почему так поступили, и что это – не шутка.

Мы выделили два типа такой лжи. Первый – искажённый способ подать себя. Например, если кто-то хочет показаться более привлекательным, то будет невзначай упоминать, как часто посещает спортзал. А чтобы понравиться религиозному человеку, можно соврать о хорошем знании Библии – так создаётся видимость общих интересов.

Второй тип обмана касается нежелания встретиться. Люди в деталях описывают, почему не могут выделить время на свидание или извиняются за длительные паузы в общении, придумывая истории о потере телефона.

Это ещё можно назвать «вежливой ложью», так как мы используем её, чтобы не показаться грубыми или не оборвать все связи на будущее. Так что, если вы писали «Прости, что пропал, у меня разрядился телефон», когда просто не хотели разговаривать – вы использовали «вежливую ложь».

Такой обман не делает никого плохим человеком. Более того, это помогает избежать провальных свиданий, на которые идёшь от безысходности или от нечего делать.

Но если отбросить желание выглядеть лучше или «ложь во благо», то только 7% из предоставленных нам сообщений были настоящим обманом.

Почему так мало?

Исследователи склоняются к тому, что большинство людей довольно честные, и лишь немногие среди нас – закоренелые лжецы.

Соврать с целью понравиться партнёру – вполне рационально во многих случаях. Это вполне ожидаемо в онлайн-среде. У небольшого приукрашивания есть даже плюс: мы можем выделиться среди огромного числа людей, при этом оставаясь самими собой.

Тем не менее, откровенная ложь (например, о том, что вы любите собак, когда на самом деле у вас аллергия) подрывает доверие. Если обмана слишком много, сложно выделить правдивые вещи. Вот ещё один интересный факт о природе вранья: участники нашего исследования признавались, что количество собственной лжи они сопоставляли с потенциальным размером обмана от их собеседника.

То есть, если ты честный и почти не искажаешь правду, то ты ожидаешь того же от остальных. А вот если ты ищешь отношений и при этом много врёшь, то остальные в твоих глазах становятся такими же.

Следовательно, маленькая ложь выглядит оправданно в поиске любви, и мы идём на это ради конкретной цели – а не просто потому, что имеем такую возможность.

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