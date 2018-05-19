В ожидании лета. Лучшие фильмы для хорошего настроения. Блог Алексея Бондарева

Недавно мне попался на глаза чей-то рейтинг лучших летних фильмов. В нем фигурировали Челюсти и Кровавое лето Сэма. Хорошие фильмы, конечно, но готовиться с ними к лету - это несколько чересчур. Вот моя подборка лучших летних фильмов.
Лето неумолимо приближается. Впереди три месяца жары и жутких пробок, вызванных стремлением киевских властей отремонтировать одним махом все дороги, о которых никто не вспоминал уже лет пять.
Но не будем о грустном. Вот фильмы, которые создают отличное летнее настроение и помогают подготовиться к предстоящему отдыху.
Мой выбор, как всегда, сугубо индивидуальный и строится моих предпочтениях. Ну вы знаете, секс, алкоголь и рок-н-ролл :)
Хороший год
A Good Year
2006 год
Замечательный фильм Ридли Скотта о его любимом юге Франции (режиссер живет там в свободное от клепания голливудских блокбастеров время).
Молодой и еще стройный Рассел Кроу играет роль преуспевающего биржевого маклера, который получает в наследство дом своего дядюшки с виноградниками. Поначалу он намерен просто продать его, но постепенно он погружается в плен воспоминаний о детстве, о дядюшке и его советах, а также влюбляется во Францию и… одну очаровательную француженку.
Добрый и проникновенный фильм. Я пересматриваю его, как минимум, раз в год.
На обочине
Sideways
2004 год
Неудавшийся писатель и вышедший в тираж актер второго плана отправляются в поездку по винодельням Калифорнии. И постепенно обретают новый смысл в жизни.
Интеллектуальная комедия с прекрасными актерскими работами, особенно хорош Пол Джиаматти (которого нынче все знают по сериалу Миллиарды).
Одноклассники
Grown Ups
2010 год
Для контраст приведу совсем не интеллектуальную, но весьма забавную и очень душевную комедию, спродюсированную Адамом Сэндлером. И конечно же, он в главной роли. Впрочем, тут есть еще много известных актеров, включая Сэльму Хайек.
Сюжет прост. Друзья детства собираются в городке, в котором когда-то выросли. Вспоминают детство и снова валяют дурака.
За ширмой глуповатой комедии кроется позитивный месседж о том, что самые счастливые люди - те, кто смог сохранить в себе маленький кусочек детства.
Три плюс два
1963 год
Я по большей части равнодушен к советскому кино (разумеется, речь идет не о Тарковском, Германе и т.д.). Но некоторые фильмы очень люблю с детства.
Например, к фильму Три плюс два о трех мужиках, которые приехали отдохнуть на море “дикарями” и внезапно оказались по соседству с двумя такими же “дикими” барышнями.
Романтика, любовь-морковь и все такое, но очень забавно и жизнеутверждающе.
Укрощение строптивого
Il bisbetico domato
1980 год
Убийственно смешной в своей серьезности Адриано Челентано и дьявольски красивая Орнелла Мути - главные украшения истории о грубоватом фермере, к которому случайно забредает городская барышня.
Шутка о колке дров и звоне в колокола как сублимации сексуальных желаний попросту бессмертна.
Грязные танцы
Dirty Dancing
1987 год
Любимый женский фильм всех времен и народов. Ну после Москва слезам не верит, конечно :)
Но я тоже люблю его пересматривать. История о девочке, которая приехала отдыхать с родителями в пансионат и влюбилась учителя танцев, не только до невозможности соплива, но еще и довольно интересна. Персонажи хорошо прописаны, актеры бесподобны, танцы тоже ничего.
Ну и Патрик Свэйзи мне всегда нравился. Это его самая известная роль, хотя я в свое время узнал его по фильму На гребне волны.
Вики Кристина Барселона
Vicky Cristina Barcelona
2008 год
Отличный фильм Вуди Аллена о приключениях на юге Испании. Пикантных, надо сказать, приключениях, в которых принимают участие две молодые англичанки (одна из них - Скарлетт Йохансон) и горячая испанская пара в исполнении Хавьера Бардема и Пенелопы Крус.
Аллен как всегда иронично рассуждает о молодости и любви. Пейзажи и музыка подобраны идеально. Бардем просто обжигает своей харизмой.
Римские каникулы
Roman Holiday
1953 год
Классика, которая не стареет. Грегори Пек и Одри Хэпберн играют роли второго плана в комедии, где главную роль исполняет очаровательный летний Рим.
И тот факт, что фильм черно-белый, нисколько не убавляет этого очарования.
Юная принцесса приезжает в Рим с официальным визитом, но в какой-то момент убегает из дворца чтобы насладиться атмосферой вечного города.
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