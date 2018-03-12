В двух шагах от старости. Рецензия на фильм “О чем говорят мужчины. Продолжение”

“Квартет И” удачно выбрал жанр разговорного кино о жизни. Их аудитория взрослеет вместе с ними. И старые друзья, как и раньше, находят темы для общения

Пересказывать сюжет третьей части “разговоров” не имеет смысла. Он, по сути, ничем не отличается от двух предыдущих серий. То есть, как и прежде – отсутствует. Но, положа руку на сердце, не ради сюжета “квартетовцы” ведут линию этих фильмов.

В отличие от второй части, “продолжение” вернулось к формату road-movie, забрасывая четырех закадычных друзей в разной живописности места – с тем, чтобы развлечь зрителя комичными персонажами и немного “облегчить” ленту, наполненную буйством красок зрелого возраста и отдаленным эхом уже надвигающейся старости.

Шестилетняя пауза между “еще” и “продолжением” пошла последней на пользу. Метания по треугольнику “я-жена-любовница” уже окончательно отошли на второй план в пользу выбора законных семейных отношений. В этом смысле повестка дня заметно повзрослевших и местами поседевших “квартетовцев” теперь состоит из примирения с этим выбором и самим собой, этот выбор сделавшим.

Течение лет и внезапные факты все чаще заставляют главных героев думать о высоком, чего не наблюдалось в предыдущих сериях. В беседах становится все больше сожаления об отсутствии возможности жить, как хочешь сам, а не как нужно, чтоб не расстраивать маму. И практически сразу же следует демонстрация родительского постулата “вот появятся свои дети – тогда поймешь!”.

“О чем говорят мужчины. Продолжение” — это совокупность мыслей состоявшихся мужчин, которые в пирамиде потребностей Маслоу давно преодолели низшие ступени. У них в жизни было достаточно женщин, отношений, бизнесов и денег, чтобы больше о таком не переживать.

Вместо этого, они оглядываются на пройденный путь и через череду бесед и внутренних монологов стараются понять, ради чего все это с ними в жизни случилось.

Новая работа квартетной команды наполнена не только философской софистикой, но и фирменным разговорным юмором. Авторы сценария замешали очень вкусный соус из мыслей и смеха, а затем плотным слоем нанесли его на весь хронометраж.

В итоге, несмотря на большую схожесть с театральной постановкой, лента смотрится абсолютно ровно, без рывков и провисов. Чему очень хорошо способствует саундтрек от “Би-2”, грамотно акцентирующий отдельные сцены.

Это задушевная ночная кухонная беседа со старшим братом

“Продолжение” — это задушевная ночная кухонная беседа со старшим братом. Да, в детстве он давал тебе подзатыльники, пугал бабаем и мазал тебя во сне зубной пастой. Но в то же время, старший брат защищал тебя от хулиганов, делился игрушками и учил, как надо правильно общаться с девушками. А сегодня вы с ним разговариваете на равных, но по зову крови ты готов прислушаться к его жизненным советам. Или хотя бы выслушать с неподдельным интересом.

Если бы я не знал, кто такие “Квартет И”, не смотрел бы два предыдущих фильма этой серии, то, без раздумий поставил бы 9 с обязательным пересмотром. Но для меня “О чем говорят мужчины. Продолжение” – это неотъемлемая часть триптиха, чьи остальные фрагменты отмечены наивысшим баллом. Поэтому “Продолжение” получает максимум и полноправно занимает место на полке “Любимые фильмы”.

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