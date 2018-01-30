Учеба длиной в жизнь. Как достичь успеха в нестабильном мире. Блог Натальи Тарченко

Чтобы преуспеть в карьере, мало быть умным. Нужно также понимать, какие эмоции повышают вашу эффективность, а какие – угнетают

Как добивались успеха наши бабушки и дедушки? Успешная карьера в понимании советского человека – это окончить университет, проработать по своей специальности всю жизнь и с чистой совестью выйти на пенсию. Сорок лет стажа на одном рабочем месте считались предметом гордости и конкурентным преимуществом. Но в какой-то момент Союз рухнул, и тысячи инженеров, банкиров и других госслужащих в одночасье лишились своей работы и были вынуждены пойти торговать на рынках. Потому что не умели адаптироваться к новым условиям и переучиваться. Концепция «Одна профессия на всю жизнь» показала свою бесперспективность.

Ей на смену пришел концепт life long learning – непрерывное обучение на протяжении всей жизни. Его главный принцип – человек учится всегда и везде: не только в школе, университете или на работе, но и дома, в путешествии или во время общения с друзьями.

Этот принцип помогает приспосабливаться к постоянно меняющемуся миру и быть готовым в любой момент кардинально изменить свою жизнь – например, освоить новую профессию в зрелом возрасте. Как сделать life long learning частью своей жизни и получить максимум пользы? Делюсь с вами пятью способами.

Развивать навык самообучения

Не всегда есть возможность получить дополнительное образование или найти хорошего учителя – а значит, нужно уметь учиться самостоятельно. При освоении любой компетенции важно прописать план действий. Если вы хотите выучить английский, для начала определите конечную цель – например, получить уровень Intermediate или сдать IELTS. Дальше составьте список источников информации, по которым вы будете учиться. Выбирайте те способы, которые подходят именно вам. Лучше воспринимаете на слух? Тогда используйте аудиокниги. Если с листа, то берите самоучители. Если лучше воспринимаете информацию визуально, то ищите видеоуроки и фильмы на английском с субтитрами. Практикуйтесь и вырабатывайте привычки. К примеру, учите три новых слова в день или слушайте короткие аудиоуроки, пока чистите зубы.

ИспользоватьMOOC– массовые открытые онлайн-курсы

Coursera, Udacity, edX, Prometheus – за этими ресурсами будущее. Журнал Time заявил, что бесплатные курсы MOOC открыли для масс двери в «Лигу плюща». И правда: теперь необязательно поступать в Гарвард, чтобы прослушать курс профессора экономики. Достаточно зарегистрироваться на сайте и учиться в удобное для себя время. При этом важно применять полученные знания.

Научиться себя мотивировать

За два года моя дочь София не пропустила ни одного занятия по конному спорту. Когда вы занимаетесь тем, что приносит удовольствие, вам не нужна мотивация извне, вы не зависите от чужого мнения и оценки. Поймите, чего вы по-настоящему хотите – и вы найдете мотивацию, чтобы освоить нужные компетенции. Не ищите для себя оправданий и смиритесь с фактом, что все зависит только от вас.

Большие идеи рождаются на стыке нескольких сфер

Развивать эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект – один из главных навыков XXI века, благодаря которому остальные умения развиваются быстрее. Американские ученые Питер Саловей и Джон Майер доказали: чтобы преуспеть в карьере, мало быть умным. Важно научиться понимать, какие эмоции повышают вашу эффективность, а какие вас угнетают. И использовать эти знания в построении работы и принятии решений. Начните с простого приема: зафиксируйте какую-нибудь сильную эмоцию, отследите причину ее появления и поймите, мешает она вам или помогает, вдохновляет. Так вы научитесь лучше понимать не только себя, но и других.

Составить карту развития на год

Обычно желание научиться чему-то новому возникает спонтанно. Услышал красивое французское слово – взялся учить французский; увидел спортивного человека – записался в фитнес-клуб. Но любое обучение будет более эффективным, если его распланировать на год вперед. Внесите в план путешествия, тренинги и другие обучающие мероприятия. К примеру, 2017-й стал для меня годом духовного развития: я съездила в Индию, прошла тренинги по ненасильственному общению, спиральной динамике и посвятила много времени медитации.

Развиваться лучше сразу в нескольких направлениях. Ведь большие идеи рождаются на стыке нескольких сфер: IT и биологии, медицины и спорта, искусственного интеллекта и ритейла. Подумайте, в каких направлениях вам бы хотелось продвинуться в этом году.

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