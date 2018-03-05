Творение имени Кевина Спейси. Рецензия на фильм “Все деньги мира”

Пример ленты “Все деньги мира” показывает, как благодаря скандалу средненький фильм может обрести статус блокбастера еще до премьеры

Самое интересное на просмотре новой работы Ридли Скотта – это гадать, как бы выглядел Кевин Спейси в той или иной сцене. Но самое приятное, что гадать здесь не нужно. В сети легко можно найти трейлер, где роль некогда самого богатого дедули играет именно этот актер.

Кануть бы этому невзрачному байопику в лету, если бы двадцать лет назад Спейси не начал невольно закладывать почву под его промоушн.

“Все деньги мира” – это история о том, как в середине 1970-х в Риме был похищен Пол Гетти Третий, шестнадцатилетний внук самого богатого человека на планете, Жана Пола Гетти. Изначально террористы требовали $17 млн, но несговорчивый дед своим безразличием и ценой отрезанного уха своего отпрыска сбил цену выкупа до $3 млн. Да и те выдал в кредит собственному сыну.

Словом, фильм снят в соавторстве с Капитаном Очевидность. Он буквально каждой сценой кричит, насколько прижимистыми, бессовестными, бессердечными и беспринципными могут быть сильные мира сего. К сожалению, творческий коллектив заплыл за буйки, где начал топить зрителя в потоке сознания главного персонажа.

Жан Пол Гетти в исполнении Кристофера Пламмера очень хорошо раскрывается в первые десять минут в специально отведенном для этого флешбэке. А дальше следует обильное самоповторение, которое очень быстро надоедает своей нарочитой угловатостью.

В очевидном стремлении завязать всю историю вокруг пожилого скряги, создатели напрочь забывают об остальных персонажах. На лице Марка Уолберга легко читается недовольство пересъемками, а его герой, представленный зрителю как мастер переговоров, за весь фильм не отжал у террористов ни цента. Мать похищенного подростка в исполнении Мишель Уильямс, как и сам юноша, вообще не проявляют никакой родственной связи, а их финальная встреча похожа на отсыревшую петарду – думаешь, сейчас рванет так, что Том Хэнкс и его “Капитан Филипс” встанут и выйдут из зала. А по факту – просто пшик. И никаких эмоций. Только радость, что скоро титры.

Эмоциональный и смысловой посыл фильма очень слабый

Так или иначе, “Все деньги мира” – это фильм имени Кевина Спейси. Останься он в роли прижимистого деда, на ленту пошли бы, как специально шли на состарившегося Гари Олдмена в роли Черчилля из “Темных времен”. А скандальная пересъемка добавила лишь любопытства ожидания.

Решение о походе в кино нужно принимать очень взвешенно. Здесь вам не Marvel, IMAX не решает. Эмоциональный и смысловой посыл фильма очень слабый. А хронометраж соткан из десятка мелких сцен, которые камешком в ботинке натирают зрителю один-единственный вопрос.

Зачем это все?

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